﻿ Rektor in Dresden und Kurzzeit-Minister: Wie Frank Haubitz auf sein langes Berufsleben blickt

Dresden. Er hat sich in 33 Jahren als Schulleiter in Dresden-Klotzsche einen Namen gemacht. Er war 19 Jahre Chef des Philologenverbandes und 52 Tage Minister in Sachsen. Jetzt geht Frank Haubitz mit 65 Jahren in den Ruhestand.

Erstmals äußert er sich im DNN-Interview zu Etappen seines Berufslebens und deren Hintergründe, den Kampf gegen eine schwere Krankheit in den letzten Monaten und einen Wunsch am Ende seiner Schulzeit.

Herr Haubitz, Sie sind vor einem Jahr an Krebs erkrankt, wie geht es Ihnen?

Langsam, aber sicher bessert sich mein Gesundheitszustand. Das letzte Jahr habe ich gemerkt, wie einzigartig und toll unser Gesundheitssystem ist. Viele engagierte Ärzte und Schwestern haben mir in dieser Zeit durch so manches tiefe Tal geholfen. Meiner Frau gebührt an dieser Stelle besonderer Dank. Ihre Unterstützung hat mir immer wieder Mut gemacht, dieser Krankheit zu trotzen. So kämpfte ich ein Jahr lang gegen diese Krankheit und freue mich, wenn ich merke, dass es mir von Tag zu Tag besser geht.

Ratschlag von Ärzten und Schwestern

Gibt es eine Lehre, die Sie daraus ziehen?

Ich habe lange darüber nachgedacht: Wenn ich die Wahl hätte, mein Leben nochmal anders zu gestalten, dann würde ich alle Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und viel mehr auf meine Gesundheit achten. In dieser Hinsicht war ich doch etwas sorglos. Beruflich war ich stets auf der Überholspur. Nun raten mir die Ärzte und Schwestern zu Geduld. Haben Sie Geduld, Herr Haubitz. Geduld, etwas, das ich bisher nicht kannte.

Sie haben sich in den 70-er Jahren entschieden, Lehrer zu werden. Da gab es noch ein sozialistisches Bildungssystem. Warum wollten Sie damals diesen Weg einschlagen?

Das Schulleben an der POS (Polytechnische Oberschule – d.A.) empfand ich als nicht so angenehm. Schule anders zu machen, war mein Wunsch. Ich wollte für meine Schüler da sein, ihnen zeigen, was sie können, und nicht, was sie nicht können. 1990 stand über den ersten Bildungsthesen die Überschrift, „Der Lehrer ist für die Schüler da“. Damals hat so mancher darüber geschmunzelt.

Heute lebt die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Klotzsche dieses Miteinander von Schülern, Lehrern und Eltern in einer wunderbaren Weise. Jeder neu an die Schule kommende Lehrer spürt diese Philosophie, atmet sie ein und richtet sein Handeln danach. Heute ist die Schule ein Mikrokosmos, wo alle ein gemeinsames Ziel haben, ein bestmögliches Abiturergebnis für die Schüler zu erreichen und diese mit größtmöglichen Fähigkeiten und Fertigkeiten ins Leben zu entlassen. Da das super funktioniert, kann ich in Ruhe in Rente gehen.

Sie haben 30 Jahre für einen Neubau des Gymnasiums Klotzsche gekämpft, der seit diesem Schuljahr fertig ist. Nun wird es Ihnen nicht möglich sein, mal eine Stunde in diesem modernen Komplex zu unterrichten. Haben Sie da eine Träne im Knopfloch?

Eigentlich wollte ich noch ein Jahr unterrichten und die erkämpften tollen Lehr -und Lernbedingungen genießen. Da hat mir die Krankheit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun stehe ich da und sage: Was lange währt, wird gut. Und gut ist es auch geworden. In Klotzsche steht ein Schulcampus, in dem das Lehren und Lernen Freude bereitet.

Stadt hat sich über Jahre verrechnet

Aber das Gebäude ist schon wieder zu klein...

Da sind wir beim Thema Politik. Das ist ein weites Feld, auf dem sich Leute tummeln, die nicht immer Ahnung von der Materie haben und nur in Legislaturperioden denken. Wir haben in all den Jahren beim Kampf um den Neubau immer wieder nachgewiesen, dass wir hier einen sechszügigen Schulcampus benötigen. Die prognostizierten Schülerzahlen, welche von der Stadt in den Gesprächen vorgelegt wurden, waren stets kleiner als unsere. Man hat sich über Jahre verrechnet.

