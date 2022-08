Ein Autofahrer erfasste am Dienstagnachmittag auf der Brücke über den Gebergrund zwei Rehe. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und es bildete sich ein Stau in Richtung Dresden.

Dresden. Am Dienstag kam es gegen 14 Uhr auf der A 17 zu einem Wildunfall. Zwischen den Autobahnauffahrten Heidenau und Dresden-Prohlis erfasste ein Auto auf der Brücke über den Gebergrund zwei Rehe. Das weibliche Reh und ihr Kitz verendeten noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Toyota blieben unverletzt. Am Auto entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, und zog die toten Rehe von der Fahrbahn. Der Verkehr wurde währenddessen über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich sofort ein Stau in Richtung Dresden.

Von halk