﻿Wetterrückblick für Dresden: 2022 brachte wieder Superlative und Rekorde

2022 war das viertwärmste und viertsonnigste Jahr seit 1961. Welche Rekorde es noch brachte und was das Klimaanpassungskonzept für die Stadtverwaltung in Dresden bringen soll.

Dresden. Die Wetterbilanz des Jahres 2022 in Dresden wartet wieder mit Superlativen auf. Wir hatten zum einen den sonnigsten März seit 1961, der zugleich der zweittrockenste war. Das hat Franziska Reinfried, Meteorologin im Umweltamt, anhand der Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes herausgefunden.

Zudem bot 2022 das drittwärmste Weihnachten und zum Jahreswechsel dann das wärmste Silvester ever (seit Beginn der Wetteraufzeichnungen). Am 31.12. wurde in Klotzsche ein Tagesmaximum von 17,7 Grad Celsius gemessen, einen Tag später 16,8 Grad Celsius.

Franziska Reinfried aus dem Dresdner Umweltamt. © Quelle: Anja Schneider

Ansonsten war das vergangene Jahr das viertwärmste und viertsonnigste seit 1961. Geregnet hat es wieder mal zu wenig, wenn auch mehr als in vergangenen Jahren. So die Kurzzusammenfassung.

Die Jahresmitteltemperatur

Mit der Jahresmitteltemperatur geht es – wenn man den Trend über Jahrzehnte betrachtet – weiter nach oben. 2022 waren es 10,9 Grad Celsius. Das ist nach 2019 (11,2 Grad Celsius), 2018 (11,1 Grad Celsius) und 2020 (11,0 Grad Celsius) das viertwärmste Jahr seit 1961 – gemessen an der Wetterstation in Klotzsche. Vergleicht man das mit dem Mittelwert der Klimareferenzperiode von 1961-1990 – der 8,9 Grad Celsius beträgt – liegt das Jahr 2022 bei zwei Grad über dem Durchschnitt.

In der Klimareferenzperiode (1991-2020) lag die Jahresmitteltemperatur bei 9,9 Grad Celsius, so Reinfried. „Betrachtet man nur die letzten zehn Jahre, liegt die Jahresmitteltemperatur 1,6 Grad Celsius über der der Klimareferenzperiode 1961-1990“, macht Franziska Reinfried deutlich.

Die Sonnenstunden

Das viertsonnigste Jahr seit 1961 – das klingt nach viel schönem Wetter. Insgesamt gab es 2022 in Dresden 2077 Sonnenstunden. Der Spitzenwert waren bislang 2117 Sonnenstunden – gemessen 2018.

„Gegenüber der Klimareferenzperiode von 1961-1990 ist der Durchschnittswert der Zahl der Sonnenstunden in den vergangenen 30 Jahren um 15 Prozent gestiegen“, so die Meteorologin aus dem Umweltamt. Das bedeutet beim Mittelwert ein Plus von 226 Stunden. Bei den vielen Problemen, die der Klimawandel mit sich bringe, seien mehr Sonnenstunden mit Blick auf Photovoltaikanlagen ja mal ein Plus, findet Reinfried.

Der Oktober war vergangenes Jahr wirklich „golden“, wie es so schön heißt. Mit einer Monatsmitteltemperatur von 12,9 Grad Celsius zeigte sich der zehnte Monat des Jahres 3,1 Grad wärmer als im Durchschnitt 1961-1990. Außerdem gab es 163 Sonnenstunden, das sind 32 Prozent mehr als das langjährige Mittel (124 Stunden).

Das schöne Wetter setzte sich im November fort. Der war diesmal überhaupt nicht grau und nass, wie man es von ihm erwartet. Im Gegenteil. Die Meteorologen verzeichneten im November 117 Sonnenstunden. Damit war er der drittsonnigste seit 1961. Den sonnigsten November bislang gab es 2011 mit 159 Sonnenstunden. Der Mittelwert der Klimareferenzperiode 1961-1990 lag bei 58 Sonnenstunden.

Der Niederschlag

Auch wenn es im zweiten Halbjahr 2022 ziemlich nass war, hat es im vergangenen Jahr wieder zu wenig geregnet. „Januar bis Juli war sogar die mit Abstand trockenste Zeit überhaupt“, macht Franziska Reinfried deutlich.

Im Januar und Februar gab es zwar etwas mehr Niederschlag als durchschnittlich, dafür war das Defizit in den darauffolgenden Monaten gravierend: März -64 Prozent, April -47 Prozent, Mai -66 Prozent, Juni -35 Prozent und Juli -80 Prozent!

Der August und der September waren in Dresden verregnet. © Quelle: Dietrich Flechtner

Dafür hat es im August und im September mehr geregnet als üblich. Im August waren es 21 Prozent mehr. Im September sogar 95 Prozent mehr als das langjährige Mittel. „52 mm sind der Schnitt, 101 mm hat es geregnet“, resümiert die Meteorologin. Somit sei der September 2022 der viertnasseste seit 1961 gewesen. Für das ganze Jahr betrachtet fehlen 162 mm Niederschlag (Ist: 506 mm, Soll: 668 mm).

Das Fazit

„Der Klimawandel zwingt uns, die Städte schön zu gestalten“, findet Franziska Reinfried. Sie meint u.a. mehr Freiflächen, damit Niederschlagswasser versickern und verdunsten kann. Des Weiteren gilt es – gerade für Starkregenfälle – Vorkehrungen zu treffen, das Wasser intelligent aufzufangen, um über trockene Zeiten hinwegzukommen. Zudem brauche es mehr Grün in der Stadt und bauliche Maßnahmen bei Gebäuden, damit man sich zum Beispiel in diesen auch bei großer Hitze wohlfühle.

Momentan erarbeite die Stadt ein Klimaanpassungskonzept, das verschiedene Aspekte behandele. „Es soll helfen, das Thema Klimaanpassung effektiver und besser in städtische Prozesse zu integrieren“, so Reinfried. „Eine Mitarbeiterbefragung zum Thema Klimaschutz und -anpassung im Rahmen des Projektes HeatResilientCity (Hitzeangepasste Stadt), an dem Dresden teilnimmt, hat ergeben, dass wir noch viel zu wenig machen. Aber in der Praxis schlägt sich das noch nicht so im Handeln nieder. Was damit zu tun hat, dass Klimaanpassung eben keine Pflichtaufgabe der Kommune ist und es keine Vorschriften dafür gibt. Es steht nirgendwo, was genau passieren muss.“ Das Konzept soll die Stadt auf diesem Weg voranbringen.