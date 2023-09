Wieder Unfall mit neuer Straßenbahn

Dresden. In Dresden hat es am Donnerstag erneut einen Unfall mit einem neuen Stadtbahnwagen gegeben. An der Kreuzung Münchner Straße/Helmholtzstraße hatte eine Passat-Fahrerin die stadtwärts fahrende Bahn der Linie 3 beim Kreuzen offenbar übersehen, es kam zur Kollision.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie und ihre Beifahrerin wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am VW entstand wahrscheinlich Totalschaden. Die Straßenbahn trug Frontschäden davon und konnte aus eigener Kraft in den Betriebshof nach Gorbitz fahren. Die Münchner Straße war in stadtwärtiger Richtung gesperrt, der Betrieb auf der Linie 3 unterbrochen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

DNN