﻿Wie lässt sich das Drama um die Bürgermeister in Dresden beenden?

Dresden. Die vergebliche Suche nach dem Kompromiss bei der Wahl von fünf Bürgermeistern ruft die Politik in Dresden auf den Plan. „Das ist ein Zustand, der so schnell wie möglich behoben werden muss“, erklärte CDU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Markus Reichel. Das Schlimmste in einer Krise sei eine Kommunikation, die Unsicherheit verstärke. „Die Kommunalpolitik muss ihren Beitrag zur Beruhigung leisten. Dresden braucht schnell neue Bürgermeister“, appellierte Reichel an die Verhandlungspartner, sich zu einigen.

Die CDU habe Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) im Wahlkampf unterstützt und könne es nachvollziehen, wenn der OB jetzt seine Verwaltung neu aufstellen wolle. „Wir unterstützen es, dass er vorangeht und Dinge ändern will. Aber die Verhandlungen müssen jetzt zu einem Ende kommen“, so der Kreisvorsitzende, der in der CDU die einzige politische Kraft sieht, die zu Kompromissen bereit sei.

„Ich halte nichts davon, wenn die Runde weiter aufgebläht wird“

Reichel selbst hat keinerlei Ambitionen, am Verhandlungstisch Platz zu nehmen. „Das ist eine Sache, die zwischen den Fraktionen und dem OB ausgehandelt wird.“ Er habe volles Vertrauen zum CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Krüger. „Ich halte nichts davon, wenn die Runde weiter aufgebläht wird. Das macht alles nur komplizierter“, entgegnet Reichel Vorschlägen, die Parteivorsitzenden in die festgefahrenen Gespräche einzubeziehen.

Lars Rohwer, der wie Reichel die Dresdner CDU im Bundestag vertritt, verweist auf die Probleme, die nicht besetzte Bürgermeisterposten hervorrufen. „Bald gibt es mit dem Oberbürgermeister und den zwei verbliebenen Beigeordneten nur noch drei politische Entscheider im Rathaus. Dann stapeln sich die Akten und viele Themen werden nicht sachgerecht bearbeitet.“

Verhandlungen am 23. September geplant

Schon jetzt würden soziale Träger darüber klagen, keine Entscheidungen aus der Verwaltung mehr zu bekommen, so Rohwer. Die Sozialamtsleiterin hat sich in den Ruhestand verabschiedet, Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann muss Ende September ihren Dienst quittieren. „Dann wird vieles im sozialen Bereich auf der Strecke bleiben“, glaubt Rohwer. Und das in einer Situation, in der politische Führung dringend gebraucht werde. Die Wohngeldreform erfordere ebenso politische Entscheidungen wie die Energiekrise. „An meine Stände kommen auch immer wieder Unternehmer, denen ein Ansprechpartner in der Verwaltung fehlt“, stellt der Bundestagsabgeordnete fest.

Am 23. September sollen die Vertreter von Grünen, CDU, Linken, SPD und FDP wieder am Tisch des OB verhandeln. Für die Freien Wähler ist das der falsche Weg. „Die Frage der Besetzung der Bürgermeisterämter gehört in den Ältestenrat“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Susanne Dagen. Drei Fraktionen mit 22 Mandaten würden ausgegrenzt, wenn nur fünf Fraktionen am Tisch säßen und nicht die Vorsitzenden aller acht Fraktionen wie im Ältestenrat.

„Jede der fünf Fraktionen sollte wissen, dass sie austauschbar ist“

Die Freien Wähler wollen teilhaben und sehen sich auf einem guten Weg, nachdem die Fraktion binnen eines Monats um zwei Mitglieder auf sechs Mandate angewachsen ist und sich damit auf Augenhöhe mit der SPD befindet. „Jede der fünf Fraktionen sollte wissen, dass sie austauschbar ist“, so Dagen. „Wenn die Gespräche festgefahren sind, empfiehlt es sich vielleicht, die Gesprächspartner zu wechseln.“ Ziel müsse es sein, den unhaltbaren Zustand zu beenden und am 6. oder 7. Oktober Beigeordnete zu wählen.

Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach machte Hilbert dafür verantwortlich, dass es noch keine neuen Beigeordneten gibt. „Er hat einem mit absoluter Mehrheit des Stadtrats gewählten Beigeordneten das Einvernehmen verweigert“, erinnerte Schollbach an den 11. August, als die Wahl von Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) am Veto des OB scheiterte.

Grüne setzen auf eine Verhandlungslösung

Albrecht Pallas, Vorsitzender der Dresdner SPD, forderte die Einbeziehung der Parteivorsitzenden. „Hierdurch erhoffe ich mir neuen Schwung für die für unsere Stadt so wichtigen Verhandlungen.“ Er werde den Dresdner Parteien ein entsprechendes Treffen vorschlagen. Die SPD werde sich nicht zum „Spielball des schwarz-gelben Postenschachers“ machen lassen und halte an Peter Lames als Kandidat für Finanzen, Recht, Personal und Sport fest.

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow erklärte, ihm gehe es nicht um einen Posten für seine Partei, sondern um eine zukunftsfähige Struktur der Stadtverwaltung. „Wir lassen uns nicht mit einem zusätzlichen Bürgermeisteramt kaufen, sondern unterstützen unseren Oberbürgermeister bei seiner angestrebten Reform der Verwaltungsspitze.“ Die Grünen setzen auf eine Verhandlungslösung, die den Interessen der fünf Fraktionen und des Oberbürgermeisters gerecht wird. „Alle müssen sich bewegen und sehen, was möglich ist“, sagte Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne.

