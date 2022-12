﻿Dresden: Wie vier große Fraktionen um ihre Besitzstände kämpfen

Dresden. Wenn sich zwei so grundverschiedene Stadträte wie Robert Malorny (FDP) und Michael Schmelich (Dissidenten) einig sind, muss es um Prinzipielles gehen. Von einer „Koalition der Besitzstandswahrer“ sprechen beide und erhalten Unterstützung von Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger (FW/FB). Die großen Fraktionen im Stadtrat würden sich an ihre Pfründe klammern, so die Vertreter der kleineren Fraktionen.

Zwölf Ausschüsse in Dresden

Schon im September haben FDP, Dissidenten und FW/FB darauf hingewiesen, dass es Zeit wird, die Zahl der Ausschussmitglieder zu verkleinern. Ausschüsse sind die Gremien des Stadtrats, in denen die Facharbeit geleistet und über die Details in den Beschlussvorlagen gesprochen wird. Zwölf Ausschüsse bereiten die Stadtratsbeschlüsse vor oder treffen eigene Beschlüsse.

2019 auf 16 Mitglieder aufgestockt

Bis 2014 waren die Ausschüsse mit elf Mitgliedern besetzt. Dann gewann Rot-Grün-Rot die Kommunalwahl und die Ausschüsse wurden auf 13 Mitglieder vergrößert. Nach der Kommunalwahl 2019 und den unübersichtlichen Mehrheitsverhältnissen wurden die Ausschüsse ein weiteres Mal auf 16 Mitglieder aufgestockt. Ziel der Aufstockung war es, dass sich die Mehrheitsverhältnisse in den Ausschüssen wiederfinden und dass auch die kleinen Fraktionen mit je einem Mitglied vertreten sind. Die Zahl 16 war bei der damaligen Zusammensetzung des Stadtrats die beste Lösung.

Stadtrat hat eine Bremse eingebaut

Der Stadtrat hatte aber 2019 auch eine Bremse eingebaut und sich in die Hauptsatzung geschrieben, dass bei Veränderungen der Fraktionsstärken die Ausschussgrößen angepasst werden müssen. Und zwar auf die zwei niedrigsten möglichen, die die komplizierten Berechnungsmethoden zulassen.

Fraktionsstärken haben sich geändert

Nun haben sich seit 2019 die Fraktionsstärken geändert. Die Grünen haben 2020 zwei Fraktionsmitglieder verloren, die CDU ist von August bis Oktober sogar um drei Mandate geschrumpft. Das würde es möglich machen, die Ausschüsse wieder zu verkleinern. 11 oder 12 Ausschussmitglieder wären möglich. Wobei angesichts der Tatsache, dass sich Grüne und AfD mit je 13 Mandaten den Nimbus der größten Fraktion teilen, vieles für 12 Mitglieder in den Ausschüssen spricht.

Große Fraktionen verlieren 44 Posten

Das hätte zur Folge, dass die vier großen Fraktionen Grüne, AfD, Linke und CDU jeweils nur noch mit zwei statt mit drei Stadträten in den Ausschüssen vertreten wären. Die kleinen Fraktionen SPD, FW/FB, FDP und Dissidenten würden dagegen je einen Sitz behalten. Bei elf Ausschüssen gingen also fraktionsübergreifend in den großen Fraktionen 44 Posten verloren, der Jugendhilfeausschuss ist ein Sonderfall und zählt nicht mit. Ein Ausschussposten ist aber durchaus ein finanzieller Faktor. Es gibt einen monatlichen Grundbetrag von gut 80 Euro und ein Sitzungsgeld von bis zu 128 Euro pro Sitzung. Selbstständige Stadträte erhalten das Doppelte. Heißt letztlich: Stadträte, die derzeit beispielsweise Mitglied in drei Ausschüssen sind, werden künftig nur noch in zwei vertreten sein.

Eilantrag wird regelmäßig vertagt

FDP und FW/FB haben denn auch einen Eilantrag zur Verkleinerung der Ausschüsse eingereicht und verweisen auf das Einsparpotenzial. Mehr als 100 000 Euro pro Jahr könnte die Stadt sparen, wenn die Ausschüsse kleiner werden, so Malorny. Nur: Obwohl der Eilantrag regelmäßig auf der Tagesordnung des Stadtrats landet, wird dieser genauso regelmäßig vertagt. Mit den Stimmen der großen Fraktionen, die regelmäßig noch Beratungsbedarf sehen.

Oberbürgermeister ruft Rechtsaufsicht an

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat schon vor dem Beginn der Stadtratssitzung am 24. November angekündigt, die Landesdirektion Sachsen (LDS) als Rechtsaufsichtsbehörde anzurufen, wenn der Antrag erneut vertagt wird. Es kam, wie es kommen musste: Hans-Joachim Brauns (CDU) beantragte Vertagung, es sei zu wenig Zeit gewesen, sich mit der Materie zu befassen. In trauter Einträchtigkeit folgten die großen Fraktionen dem Antrag – nun wird sich die LDS mit der Materie befassen. Hilbert bittet die Behörde in einem Schreiben vom 28. November, rechtsaufsichtlich tätig zu werden, falls der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung am 15. und 16. Dezember erneut durch Vertagung die pflichtgemäße Umsetzung seiner Hauptsatzung verhindern sollte.

Heftige Kritik an der AfD

„Es zeigt sich einmal mehr, wer auf seinen Pfründen beharrt und Sitzungsgelder einstreichen will“, erklärte Malorny und konstatiert: „Selbst die AfD ist inzwischen auf dem Niveau der Altparteien angelangt, die Vertreter der AfD ja ansonsten ja so gern kritisieren.“ Malorny begrüßte wie Schmelich und Genschmar, dass der OB die LDS einschaltet. „Wir hoffen, dass es dadurch eine Lösung geben wird.“