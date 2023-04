﻿Wie läuft das mit der Gaspreisbremse in Dresden?

Dresden. Wie funktioniert die Gaspreisbremse? Viele Kunden des Versorgungsunternehmens Sachsen Energie haben Fragen. Der Versorger stellt Antworten auf die häufigsten Fragen auf seiner Internetseite www.SachsenEnergie.de/gaspreisbremse in Worten und auch als Video zur Verfügung. Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie funktioniert die Gaspreisbremse?

Die Gaspreisbremse betrifft die Gaskunden, die aktuell mehr als 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Für 80 Prozent ihres prognostizierten Jahresverbrauchs müssen diese Gaskunden nur 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Den Rest bezahlt der Staat. Für 20 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs müssen die Verbraucher den üblichen Tarifpreis zahlen. Dass nur 80 Prozent des Verbrauchs gedeckelt sind, ist gesetzlich festgelegt.

Wie wird der prognostizierte Jahresverbrauch errechnet?

Die Entlastung wird anhand des prognostizierten Jahresverbrauchs errechnet. Basis für die Berechnung dieses Prognosewertes ist der Jahresverbrauch der zwölf Monate vor dem September 2022. Diese vergangenen Verbrauchswerte werden mit angenommenen Ist-Werten zur Temperatur gewichtet. Somit erhält der Energieversorger einen prognostizierten Jahresverbrauch. Ein übliches Verfahren in der Energiewirtschaft. Bereits vor den Energiepreisbremsen haben Energieversorger diese Werte ermittelt, um vorsorglich genug Energie einzukaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Strom- und Gaspreise seit März gedeckelt: Wie Verbraucher jetzt sparen können Ab dem 1. März gelten die Preisbremsen für Gas und Strom. Viele Haushalte sollen dadurch Geld sparen. Ein Überblick zu den wichtigsten Fragen. © Quelle: RND

Warum wird nicht der aktuelle Verbrauch einberechnet?

Der Gesetzgeber hat bewusst entschieden, dass die Entlastung anhand eines prognostizierten Verbrauchs erfolgt. Die Spanne von Herbst 2021 bis 2022 wurde gewählt, da in dieser Zeit der Verbrauch noch nicht von einer möglichen Gasmangellage beeinflusst wurde. Viele Menschen haben aufgrund der angespannten Situation seit Herbst 2022 deutlich weniger verbraucht. Niemand soll für sein Sparverhalten im Nachhinein bestraft werden und weniger Entlastung erhalten.

Lesen Sie auch

Wie wird individuellen Entlastung berechnet?

Das erklärt sich am besten mit einem Beispiel: Es wurde ein Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden prognostiziert. 80 Prozent dieser Menge entspricht 16 000 Kilowattstunden. Angenommen, der aktuelle Tarifpreis liegt bei 14 Cent pro Kilowattstunde, dann sind das 2 Cent über dem Deckel der Gaspreisbremse von 12 Cent. Multipliziert man diese beiden Werte miteinander, erhält man die jährliche Entlastung von 320 Euro. Dieser Betrag wird dann gleichmäßig auf 12 Monate aufgeteilt, das sind 26,67 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo steht der Entlastungsbetrag in der Abrechnung?

Die betroffenen Kunden haben von Sachsen Energie analog oder digital Post bekommen und finden in diesem Schreiben die monatliche Entlastung und den damit reduzierten neuen Abschlag. Auch der prognostizierte Jahresverbrauchswert ist in dem Brief enthalten. Dabei ist zu beachten: Der erste neu berechnete Abschlag für April fällt deutlich geringer aus. Das liegt daran, dass in diesem Abschlag die monatlichen Entlastungen für Januar bis April 2023 rückwirkend berücksichtigt sind.

Und was ist mit der Strompreisbremse?

Fast alle Privat- und Gewerbekunden von Sachsen Energie erhalten die Vergünstigung nicht. Sie profitieren von Strompreisen unterhalb der Strompreisbremse von 40 Cent. Somit wirkt die Strompreisbremse nicht und die Kunden bezahlen für 100 Prozent ihres Verbrauchs weniger als Kunden, die eine staatliche Entlastung erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Informationen dazu, Antworten auf häufige Fragen sowie ein Erklärvideo gibt es unter www.SachsenEnergie.de/strompreisbremse.