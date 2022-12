﻿Wie es nach dem Brandbrief des Rathauspersonals in Dresden weitergeht

Der Gesamtpersonalrat der Stadtverwaltung hat desolate Zustände beklagt. Die Kommunalpolitik reagiert – so soll es weitergehen.

Dresden. Die Grünen im Stadtrat wollen kurzfristig den Austausch mit dem Gesamtpersonalrat der Stadtverwaltung suchen. Das kündigte Andrea Mühle, Sprecherin der Fraktion für Allgemeine Verwaltung, als Reaktion auf einen Brandbrief der Personalvertretung an die Stadtratsfraktionen an. "Wir nehmen die deutlich geäußerte Kritik sehr ernst. Ziel muss es sein, zügig einen Prozess zu entwickeln, in dem kurzfristige Verbesserungen der Situation möglich sind", so die Stadträtin.