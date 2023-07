﻿Wie ein Roboter krebskranken Kindern in Dresden hilft

Dresden. Freundlich sieht er aus, der kleine Roboter. Es scheint, er zwinkere einem verschmitzt zu. Was natürlich Quatsch ist. Der Avatar ist nur eine Maschine. Die aber die letzten Tage von sterbenskranken Kindern leichter machen kann. Etwas zumindest. „Liane hatte große Schmerzen und bekam wenig Luft. Die Wege in der Wohnung wurden zu Unternehmungen“, berichtet Vater Sebastian R. über die letzten Tage seiner Tochter. Am 15. Mai, an ihrem 16. Geburtstag, ist Liane gestorben.

Das schwerkranke Kind ist mit dabei

Der kleine freundliche Roboter hat dafür gesorgt, dass das an Krebs erkrankte Mädchen teilhaben konnte. Auch wenn es im Bett lag. Der Avatar ist drahtlos mit einem Tablet verbunden. Alles, was der Roboter sieht und hört, wird auf den Computer übertragen. Das schwerkranke Kind ist dabei, auch wenn es im Bett liegt. „Die besten Gespräche führt man im Auto“, sagt Sebastian R. Der Dresdner hatte den Avatar oft dabei, wenn er unterwegs war und unterhielt sich mit seiner Tochter.

Hasenohren für den Roboter

Besuche bei der Oma waren möglich, auch wenn Liane im Bett bleiben musste. Eine 15-Jährige will nicht, dass ständig Menschen um sie herum sind, sie will auch mal für sich sein. Aber der Avatar sorgte dafür, dass sie Kontakt hatte, wenn sie es wollte. Der Roboter wurde zum Familienmitglied und bekam im Winter eine Mütze verpasst und zu Ostern Hasenohren. „Man fühlt sich angesprochen von ihm, weil er wie ein Ersatz wirkt“, sagt Mutter Anja R. „Er hat ihren Radius vergrößert.“

Ein freundlicher Geselle: Der Avatar ist überall dort, wo das schwerkranke Kind nicht mehr sein kann. © Quelle: Michael Lukaszewski

Auch Schulbesuche sind möglich

Liane war eine der ersten Jugendlichen des Sächsischen Kinderpalliativzentrums am Universitätsklinikum Dresden, die den Avatar nutzen konnten. „Die Geräte können überall dort platziert werden, wo die Patienten aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr sein können“, erläutert Dr. Silke Nolte-Buchholtz, die Leiterin des Zentrums. Auch in der Schule – was nicht jedes Kind und jeden Jugendlichen begeistert. Sie können (oder müssen) den Unterricht vom Krankenbett aus verfolgen und wichtiger noch – sie bleiben im Kontakt mit ihren Klassenkameraden.

Verein sammelt Spenden

Der Verein „Paulis Momente“ sammelt Spenden für die palliative Versorgung von schwerkranken Kindern und hat dem Universitätsklinikum drei sogenannte Telepräsenz-Avatare mit den dazugehörigen Tablet-Computern zur Verfügung gestellt. Vereinsvorsitzender Sven Graser hat seinen zweijährigen Sohn an den Krebs verloren. „Der verlorene Kampf meines Jungen sollte mir Kraft geben, mehr aus meinem Leben zu machen“, schildert er seinen Antrieb. 2014 gründete er den Verein, der den Namen seines Sohnes Paul trägt.

Bürgerschaftliches Engagement für Innovationen

„Die Krankenversicherungen können den Einsatz der Avatare noch nicht finanzieren“, sagt Frank Ohi, Kaufmännischer Vorstand des Universitätsklinikums, „damit wir solche Innovationen in die Krankenversorgung einbringen können, brauchen wir bürgerschaftliches Engagement.“ Eine fünfstellige Summe hat der Verein dem Kinderpalliativzentrum zur Verfügung gestellt, das Kinder in ganz Sachsen in ihren letzten Tagen begleitet.

Netzwerke mit den Ärzte und Kliniken

„Wir knüpfen Netzwerke zu den Kinderärzten und den Kliniken vor Ort, schulen aber auch die Eltern, damit sie ihren Kindern zur Seite stehen können und sich weniger hilflos fühlen“, erläutert Nolte-Buchholtz. Viele Kinder haben den Wunsch, ihre letzten Tage zu Hause zu verbringen, im Kreis ihrer Familien. Eine Herausforderung für alle, physisch und emotional. Das Palliativzentrum begleitet Kinder und Eltern, hilft mit dabei, Schmerzen zu lindern und für etwas Normalität zu sorgen in schweren Zeiten.

Die Kinder zu Hause begleiten

120 Kinder hat das Zentrum im vergangenen Jahr zu Hause betreut. 15 sind inzwischen verstorben, weiß die Leiterin. Wie Hans, ein dreijähriger Junge, der an einer schweren Nervenkrankheit leiden musste, aber trotzdem ein fröhliches Kind war und das Leben in vollen Zügen genoss. „Die Eltern konnten ihn bis zum letzten Tag zu Hause begleiten“, so die Leiterin.

250 Hausbesuche haben die Beschäftigten des Zentrums – Kinderärzte, -schwestern und -pfleger – im vergangenen Jahr absolviert und 57 Fallberatungen vor Ort geleistet, hinzu kommen 1800 Telefonate mit betroffenen Familien und 40 Kinder, die in Kliniken begleitet wurden.

Kliniken bedarfsgerecht beraten

Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums, hat sich viele Jahre für Kinder-Palliativzentren in Sachsen stark gemacht. „Hier werden die Kollegen der externen Kliniken bedarfsgerecht vor Ort oder telefonisch beraten. Dazu gehört auch, dass das Team am Uniklinikum Patientenakten sichtet und bewertet, um so Behandlungsempfehlungen zu geben“, erläutert er das Modell.

Zwei Elternzimmer geplant

Ohi, der auch Vorstand der Stiftung Hochschulmedizin ist, hat schon das nächste Vorhaben in der Kinderklinik auf dem Plan. Dort, wo sich Patientenaufnahme und Cafeteria befinden, sollen zwei Elternzimmer für Patienten in der Kinderintensivstation eingerichtet werden. Statisch kein leichtes Unterfangen, die Kosten werden bei rund 180 000 Euro liegen. „Wir haben einiges an Spenden zusammenbekommen“, so Ohi. Graser sichert Unterstützung zu. „Wir werden dafür einen namhaften Betrag an das Universitätsklinikum überweisen“, sagt der Vereinsvorsitzende.

DNN