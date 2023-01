﻿Wie Solarwatt in Dresden die Weichen für weiteres Wachstum stellt

Dresden. Wer sich zurzeit in Deutschland für eine Solaranlage entscheidet, muss mit langen Wartezeiten rechnen. Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Explosion der Energiepreise hat zu einem Run auf Photovoltaik geführt. Die Dresdner Solarwatt GmbH rechnet angesichts dieses Booms für 2022 mit einer Verdopplung ihres Umsatzes auf rund 330 Millionen Euro. Für einen weiteren Wachstumsschub stellt das Unternehmen gerade die Weichen. In diesem Jahr, dem 30. der Firmengeschichte, will es nicht nur die Gewinnschwelle erreichen, sondern auch die halbe Milliarde Euro beim Umsatz knacken.

Sondierungsgespräch mit Ministerpräsident und Oberbürgermeister

In der Adventszeit hatte die Chefetage um Geschäftsführer Detlef Neuhaus Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zu Besuch. Während Hilbert danach schnell zum nächsten Termin eilte, informierte sich Kretschmer bei einem Firmenrundgang über die neue Fertigungslinie „F8“, die Solarwatt im September 2021 in Betrieb genommen hatte. Auch damals war der Ministerpräsident dabei und da war schon die Rede von einer „F9“, die früher oder später kommen müsse und davon, dass am Firmensitz in Dresden-Klotzsche für eine Erweiterung kein Platz mehr sei.

War also der mögliche Standort einer weiteren Fabrik für Solarmodule Thema des Gesprächs? So weit sei es noch nicht, betonten alle. Es sei um die Sondierung von Rahmenbedingungen gegangen und darum, weitere Kontakte zu knüpfen in Wirtschaft und Politik, so Neuhaus. Allerdings bekundeten sowohl Hilbert als auch Kretschmer auf DNN-Anfrage ihr Interesse, beim Thema „F9“ über den Standort Dresden zu reden.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, r.) im Gespräch mit Solarwatt-Entwicklungschef Armin Froitzheim. © Quelle: Dietrich Flechtner

Herausforderungen auf dem Weg zum Systemanbieter

Kretschmer zeigte sich beeindruckt von der Zielstrebigkeit, mit der das Unternehmen die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität vorantreibe. Solarwatt hat sich zum Komplettanbieter für Systeme profiliert, die nicht nur Sonnenstrom liefern, sondern ihn auch speichern, zum Heizen und zum Aufladen von Elektroautos nutzen. „Das ist genau das, was wir für die Energiewende brauchen“, sagte der Ministerpräsident.

Und Neuhaus rechnet immer wieder vor, warum das so ist: „Eine Aluhütte werden wir nicht mit Photovoltaik betreiben können“, sagt er. Aber im Bereich kleiner Wohnhäuser und Betriebe, auf die Solarwatt mit seinen Systemen zielt, sei durch die Solaranlagen, Speicher und Wärmepumpen ein großer Beitrag zur Energiesicherheit möglich. Zudem könne die Sektorenkopplung die CO2-Emissionen um fast 90 Prozent senken – allein bei Einfamilienhäusern in Deutschland ein Potenzial von rund 140 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Deshalb geht es nicht nur um immer mehr Solarmodule, sondern vor allem auch darum, dass die auf die Dächer kommen.

Auf das Argument, es scheine ja aber nicht immer die Sonne, reagiert der Geschäftsführer mittlerweile fast wütend: "Ich behaupte nicht nur, dass es funktioniert. Ich kann es beweisen." Damit es funktioniert, muss der Sonnenstrom gespeichert werden. Ein Joint Venture mit BMW liefert die Batterien dafür. Es sind dieselben, die auch in E-Autos stecken. Und dafür, dass mit dem Strom vom Dach auch geheizt wird, sorgen Wärmepumpen des Herstellers Stiebel Eltron, mit dem Solarwatt eine strategische Kooperation vereinbart hat.

Dennoch: Auch wer bei Solarwatt bestellt, muss zurzeit lange warten. Der Fachkräftemangel beschränkt die Installationskapazitäten. 80.000 Solaranlagen haben die Dresdner im vergangenen Jahr in Europa verkauft. Damit es überhaupt so viele wurden und künftig noch mehr werden können, setzt Solarwatt auf ein europaweites Netzwerk von 8500 Handwerkern und auf eigene Installationsteams. Die Dresdner haben im Frühjahr in Fuldabrück bei Kassel einen eigenen Handwerksbetrieb eröffnet. Zwei weitere Firmenübernahmen stünden bevor, sagt Entwicklungschef Armin Froitzheim.