Der Neubau des Gymnasiums Dresden-Klotzsche an der Karl-Marx-Straße wird seit Beginn des Schuljahres 2022/23 genutzt. © Quelle: Anja Schneider

Vier Klassen pro Klassenstufe hatte die Stadt angestrebt, wir haben uns dann bei fünf getroffen. Die nächsten fünf, sechs Jahre wird das Gymnasium Klotzsche sechszügig laufen, da es im Dresdner Norden weniger Schulplätze als Schüler gibt. Aber auch das wird die Schulgemeinschaft schaffen.

Ähnliche Erfahrungen haben Sie auch als Chef des Philologenverbandes, der Interessenvertretung der Gymnasiallehrer im Beamtenbund, gemacht. Schon vor 20 Jahren haben Sie vor dem Lehrermangel gewarnt, der heute bittere Realität ist. Haben Sie gegen Windmühlenflügel gekämpft?

Zu meiner Zeit als Verbandschef wollte der Freistaat in Person des Finanzministers ganz einfach Geld sparen. Nach dem Ende der ab 2004 praktizierten Teilzeitpflicht, so haben wir als Verband immer wieder gesagt, werden wir zukünftig mehr Lehrer brauchen, weil die Kolleginnen und Kollegen sich an die Teilzeit gewöhnt haben und nicht gewillt sein werden, alle wieder in Vollzeit zu arbeiten. Genauso ist es gekommen. Damals hat man einfach verpasst, das System attraktiv zu gestalten, um zukünftig genügend Lehramtsanwärter zur Verfügung zu haben. Die Botschaft hätte damals lauten müssen: „Leute, hier in Sachsen entwickelt sich etwas. Wir bieten euch die gleichen Bedingungen wie in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen-Anhalt – bleibt hier.“ Leider ist damals zu kurzfristig gedacht worden. Das war traurig, machte mich sauer und hilflos.

Mit Tempo 30 oder 100 gegen die Wand

Auch das wollten Sie dann 2017 als Minister anders machen?

Als Verband ging es uns um bessere Bedingungen für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Wir wollten genügend gut ausgebildete Lehrer vor den Klassen stehen haben, damit die Schüler, die ja einmal dieses Bundesland leiten und lenken sollen, die bestmöglichen Lernbedingungen haben. Dabei ging es nie nur um Lehrer, nur um Schüler oder nur um Eltern, mir ging es stets um das Gesamtsystem Schule. Zu der Zeit, als ich das Kultusministeramt antrat, stand in Sachsen nur noch die Frage, ob wir das Schulsystem mit Tempo 30 oder Tempo 100 gegen die Wand fahren. Man hätte zehn Jahre früher reagieren, das Wissenschaftsministerium die Lehramtsstudentenplätze verdoppeln und die Staatsregierung laut über die Verbeamtung nachdenken müssen.

Wie geht es Ihrer Meinung nach nun weiter?

Jetzt ist der Mangel kaum noch beherrschbar. Der Lehrermarkt ist leergefegt. Ich habe mich in meiner Funktion als Kultusminister für eine Verdopplung der Studienplätze eingesetzt, da führte kein Weg hinein. Und dann erzählt mir jetzt ein Schüler beim Schulfest, er will Lehrer werden für Mathe und Physik. Aber er müsse noch ein Wartesemester einlegen, weil er den Numerus Clausus knapp verfehlt. Wir warten auf die Lehrer und die warten, dass sie studieren dürfen, irgendwie nicht nachvollziehbar. Wir können nur hoffen, dass in fünf, sechs Jahren – auch durch den Geburtenrückgang – der Freistaat das Problem wieder in den Griff bekommt.

Teilzeitwunsch ist nachvollziehbar

Haben Sie wirklich gedacht, Sie können etwas verändern?

Als mich Ministerpräsident Stanislaw Tillich fragte, ob ich das Kultusministerium leiten würde, habe ich gar nicht lange nachgedacht. Mein einziger Gedanke war: Nachdem du 19 Jahre in der Opposition warst und den Finger immer wieder in die Wunden gelegt hast, gibt man dir nun die Möglichkeit, diese Wunden trocken zu legen. Also habe ich Ja gesagt und gedacht, ich werde schon etwas verändern können. Einiges habe ich ja auch erreicht und auf den Weg gebracht.

Dann trat Tillich zurück, Michael Kretschmer (beide CDU) wurde Ministerpräsident und berief Sie nicht mehr in die Staatsregierung. Woran sind Sie gescheitert?

Die Amtszeit endete schon nach 52 Tagen. Nach diesem „Betriebspraktikum“ war mir klar, dass ich für den Politiker nicht geeignet bin. Für so ein Amt muss man ein besonderer Typ sein. Sie erinnern sich sicher an die Ratschläge meiner Ärzte und Krankenschwestern: „Geduld, Herr Haubitz“. Ich wusste, dass ich so schnell wie möglich gravierende Veränderungen einleiten musste. Ich hatte überhaupt keine Geduld. Über Jahre war versäumt worden, den Lehrern und Lehramtsanwärtern attraktive Bedingungen zu bieten.

