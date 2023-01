﻿Wie geht es weiter mit den Schwimmhallen in Dresden?

War die Absage an eine neue Schwimmhalle in Klotzsche erst der Anfang? Die Sozialdemokraten im Stadtrat wollen wissen, wie es mit den Schwimmhallen in Dresden weitergehen soll. Das fordern sie vom Oberbürgermeister.

Dresden. Die SPD-Stadtratsfraktion fordert von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine Aktualisierung der Bäderkonzeption bis zum Sommer. Dabei soll die Verwaltung vor allem die Finanzierung des Schwimmhallenneubaus in Klotzsche, des "Neuen Sachsenbades" und die Zukunft des Erlebnisbades Elbamare in Gorbitz in den Blick nehmen.

Ausreichende Schwimmfläche im Norden und Westen

Die Sozialdemokraten reagieren auf die Ankündigung der städtischen Bäder GmbH, den Neubau in Klotzsche wegen wirtschaftlicher Probleme auf unbestimmte Zeit zu verschieben. In den vergangenen Tagen hätten vor allem Grüne und CDU nahezu reflexhaft gefordert, die Planungen für den Neubau fortzusetzen und das Geld aus der Stadtkasse bereit zu stellen, so SPD-Sportpolitikerin Kris Sturm. „Zur ehrlichen Debatte gehört: Wir brauchen sowohl im Dresdner Norden wie Westen ausreichend Schwimmfläche für Schul-, Vereins- und Freizeitschwimmen. Hier müssen Oberbürgermeister und Stadtrat gemeinsam realisierbare Grundsatzentscheidungen treffen.“

Konzeption für „Neues Sachsenbad“ steht aus

Schon im Frühjahr 2019 hatte der Stadtrat eine Sportstrategie beschlossen, in der ein Bäderkonzept enthalten ist. Darin sind neben einem Ersatzneubau für Klotzsche auch ein Neubau einer Schwimmhalle für die Stadtbezirke Pieschen und Neustadt enthalten. Im Mai 2021 beauftragte der Stadtrat Hilbert, bis Ende 2021 ein Konzept für das „Neue Sachsenbad“ vorzulegen, das laut SPD bis heute aussteht. Es gibt Stadträte, die auch ein Scheitern des Neubaus für Pieschen und die Neustadt befürchten.

Entwicklung von Schwimmhallen weiter voranbringen

„Der Oberbürgermeister ist in der Pflicht, dem Stadtrat und letztlich den Bürgern aufzuzeigen, welche Lösungswege es für die beste strategische Grundsatzentscheidung gibt, um die Entwicklung von Schwimmhallen in Dresden weiter voranzubringen“, erklärte Vincent Drews, SPD-Stadtrat für die Neustadt und Klotzsche. Auch die Zukunft des Elbamare – der Mietvertrag für das Bad läuft 2025 aus – müsse in die Überlegungen einbezogen werden.

Standortanalyse für „Neues Sachsenbad“

Die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage mit, dass sich die Stadt beim „Neuen Sachsenbad“ noch in der Standortanalyse befinde. „Erst auf Basis der Standortentscheidung kann ein finales Finanzierungskonzept erstellt werden“, sagte eine Sprecherin. Die Höhe der Kosten stünden noch nicht fest. Nach DNN-Informationen sind Flächen am Alexander-Puschkin-Platz der Vorzugsstandort.

Linke kündigen Eilantrag an

Die Linken im Stadtrat haben einen Eilantrag für die Sitzung am 26. Januar zur Rettung des Neubaus in Klotzsche angekündigt. In diesem fordert die Fraktion, dass der Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück in der Königsbrücker Landstraße 100, auf dem der Neubau entstehen soll, nicht wie angekündigt aufgehoben werden soll. Die bereits geplanten Mittel für den Neubau sollten weiter dafür eingesetzt werden und zusätzlich solle die Stadt Möglichkeiten untersuchen, wie die Mehrkosten von derzeit rund zehn Millionen Euro finanziert werden können, heißt es in dem Antrag.

Eine Petition gegen die Absage des Neubaus in Klotzsche hat binnen 24 Stunden über 3000 Unterschriften gefunden. „Das ist ein klarer Handlungsauftrag für den Stadtrat“, erklärte Linke-Stadträtin Anja Apel.