Wachstumsziele werden früher erreicht als geplant – halbe Milliarde Umsatz im Visier

Die Belegschaft ist auf 840 Beschäftigte gewachsen, davon über 600 in Dresden. In einem Jahr sollen es 940 sein. Die ursprünglich für 2025 geplante 1000-er Marke wird damit wohl früher erreicht werden. Mehr als 60 freie Stellen bietet Solarwatt im Internet an, vor allem in den Bereichen Elektroinstallation und Mechatronik. Aber auch kaufmännische Angestellte werden gesucht. Eine Forderung an die Politik ist, dass der Beruf des Installateurs für Solaranlagen (Solarteur) endlich ein Ausbildungsberuf wird, damit das Unternehmen auch Lehrlinge ausbilden kann. Zurzeit erhalten die Solarteure ihre Qualifikation durch Weiterbildung und Umschulung.

Ein Trumpf im Rennen um Fachkräfte ist die Solarwatt-Akademie. Hier können Angestellte von Partnerfirmen zum Beispiel den „Wärmepumpenführerschein“ machen, um für die Heizsysteme fit zu sein, die Solarwatt gemeinsam mit Stiebel Eltron entwickelt. Auch der Spezialist für Wärmepumpen macht sein Fachpersonal fit für deren Integration in die Solarwatt-Systeme.

Investitionen in Forschung und Entwicklung

Um die noch besser zu machen, investiert Solarwatt laut Neuhaus nun "eine niedrige zweistellige Millionensumme" in Forschung und Entwicklung. Dort wo in der Halle in Dresden-Klotzsche jetzt noch Teile der alten Fertigungslinie "F7" stehen, wird dieses Jahr eine Pilotlinie aufgebaut. Sie soll nicht nur helfen, die Modulfertigung zu optimieren, sondern könnte auch für die Zertifizierung neuer Lieferanten für Zellen und Glas genutzt werden. "Wir müssen das dann nicht in der laufenden Produktion tun", sagt Froitzheim. Um die Stromspeicher weiterzuentwickeln, hat Solarwatt in diesem Jahr den niederländischen Batteriespezialisten Reconvert übernommen.

Obwohl auch die Versorgung mit Material eine Herausforderung für die Wachstumspläne ist, wolle Solarwatt nicht auch noch in die Produktion der Zellen für die langlebigen Glas-Glas-Module einsteigen. „Wir bleiben bei unseren Kompetenzen“, sagt Neuhaus. Er setzt auf langfristige Verträge mit Zulieferern. Auch Solarwatt spüre Lieferengpässe, so Froitzheim. Die beträfen jedoch zurzeit vor allem die Speichermontage und seien meist durch Mehrarbeit auszugleichen.

Eine nächste Fertigungslinie „größer denken“

Auf die Frage, wann denn nun angesichts der Wachstumspläne die neue Fertigungslinie „F9“ kommt, hält sich Neuhaus noch bedeckt. Das hänge vom Erfolg der derzeitigen Weichenstellungen ab. Und bei der „F8“ gibt es ja noch Luft nach oben. Module mit einer Nennleistung von insgesamt reichlich 100 Megawatt hat sie im Jahr 2022 geliefert. Dieses Jahr, wenn die Optimierung der Industrieroboter, die die Module zusammensetzen, abgeschlossen ist, soll sich dieser Wert mehr als verdoppeln.

In der 100-Millionen-Euro-Investition bis 2025, die Produktionschef Sven Böhm im Juni 2021 angekündigt hatte, ist die „F9“ noch nicht enthalten. Ein Drittel davon entfällt auf die „F8“, die Batteriezellenproduktion und Speichermontage, der Rest auf die Pilotlinie, Firmenakquisen, den Aufbau von Handwerk-Trupps, die Digitalisierung des Unternehmens und den Personalaufbau.

Die Fertigungslinie „F8“, die im September 2021 in Dresden-Klotzsche in Betrieb gegangen ist, soll im Jahr 2023 weiter optimiert werden und ihren Produktionsausstoß verdoppeln. © Quelle: Dietrich Flechtner

Da die Ziele für Umsatz und Personal offenbar schneller erreicht werden dürften als geplant, wird aber auch eine Entscheidung für die "F9" nicht allzu lange auf sich warten lassen. Dass die Pläne dafür bereits weit fortgeschritten sind, ist kein Geheimnis. Für den Fall, dass es grünes Licht gibt, wäre Dresden wohl zumindest im Rennen. Neuhaus hatte in einem DNN-Interview gesagt, er könne sich auch ein Werk in der Lausitz vorstellen. Der Ministerpräsident machte auf die Frage, wie die Landesregierung dazu stehe, klar, was seine Präferenz ist: "In dem Fall würden wir uns zuerst in Dresden und der Umgebung umschauen."

Und, soweit legt sich Solarwatt-Chef Neuhaus fest: Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen müsse man das alles etwas größer denken als bisher. Was ihn dabei immer umtreibt: „Wir müssen dringend aufpassen, dass sich die gute Ausgangslage des Marktes nicht ins Gegenteil verkehrt, weil die Menschen lange auf ihre Solaranlage warten müssen.“