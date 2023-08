﻿Geld steckt in Projekten fest: Dresden knebelt sich mit Investitionsplänen

Dresden. Die Landeshauptstadt bunkert seit Jahren Hunderte von Millionen für Investition und kommt mit dem Ausgeben nicht hinterher. Das liegt am Planungsbedarf oder schlicht an Baukapazitäten. Alljährlich werden daher sogenannte Haushaltsreste ins nächste Jahr übertragen.

Forderungen, die Mittel auszugeben, werden regelmäßig abgewiesen mit dem Verweis auf die Bindung an Projekte, für die das Geld einmal gebraucht würde. Die Situation wird noch komplizierter, weil die Stadt mit sogenannten Verpflichtungsermächtigungen auch Gelder für kommende Jahre bindet, die sie noch gar nicht hat.

Probleme mit der Landesdirektion

Die Darstellung ist grob vereinfacht, die Materie kompliziert und schwer überschaubar. Die Situation führt jedenfalls nun zu Problemen mit der Landesdirektion, der Rechtsaufsichtsbehörde des Freistaats für die Kreisfreien Städte wie Dresden. Mit einer großen Umschichtungsaktion sollen finanzielle Bindungen aus diesem und nächstem Jahr in die Folgejahre verlagert werden. Darüber müssen die Stadträte demnächst entscheiden.

Seit Jahren ist „ein hoher Betrag an zu übertragenden investiven Auszahlungsresten festzustellen“, heißt es in der Vorlage von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) dazu. Im Dezember 2022 hat der Stadtrat beim Haushaltsbeschluss den Oberbürgermeister beauftragt, regelmäßig die geplanten Investitionen „hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit zu überprüfen und gegebenenfalls eine Streichung oder zeitliche Neueinordnung von Investitionen“ vorzunehmen.

Unrealistische Pläne für Ausgaben

Für das Jahr 2023 ist laut Vorlage „für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit“ ein Ansatz aus dem Haushaltsplan von „fast 425 Millionen Euro“ vorgesehen. Dazu kämen noch 341 Millionen Euro investive Budgetüberträge im Auszahlungsbereich, also Geld aus Vorjahren. „Das ergibt eine stadtweite Ermächtigung von 766 Millionen Euro“, rechnet die Verwaltung in der Vorlage alle möglichen Investitionen zusammen.

Die Fachleute im Rathaus stellen dann aber fest: „Nach den Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre ist in der Landeshauptstadt Dresden jedoch ein realistisch umsetzbares Investitionsvolumen von maximal bis 270 Millionen Euro im Jahr leistbar.“ 500 Millionen bleiben also – mindestens – wieder liegen. Die Stadt formuliert es so: „Das bedeutet, dass ohne Gegensteuerung mit einer Verringerung von investiven Haushaltsresten auch im Jahr 2023 nicht gerechnet werden kann.“ Mal abgesehen davon, dass die Inflation die Beträge permanent entwertet.

Landesdirektion sperrt Beträge

Das hat eine unangenehme Folge für die Stadt: „Weiterhin werden durch das Vortragen der Reste die Mittel liquiditätsseitig gebunden.“ Dieser Umstand habe inzwischen dazu geführt, so heißt es in der OB-Vorlage, dass rein rechnerisch der „gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2024 nicht mehr gewährleistet“ ist. Es sind also so viele Gelder an Projekte gebunden, dass im Haushalt rechnerisch ein Loch klafft, obwohl die gebundenen Beträge nicht ausgegeben werden können. Es heißt aber auch, dass die Einnahmen nicht ausreichend hoch geplant wurden, um diese Lücke zu schließen.

Die Landesdirektion hatte deshalb bereits reagiert: Sie hat für 2024 insgesamt mehr als 108 Millionen Euro an Verpflichtungsermächtigungen, die den Haushalt belasten, gesperrt und für das Jahr 2025 nochmal fast 54 Millionen Euro. Eine Freigabe sei erst möglich, wenn „die Gesamtfinanzierung der jeweiligen Projekte gegenüber der Landesdirektion nachgewiesen“ werde. Die Stadt wollte nun für ihre städtischen Projekte so viele Ermächtigungen in die Folgejahre verschieden, dass sie unter die Grenze der Landesdirektion rutscht. Das sei zunächst dort geschehen, wo das Geld noch nicht wirklich gebraucht wird, sei jedoch nicht in ausreichendem Maß gelungen.

Auflage der Rechtsaufsicht noch nicht erfüllt

„Vor diesem Hintergrund führte die Stadtkämmerei das bereits in der Vergangenheit praktizierte Verfahren zur Fortschreibung der Finanzplanung auch im Jahr 2023 durch“, beschreibt die Stadt ihr Vorgehen. Für insgesamt 149 Projekte – 54 aus dem Straßen- und Tiefbauamt, 32 aus dem Amt für Schulen und 17 aus dem Umweltamt – soll der geplante Abfluss der Gelder in Folgejahre verschoben werden. Es geht um 148 Millionen Euro.

Doch es reicht nicht: Trotz Umverteilung werde die Auflage der Landesdirektion zum Nachweis einer gesicherten Finanzierung der Haushaltsjahre ab 2024 nicht erfüllt. Mit 13,1 Millionen Euro liegt die Stadt über der Grenze der Landesdirektion und auch nach den Verschiebungen sind Auszahlungen von 423,8 Millionen Euro angesetzt.

Stadt will mit Landesdirektion verhandeln

Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung den Stadträten vor, dass die Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2023 und 2024 vorerst gesperrt bleiben. Für die Ausschreibung von Investitionsmaßnahmen erforderliche Ermächtigungen würden von der Stadtkämmerei „auf Antrag im Rahmen der stadtweit verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen freigegeben“. Es würden Gespräche mit der Landesdirektion „über eine teilweise Aufhebung der verfügten Sperre“ geführt.

Laufende Projekte, für die Auszahlungen tatsächlich fällig werden, sind von den Verschiebungen der geplanten Ausgaben bislang nicht gefährdet. Aber wenn sich die Einnahmen der Stadt verschlechtern, könnte das rechnerische Defizit im Haushalt noch größer werden und weiteres Handeln der Landesdirektion auslösen.

