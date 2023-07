﻿Dresden: Deal sorgt für Durchbruch bei Stellvertretern für den OB

Von Freitag bis Sonntag

Stadt statt Teich: Das LoLa Festival in Dresden-Friedrichstadt startet

Das LoLa Festival beginnt am Freitag in den Räumen des Riesa Efaus in Dresden-Friedrichstadt. Eigentlich sollte es an den Schlegler Teichen bei Zittau stattfinden, doch wegen steigender Kosten und geringen Vorverkaufszahlen verlegten die Organisatoren das Festival in die Stadt.