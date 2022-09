﻿Dresden will Begrünung von Dächern, Fassaden und Freiflächen erzwingen

Mit Blick auf den Klimawandel und den Wunsch vieler Dresdner nach mehr Grün in der Stadt will die Stadtverwaltung jetzt Nägel mit Köpfen machen. Künftig sollen Dächer und Fassaden von Neubauten begrünt werden. Auch für Freiflächen gibt es Vorgaben.

Dresden. Mit reichlich zwei Jahren Verspätung liegt er nun vor, der Entwurf einer Begrünungssatzung für die Stadt Dresden. Sie soll ein Baustein für eine klimaangepasste Stadt sein. Dresden sei die erste sächsische Stadt, die eine Begrünungssatzung vorlege, so Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was regelt die Satzung?

Die Satzung regelt, welche Pflichten Bauherren künftig haben, damit die Stadt grüner wird. Es geht um die Begrünung von Flachdächern, Fassaden und Freiflächen.

Ab wann gilt die Satzung?

Die Satzung ist noch nicht beschlossen, nimmt jetzt erst ihren Weg durch die Ausschüsse. Am 24. November, so der Plan, steht die Begrünungssatzung auf der Tagesordnung des Stadtrates zur Beschlussfassung. Sagen die Stadträte mehrheitlich Ja, tritt die Satzung am Tage ihrer Bekanntmachung im Dresdner Amtsblatt in Kraft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer ist betroffen?

Vom Grundsatz her alle Bauherren, die ein neues Gebäude oder einen neuen Gebäudeteil bauen oder eine wesentliche Änderung der Freifläche eines bebauten Grundstückes vorsehen. Wobei unter „wesentlich“ ein Eingriff in mehr als 50 Prozent der Freifläche verstanden wird.

Bestehende Gebäude betrifft das also nicht, sofern nicht angebaut wird. Und auch Bauvorhaben, „deren bauaufsichtliche Verfahren bereits vor Inkrafttreten der Satzung eingeleitet worden sind“, bleiben davon ausgenommen.

Häuslebauer in spe brauchen jetzt trotzdem keinen Herzinfarkt bekommen, was da nun wohl wieder an zusätzlichen Kosten auf sie zukommt. Denn eine Begrünungspflicht für Flachdächer (als solche zählen Dächer mit einer Neigung von bis zu 20 Grad) soll es erst ab einer Größe von mehr als 150 Quadratmetern geben. Das Durchschnittseinfamilienhaus habe eine Dachfläche von rund 100 Quadratmeter, falle also raus, so Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen)..

Eine Fassadenbegrünung soll für großflächige fensterlose Fassaden und Fassadenteile mit einer Fläche von mindestens 25 Quadratmetern Pflicht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viel Grün wird bei der Gestaltung von Freiflächen Pflicht?

Die Satzung bezieht sich auf Freiflächen von Baugrundstücken, die nicht für bauliche Anlagen genutzt werden. Betrachtet wird die Fläche, die nach Abzug von Parkplätzen, Mülltonnenstandorten und ahnlichem übrig bleibt. Dort ist dann je 100 Quadratmeter Freifläche ein tief wurzelnder Baum zu pflanzen. Und zwar ein Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 18 bis 20 Zentimetern – gemessen in einem Meter Höhe. Damit dürfte es schwierig werden, Tiefgaragen zu bauen, die die gesamte Grundstücksfläche einnehmen.

Wer trägt die Kosten für die Begrünung?

Der Bauherr. Allerdings mit der Einschränkung „soweit durch die Begrünung keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen“. Bleibt die Frage, was zumutbare Mehrkosten sind. Die Dresdner Stadtverwaltung bezieht sich auf Erfahrungen anderer Städte wie Hamburg – konkret auf ein Urteil des OVG Hamburg (Az.: 2 Bf 182/02) – und hält Mehrkosten von bis zu zehn Prozent für zumutbar.

Droht eine Abwanderung von Unternehmen?

