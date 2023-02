﻿Wie weiter mit dem Bürgerbegehren zum Neustädter Markt in Dresden?

Dresden. Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Einen Bürgerentscheid zur Gestaltung des Stadtraums Neustädter Markt/Königsufer wird es nicht geben. Die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) hatte vor einem Jahr mit viel Optimismus und hohem finanziellen Aufwand ein Bürgerbegehren gestartet und Unterschriften gesammelt. Am Sonntag erklärte der Vorstand der GHND, 12 000 Dresdnerinnen und Dresdner hätten das Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützt. Zu wenig für das erforderliche Quorum, das bei rund 22 000 Unterschriften liegt.

Ungünstiger Zeitpunkt

Der Zeitpunkt für das Bürgerbegehren war ungünstig. Wenige Tage, nachdem der GHND-Vorstand an die Öffentlichkeit gegangen war, startete Russland den Krieg in der Ukraine. Tausende Menschen flüchteten nach Dresden. Die Energiepreise kletterten dramatisch in die Höhe, die Einwohner hatten andere Probleme als die Gestaltung eines an prominenter Stelle liegenden Stadtraums. Im November 2022 versuchte die GHND noch einmal, mit Prominenten wie Gunther Emmerlich ins Bewusstsein der Stadtgesellschaft zu kommen – vergeblich. 10 000 Unterschriften waren bis dahin gesammelt, jetzt sind noch einmal 2000 dazugekommen. Nur.

GHND-Vorstand spricht von Erfolg

Der GHND-Vorstand spricht dennoch von einem „Erfolg für das Königsufer und den Neustädter Markt“. „Dieses Stück Dresden ist wieder im Bewusstsein der Dresdner“, erklärte Torsten Kulke, Vorstandsvorsitzender der GHND. „Wir bedanken uns bei allen, die in vielfältiger Form, bei der Verteilung der Flyer, als Spender oder durch ihre Unterschrift die GHND und damit die bauliche Fertigstellung Dresdens unterstützten.“

Gegenwind aus dem Rathaus

Geräuschlos ist das Jahr nicht an der GHND vorbeigegangen – aus dem Rathaus kam durchaus Gegenwind. In einer vorläufigen Bewertung bezeichnete das Rechtsamt im Mai 2022 das Bürgerbegehren als unzulässig, es entspreche nicht den Vorgaben der Sächsischen Gemeindeordnung. Der GHND-Vorstand beauftragte den renommierten Juristen Professor Christopher Schmidt mit einem Rechtsgutachten, das den Auftraggebern Rechtskonformität bescheinigte und durchaus auch Zweifel am Denkmalschutz-Status für den Neustädter Markt weckte.

GHND stört sich am Denkmalschutz

Das ist der Grundkonflikt für die GHND: 2018 und 2019 sammelte die Stadt in einem bis dahin deutschlandweit einmaligen mehrstufigen Verfahren Ideen für die Gestaltung von Neustädter Markt und Königsufer. Kurz nachdem die Siegerentwürfe gekürt waren, stellte 2021 das Landesamt für Denkmalschutz die Platzanlage des Neustädter Marktes als Gesamtheit unter Denkmalschutz. Der Zustand des Platzes dürfe nicht konserviert werden, so die GHND, sondern die im Wettbewerbsverfahren prämierten Beiträge sollten umgesetzt werden. Der Platz müsse so geformt werden, dass sich der Blick auf die historische Altstadt plötzlich öffne, dass es ein Aha-Effekt bei dem Betrachter gebe. Das sei nur mit einer Bebauung möglich, erklärte Kulke.

Petition soll Anliegen weiter verfolgen

Dieses Anliegen verfolgt die GHND nun mit einer Petition weiter, die am 4. Januar gestartet wurde und 11 813 Unterstützer gefunden hat. „Wir fordern nach wie vor die Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse“, erklärte der GHND-Vorstand und ruft die Stadtverwaltung auf, eine Gestaltungssatzung für die Bebauung des Königsufers zu erlassen. Eine Mischnutzung aus Wohnen, Büronutzung und Gewerbe sowie Kultur soll festgeschrieben werden. „Es gilt, den Aufbau am Neustädter Markt zu beschleunigen und sich dabei am schönen städtebaulichen Zustand vor der Zerstörung Dresdens zu orientieren“, heißt es in einer Erklärung des Vorstandes. Eine große Verantwortung für die weitere Zukunft des Neustädter Marktes liege beim Stadtrat, der einer Gestaltungssatzung zustimmen müsse.