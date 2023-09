Tag der offenen Tür

Riesiger Andrang im neuen Asylbewerberheim in Dresden-Altstadt

In die ehemalige City Herberge in Dresden werden ab Montag Asylbewerber einziehen. Beim Tag der offenen Tür am Mittwochnachmittag besichtigten Hunderte Dresdner das Haus. Es wurden auch asylpolitische Grundsatzdebatten geführt.