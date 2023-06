﻿Wie ist die Situation am „Assi-Eck“ aus Sicht der Polizei?

Dresden. Seit Jahren sind Polizisten rund um das sogenannte „Assi-Eck“ ein gewohnter Anblick für Anwohner wie Gäste der vielleicht bekanntesten Kreuzung der Stadt. Der Großteil der Beamten vor Ort sind Mitglieder der Sächsischen Bereitschaftspolizei (BePo). Das zuständige Revier Dresden-Nord fordert sie jedes Wochenende in den Sommermonaten an und koordiniert die Einsätze in der Neustadt. Wir haben mit Revierleiter Sven Fischer über die aktuelle Lage und die vergangenen Jahre gesprochen.

Sächsische Bereitschaftspolizei in der Neustadt

Am vergangenen Wochenende war die Bereitschaftspolizei mit drei Zügen im Szeneviertel vor Ort. Normalerweise werde nur ein Zug – etwa 30 Bereitschaftspolizisten – angefordert, erklärt Fischer, aber da vom 16. bis 18. Juni die Bunte Republik Neustadt stattgefunden hätte, rechneten die Ordnungshüter mit mehr Besuchern. Doch auch an einem typischen Wochenende würden die Kräfte des Reviers nicht ausreichen, um mit den Menschenmassen an den Sommerwochenenden fertig zu werden, erklärt Polizeisprecher Lukas Reumund. Eine Wochenendschicht des Reviers Nord sei mit rund 15 Beamten besetzt. Diese müssten noch andere Aufgaben übernehmen, auch außerhalb der Neustadt. „Die Sächsische Bereitschaftspolizei hat die Manpower, um auszuhelfen“, so Reumund.

Eigentlich ganz einfach: Die Benimmregeln am „Assi-Eck“. © Quelle: Anja Schneider

Die Aufgaben von BePo und Dresdner Polizei am „Assi-Eck“ seien identisch: Präsenz zeigen, ansprechbar sein, Straftaten verhindern. „Wichtig ist, niedrigschwellig anzusetzen“, erklärt Fischer, etwa bei Wildpinklern, wummernden Bassboxen oder Rotlichtverstößen. Neben diesen Delikten, für die eigentlich der gemeindliche Vollzugsdienst des Ordnungsamtes zuständig ist, beschäftigt die Beamten ein Dreiklang aus Körperverletzungen, Diebstählen und Betäubungsmittelverstößen. Ruhige Einsatznächte sind die Ausnahme, erzählt Fischer. „Es gibt immer genug zu tun und das ist ja auch okay so, dafür sind wird ja da.“

Steigender Pegel, steigende Tatgelegenheiten

Denn mit zunehmender Uhrzeit steigt auch der Pegel bei vielen Nachtschwärmern. „Das Verhalten wird anders, aber nicht unbedingt feindseliger oder aggressiver“ so Fischer. Allerdings gebe es mehr Tatgelegenheiten für Diebstähle, die Berauschten seien häufig unvorsichtiger mit ihren Wertgegenständen. Ähnliche Dynamiken gibt es bei Körperverletzungen. Ein potenzieller Gefahrenherd seien beispielsweise Partygänger, die von den Türstehern nicht in die Clubs gelassen wurden und frustriert zum „Eck“ zurückkehren.

Mirko Domaschke, Abteilungsleiter des Gemeindlichen Vollzugsdienstes, Nachtschlichter Florian Bölike und Leiter des Polizeireviers Dresden-Nord Sven Fischer (v.l.). Vollzugsdienst, Nachtschlichter und Polizei sollen gemeinsam für weniger Konflikte am "Assi-Eck" sorgen. © Quelle: Michael Lukaszewski

Lob für die Nachtschlichter

„Auch wenn es abgedroschen klingt: Wir sind ja für die Bürgerinnen und Bürger da, nicht gegen sie. Es ist schade, dass das Erscheinungsbild Polizist in Uniform bei Einzelnen Irritationen auslöst“, so Fischer. Er hätte lieber mehr Nachtschlichter als Polizisten am Eck, ergänzt er. Das Kommunikationsteam des Stadtbezirksamtes Neustadt könne auf einer anderen Ebene auf Störer zugehen als die Polizei und dadurch Konflikte verhindern, lobt er das Projekt. Seit 2021 sind die Konfliktlöser, gut erkennbar durch ihre roten Shirts, in der Neustadt unterwegs.

Die Nachtschlichter Felix Scheibner, Florian Bölike und Lisa Hähnel (v.l.) werden auch in diesem Jahr wieder in der Neustadt präsent sein. © Quelle: Michael Lukaszewski

Lockdown veränderte Situation am „Assi-Eck“

Seit Beginn der Corona-Pandemie bis heute änderte sich die Situation in der Neustadt. Während der Lockdowns, als Kneipen, Clubs und andere Einrichtungen geschlossen bleiben mussten, verlagerte sich das Nachtleben auf die Straße. Aus Mangel an Alternativen pilgerten Hunderte, zumeist junge, Menschen in die Neustadt und ans „Assi-Eck“. „Während der Pandemie hatten wir dort einen Hotspot, inzwischen hat es sich verteilt“, so die Einschätzung Fischers.

Die Besucherzahlen sind laut Polizei wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. © Quelle: Anja Schneider

Die „Besucherzahlen“ der belebten Kreuzung seien inzwischen wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, angekommen, seit die Lokale wieder öffnen durften. Weniger zu tun habe die Polizei deshalb nicht. Neue Schwerpunkte seien seitdem entstanden, etwa die Kreuzung Alaunstraße/Albertplatz. Diese Stelle sei am Anfang des Abends das „Einfallstor“ zur Neustadt und zur späteren Stunde der „Ausgang“, beschreibt der Revierleiter.

„2020 hätte es durchaus zu Ausschreitungen kommen können.“

Das Einsatzkonzept der Polizei in der Neustadt habe sich bezahlt gemacht, lobt Fischer die eigene Arbeit. Im ersten Pandemiesommer hätte es, wie in anderen Städten auch, „schief gehen können“, erinnert sich der Revierleiter zurück. „2020 hätte es durchaus zu Ausschreitungen kommen können, wenn wir nicht so umsichtig gehandelt hätten.“ Vor drei Jahren kam es beispielsweise in Stuttgart und Frankfurt am Main zu Landfriedensbrüchen, Plünderungen und Angriffe auf Polizisten.

Die Beliebtheit der Plätze wie Assi-Eck, Alaunpark oder Elbwiesen zeige, dass es Freiräume für die Dresdner Jugend brauche, so die Einschätzung des Polizisten. Er wünscht sich ein Forum, in dem Partywillige, Polizei und andere Akteure in Austausch treten können. Doch das sei einfacher gesagt als getan. Man müsse die Bedürfnisse der Gruppen „übersetzten“, sonst rede man nur aneinander vorbei und verbrenne Geld. „Es nützt alles nichts, wenn es nicht akzeptiert wird“, so sein Fazit.

