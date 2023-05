﻿Dresden sagt Zigarettenkippen den Kampf an

Die Stadt Dresden startet eine Kampagne gegen das achtlose Wegwerfen von Zigarettenstummeln. Im Video mit einem Akteur der Initiative „Pinke Hände“ ist gut zu sehen, worum es geht.

Dresden. Kampfansage an die Kippen: Dresden will das achtlose Wegwerfen von Zigarettenresten in der Öffentlichkeit eindämmen. „Wir wollen die Menschen dafür sensibilisieren, dass jede Kippe, die herunterfällt, eine Gefahr für die Umwelt ist“, erklärte Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) zum Auftakt der Kampagne „Schnipp und weg?“ mit mehr als 20 Partnern.