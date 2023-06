﻿Dresden: Wie Kinder und Jugendliche unter Armut leiden

Dresden. Marlen Hobrack war an diesem Tag die Rolle der Emotionsvermittlerin zugeschrieben. „Was ich sage, soll ich biografisch beglaubigen“, erklärte die junge Frau bei einer von den Linken beantragten Anhörung im Jugendhilfeausschuss zur Armut von Kindern und Jugendlichen in Dresden.

Und so berichtete die 1986 in Bautzen geborene Schriftstellerin von ihren eigenen Armutserfahrungen, die sie auch in ihrem Buch „Klassenbeste – wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet“ (2022) verarbeitet hat. Sie hat in Dresden studiert, von Bafög, Kindergeld und mit den Vergünstigungen des Dresden-Passes gelebt. Sie spricht von der Überwindung, die es immer wieder kostete, sich mit einem Ausweis für arm zu erklären und „finanziell zu entblößen“. Hilfe und Demütigung lägen da dicht beieinander. Mit Traurigkeit und Wut denke sie an diese Zeit zurück, in der sie sich auch mal eine Urlaubsreise oder ein unbeschwerteres Leben gewünscht hätte als alleinerziehende Mutter.

Alleinerziehende besonders armutsgefährdet

Sie gehörte damit zu jener Personengruppe mit besonders großer Armutsgefährdung, wie Ingo Blaich zuvor den Ausschussmitgliedern dargelegt hatte. 38,1 Prozent der Alleinerziehenden gelten in Sachsen als armutsgefährdet. Wer als arm gilt, kann unterschiedlich definiert werden. Ein Haushaltseinkommen, das nur 50 Prozent des Durchschnitts ausmacht, gilt als Armutsgrenze, bei 60 Prozent beginnt die Armutsgefahr. Grundsätzlich wächst das Risiko mit der Kinderzahl.

Armut lässt sich auch mit dem Bezug von Sozialleistungen wie dem Bürgergeld definieren, es gebe aber auch Bildungsarmut, die mit fehlenden Abschlüssen in der Schule oder dem Beruf zu tun habe, erklärte Ingo Blaich vom Zentrum für Qualitätsanalyse an der TU Dresden, der von den Grünen zur Anhörung eingeladen war.

Ärger über Politiker in Talkshows

„Kinderarmut ist Elternarmut“, erklärt Journalistin Hobrack. Bildung sei deshalb „die Stellschraube für die Reproduktion von Armut“. Sie vererbe sich genauso wie Bildungsferne, sagt die Autorin, die sich über viele Politiker in Talkshows und die Stereotype in der öffentlichen Haltung gegenüber Armut ärgert: „Als ob die Mehrheit der Eltern kein Interesse daran hätte, ihre Kinder zu fördern oder ein Mittagessen auf den Tisch zu stellen.“

Sie werde zwar inzwischen gefragt, sagte Hobrack, ob sie nicht der Beweis sei für die Aufstiegschancen durch Bildung. Doch das werde überschätzt. „Wer in Sorge lebt, geht nicht beschwingt zur Schule.“ Viel zu wenige würden deshalb aus der Armut herauskommen. „Es hat nicht jeder in den eigenen Händen.“ Das liegt wohl an den Mängeln des Systems. Reiche Eltern könnten Unterrichtsausfall durch Nachhilfe kompensieren. Die Politik müsse für gleiche Chancen sorgen. Sie sehe jedoch nur, so die von den Linken eingeladene Autorin, wie die Verantwortung zwischen Bundes- und Lokalpolitikern „hin- und hergeschoben“ werde.

Schmerzhafte Erfahrungen für Kinder

„Die Ausgrenzung beginnt im Kindergarten“, stellte Martin Rudolph fest, ein früherer Dozent an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der TU Dresden und dort unter anderem mit Wohlfahrtswissenschaften befasst. Für Kinder sei es eine schmerzliche Erfahrung, wenn sie nie zu Geburtstagen eingeladen werden und auch nie selbst dazu einladen können. An Schulen wäre es weniger stigmatisierend, wenn alle ein Frühstück bekämen und nicht nur die Kinder aus armen Familien. „Doch das sind dicke Bretter, die man nicht von heute auf morgen bohren kann“, erklärte Rudolph, der von den Ausschussmitgliedern der freien Träger eingeladen war.

Doch wie es in Dresden genau mit Armut und Armutsgefährdung aussieht, wie sich das Problem speziell innerhalb der Altersgruppe der Kleinkinder oder Schulkinder darstellt, das konnten die Experten meist nur von Bundeszahlen oder bundesweiten Studien zum Einzugsgebiet von Grundschulen ableiten.

Zwei Grundschulbereiche besonders betroffen

Nach einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), auf die Rudolph verwies, sind die Armutsquoten im Umfeld der 120. Grundschule in Reick mit mehr als 60 Prozent und im Umfeld der 14. Grundschule im „Schweizer Viertel“ in der Südvorstadt-West mit 50 bis 60 Prozent am größten. Solche Werte sind selten in Sachsen. Mehr als 60 Prozent werden nur in 0,1 Prozent der Grundschulen registriert, auf 50 bis 60 Prozent kommen sachsenweit 0,4 Prozent aller 745 Grundschulen. Mit Armutsquoten von 30 bis 40 Prozent folgen zentrumsnahe Gebiete um die 113. und die 10. Grundschule sowie Gebiete um die 135. und 139 Grundschule in Gorbitz. Die Untersuchung stützt sich auf die Zahlen der Bürgergeld-Empfänger (SGB-II-Leistungen).

Werden die SGB-II-Zahlen zugrunde gelegt, ist der betroffene Personenkreis kleiner als bei einer Betrachtung der Haushaltseinkommen, hatte TU-Experte Blaich konstatiert und von einem großen Teil „verdeckter Armut“ gesprochen. Nicht zuletzt wegen dieser Interpretationsmöglichkeiten forderten verschiedene Ausschussmitglieder eine bessere Datengrundlage. Sonst seien Entscheidungen zur Armutsbekämpfung schwierig.