Dass Unternehmen abwandern, weil für sie das Bauen in Dresden zu teuer wird, wenn sie jetzt mehr fürs Grün tun müssen, diese Gefahr sieht Baubürgermeister Kühn nicht. Zum einen gehöre eine Begrünung für viele Unternehmen bereits jetzt zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Zum anderen rechne sich eine Begrünung auf lange Sicht z.B. durch Einsparung bei der Niederschlagswassergebühr, die auf versiegelte Flächen erhoben wird, oder Einsparungen bei den Kosten für die Klimatisierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So viele grüne Dächer hat Dresden 1358 Dächervon ca. 144 000 Dächern in Dresden sind begrünt. Das entspricht einem Anteil von 0,94 Prozent. Betrachtet man den Anteil der begrünten Dachfläche, dann liegt dieser im Vergleich zur Gesamtdachfläche bei 4,6 Prozent. 728 grüne Dächerbefinden sich auf den Gebäuden privater Haushalte (54 Prozent), 400 (30 Prozent) auf den Dächern von Gebäuden sonstiger Eigentümer und Unternehmen. 124 Gebäudeder Stadt Dresden und ihrer Unternehmen haben grüne Dächer, das macht 9 Prozent am Gesamtanteil aus.

Gibt es Förderungen?

Baubürgermeister Stephan Kühn hält es für „wünschenswert, dass wir neben der Satzung noch ein Förderinstrument haben“. Aber das ist weder konkret noch im Haushalt eingepreist.

Welche Möglichkeiten der Sanktionierung gibt es?

Grundsätzlich sehe die sächsische Bauordnung für Ordnungswidrigkeiten Geldbußen bis zu 500 000 Euro vor. „Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit wird die Höhe der Geldbuße auf 100 000 Euro beschränkt“, heißt es in der Begründung der Dresdner Begrünungssatzung. Die Bußgeldhöhe werde in Abhängigkeit von der Größe der Dachfläche gewählt, sollte aber die Herstellungskosten der Begrünung überschreiten. Für Verstöße gegen die Begrünung von Freiflächen würden grundsätzlich geringere Bußgelder erhoben, heißt es im Satzungsentwurf weiter.

Gibt es Ausnahmen von der Regel?

Ja. So haben „von dieser Satzung abweichende Regelungen in Bebauungsplänen, anderen städtebaulichen Satzungen oder Gesetzen ...Vorrang“, heißt im Satzungsentwurf. „Auf Denkmäler ist diese Satzung anzuwenden, sofern keine denkmalpflegerischen Belange entgegenstehen.“ Und es können Abweichungen nach Paragraph 67 Sächsische Bauordnung zugelassen werden. Die Sächsische Bauordnung wie Paragraph 3 der Dresdner Begrünungssatzung sagt auch, dass Freiflächen bebauter Grundstücke zu begrünen oder zu bepflanzen sind, „soweit dem nicht Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen“. Alles eine Frage der Begründung und Definition.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Fragen bleiben?

Die Frage ist zum Beispiel, ob es die Sächsische Bauordnung tatsächlich hergibt, eine bestimmte Art der Bepflanzung auf unbebauten Flächen bebauter Grundstücke vorzuschreiben. Und ob die Forderung angemessen ist, einen tiefwurzelnden Baum als Hochstamm mit einem Stammumfang von 18 bis 20 Zentimeter pro 100 Quadratmeter zu pflanzen. Zumindest in einem kleinen Hausgarten, der neu angelegt wird. Zumal ja der Abstand zum Nachbarn beachtet werden muss. Zum Vergleich: die Nürnberger Begrünungssatzung fordert mindestens einen standortgerechten Baum mit 18 bis 20 Zentimeter Stammumfang je 200 Quadratmeter.

Auch sind jetzt laut Begründung zur Dresdner Begrünungssatzung „sog. Schottergärten explizit nicht zulässig“, denn es werde „eine dauerhafte und vollständige Begrünung“ der Freiflächen gefordert. Was ist, wenn der Gemüsegarten abgeerntet ist und Flächen im Winter brach liegen? Eine eindeutige Definition und Abgrenzung zu Kiesgärten zum Beispiel enthält der Satzungsentwurf nicht. Aber vielleicht ist das ja auch „eine andere zulässige Verwendung“.