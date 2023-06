﻿Dresden: Wie geht die Gesellschaft mit Impfschäden um?

Dresden. Nein, es fällt Thomas Löser nicht leicht, über das Thema zu sprechen. Der Landtagsabgeordnete – er hat für die Grünen 2019 im Wahlkreis Altstadt/Neustadt das Direktmandat gewonnen – hat lange überlegt, ob er an die Öffentlichkeit geht. „Ich bin nicht am Ende meiner Beurteilung“, sagt er nachdenklich. Und fügt an: „Eine aufgeklärte demokratische Gesellschaft muss in der Lage sein, ihre eigenen Beschlüsse zu hinterfragen.“

„Wir nehmen uns nicht die Zeit“

Die Gesellschaft aber gerät von einer Krisensituation in die nächste. Corona war noch gar nicht richtig vorbei, da überfiel Putin die Ukraine, die Energiepreise stiegen, Gesellschaft und Politik standen unter Stress, mal wieder. „Deshalb geht man so schnell weiter und nimmt sich nicht die Zeit, darüber zu reflektieren, wie wir die Pandemie bewältigt haben und was wir für die Zukunft lernen können.“

„Es war dieses Freiheitsversprechen“

Löser ist ein Betroffener. Im Juni 2021 ließ sich seine Tochter impfen. 14 Jahre alt war sie damals, und es war ihre eigene Entscheidung, wie der Vater betont. „Es war dieses Freiheitsversprechen, das mit der Impfung verbunden war. Partys, Konzerte, wieder ein normales Leben führen.“

Diagnose: schwere Lungenentzündung

Drei Tage nach der Impfung setzen die Beschwerden ein. „Sie war aus unserer Sicht völlig normal und gesund, hatte keine Vorbelastungen.“ Doch die Atemnot wurde immer schlimmer. Das Mädchen wurde mit der Schnellen Medizinischen Hilfe ins Universitätsklinikum gebracht, kam auf die Intensivstation. Diagnose: schwere Lungenentzündung.

Im Februar 2022 kamen die Schmerzen

Die Tochter von Thomas Löser musste beatmet werden, es stand schlimm um sie. Erst Cortison in hoher Dosierung führte zu einer Verbesserung des Zustands. „Endlich half etwas“, sagt der Vater von drei Kindern, die Familie durchlitt bange Momente. Der Zustand des Mädchens stabilisierte sich, die Ärzte reduzierten die Dosis. Bis im Februar 2022 die Schmerzen kamen. In den Gelenken und Knochen.

Dauerhaft Schmerzmittel einnehmen

Ein MRT brachte die niederschmetternde Diagnose: Nekrosen in allen wichtigen Gelenken. Das kann eine Folge des Cortisons gewesen sein, das der Jugendlichen wohl das Leben gerettet hat. Sie muss dauerhaft Schmerzmittel einnehmen, um über den Tag zu kommen. Die Medikamente beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit. Sie schläft schlecht, kann sich schlecht konzentrieren, nicht lange sitzen.

Andere Jugendliche bereiten sich auf den Schulabschluss vor. Die Tochter von Thomas Löser kämpft sich zurück in den Alltag. Physiotherapie hat dafür gesorgt, dass sie ihre Arme wieder bewegen kann. „Wir hoffen, dass sie ein halbwegs normales Leben führen kann und von den Schmerzmitteln wegkommt“, sagt Löser.

Zeitlicher Zusammenhang zur Impfung

Über allem steht die Frage: Warum? Warum wird aus einem gesunden Teenager ein schwerkranker Mensch? „Die Ärzte wissen nicht, woher es kommt“, sagt Löser, „sie können es sich nicht erklären.“ Für die Familie gibt es einen zeitlichen Zusammenhang zur Impfung. „Wir können nicht sagen, woher der Zusammenhang kommt. Wir haben nur diese zeitliche Abfolge und die Krankheitsgeschichte beobachtet.“

„Wir müssen uns um die Folgen kümmern“

Lange Zeit, sagt Löser, wurde über Phänomene wie Post-Vac oder Long-Covid geschwiegen. Er sei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dankbar, dass er Unterstützung für die Betroffenen angekündigt hat. Er selbst sei dreimal geimpft, so der Vater, er sei weder ein Corona-Leugner noch jemand, der die lebensrettende Wirkung der Impfung für viele Menschen in Frage stelle. Aber. „An dem Punkt, an dem wir uns heute befinden, müssen wir uns auch um die Folgen der Pandemie kümmern. So wie wir uns in der Pandemie um die schwerkranken Menschen gekümmert haben.“

„Diese Fälle sind doch da“

Der Informationsbedarf zu Post-Vac ist enorm, die in Bayern geschaltete Hotline ist schon am ersten Tag unter der Fülle der Anrufe zusammengebrochen. Das Paul-Ehrlich-Institut geht von 0,03 Fällen auf 1000 Geimpfte aus. „Das sind statistische Werte“, sagt Löser, „aber es gibt diese Fälle. Sie sind da.“

„Wir müssen nach Zusammenhängen suchen“

Politik dürfe das Einzelschicksal nicht aus den Augen verlieren. „Sonst verlieren wir unsere Menschlichkeit“, sagt der Politiker. „Diesen Menschen muss man helfen.“ Um öffentliche Anerkennung gehe es. Er habe mit Menschen Kontakt, die seien nie gehört worden. „Wir brauchen eine belastbare Datengrundlage, wir müssen nach Zusammenhängen suchen und forschen“, fordert der Politiker.

Beratungsangebote und Perspektiven

Post-Vac und Long-Covid müssten zusammen gedacht werden, ein Infotelefon sollte es geben, an dem sich Betroffene melden könnten. Die Betroffenen bräuchten Beratungsangebote, Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen können, Perspektiven. „Wir müssen Lehren aus Corona ziehen. Die Welt rückt immer näher zusammen, das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein“, sagt Löser.

„Die Gesellschaft muss den Anspruch haben, das Gewesene zu besprechen. Wir brauchen eine Fehlerkultur.“ Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einmal in der Pandemie gesagt: „Wir werden uns viel zu verzeihen haben.“ „Wir sollten damit anfangen“, sagt Thomas Löser.

DNN