Einige junge Kollegen sehen es laxer, zu lax

Sie haben Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht Vollzeit arbeiten wollen?

Da geht es um Menschen, die eine Lebensplanung haben. Die jüngeren haben kleine Kinder und die älteren haben Enkel, um die sie sich kümmern wollen. Da ist der Teilzeitwunsch nachvollziehbar. Ich möchte, dass motivierte Lehrkräfte vor der Klasse stehen, Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schüler für ihr Fach zum Brennen bringen und einen interessanten Unterricht gestalten. Ich mag keinen Lehrer, der nur mal vorbei schaut und den Unterricht mehr schlecht als recht gestaltet. Für mich und meine Generation war der Lehrerberuf immer mehr als ein Job, mehr als nur Geld verdienen, er war Berufung. Das sehen einige junge KollegInnen heute etwas laxer, zu lax. Aber auch diese werden erwachsen und über kurz oder lang hoffentlich erkennen, welche Freude es macht, in strahlende Kinderaugen zu blicken, in denen geschrieben steht: „Danke, ich habe alles verstanden.“

Aufpasser im Ministeramt

Der damalige CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer soll zu Ihrer Berufung gesagt haben, dass Sie der Richtige sind. Dann kam es anders, lag es an der CDU-Fraktion im Landtag?

Da kann ich selbst nur spekulieren. Ich denke, in der Fraktion, mit der ich ja einige Auseinandersetzungen hatte, wird man der Meinung gewesen sein, dass ich für zu viel Unruhe sorge, dass ich zu ungeduldig bin und auch künftig keine Ruhe geben werde. So hatte ich bei Terminen auch immer einen Aufpasser dabei und bevor ich zurück in Dresden war, wusste man in der Fraktion schon, was ich erzählt hatte. Die anfängliche Begeisterung schlug schnell in Distanz um.

Sie galten immer schon als Mann des unorthodoxen Handelns...

Gerade das ist im politischen Leben nicht gewollt. Unruhe und unorthodoxes Handeln, auf schnelle Entscheidungen drängen und Tabuthemen anfassen, das vereinbart sich in keinster Weise mit dem Politikbegriff. Bei etwas mehr Zeit zum Handeln hätte ich bestimmt etwas länger auf diesem Stuhl gesessen. Das war mir leider nicht vergönnt.

Man trennte sich von mir und setzte auf Altbewährtes, auf jemanden aus dem System. Ich ging zurück an meine Schule und konnte die Schulgemeinschaft noch fünf schöne Jahre führen. Ich durfte wieder der Tätigkeit nachgehen, welche die meine war. Ich war wieder im Schulalltag angekommen.

Bürokratie zeigt sich manchmal hartleibig

Vor 20 Jahren haben Sie auch schon für Schulsekretärinnen gekämpft, heute berichten Schulleiterinnen und Schulleiter immer noch davon, dass sie selbst Krankmeldungen entgegennehmen, Telefondienst machen oder auf den Türöffner drücken müssen, macht das nicht sprachlos?

Es ist schon faszinierend, wie hartleibig sich die Bürokratie manchmal zeigt. Ich habe 33 Jahre lang nicht einmal die volle Schulsekretärinnenstellenzahl zugewiesen bekommen, es war eher nur die Hälfte. Jetzt gehe ich und die einzige Sekretärin, die derzeit noch am Gymnasium Klotzsche arbeitet, geht mit mir. Das ist, als würde die Konzernspitze das Unternehmen verlassen und ein reibungsloser Übergang ist nicht von Interesse. Auf Anfragen nach einer zweiten Sekretärin, die vielleicht eingearbeitet werden kann, wird die derzeitige Schulleitung nur vertröstet. Es werde gesucht, so lautet die lapidare Antwort.

Nun geht es am 31. Juli in den Ruhestand. Haben Sie schon Pläne?

Die Angst, in Rente gehen zu müssen und von 100 auf 0 zu fallen, ist nach dem letzten Jahr verschwunden. Ich hoffe, dass ich bald nicht mehr krankgeschrieben bin und vielleicht wieder zehn Kilo zulegen kann. Aber bevor es soweit ist, möchte ich noch eine Unterrichtsstunde in meiner neuen Schule halten. Wenn ich dann gemeinsam mit meiner Frau in Pension gehe, stehen zwei Reiseziele auf der To do-Liste. Gemeinsam werden wir nach Südafrika und New Orleans, in die Wiege des Jazz, reisen. Das war ein Rat meiner Ärzte, setzen Sie sich Ziele, die Sie erreichen wollen. Genießen Sie das Leben danach. Das werden wir hoffentlich noch sehr lange.

