„Wie im tiefsten Sibirien“: Dresdner Westen laut CDU schlecht an ÖPNV angebunden

Dresden. Bei den Einwohnern im Dresdner Westen herrscht viel Unzufriedenheit mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. „Fast drei Viertel sind mit dem ÖPNV-Angebot unzufrieden“, erklärte Mirko Göhler, stellvertretender Fraktionschef der CDU im Stadtrat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er stützte sich dabei auf die Ergebnisse einer Umfrage seiner Fraktion in den Ortsteilen Zöllmen, Unkersdorf, Podemus, Steinbach, Oberwartha, Merbitz, Mobschatz, Rennersdorf und Brabschütz. Bei den etwa 2000 Einwohnern in dem Stadtbereich, die per Postwurfsendung zu der Online-Befragung angesprochen worden sind, habe es einen Rücklauf von 185 Antworten gegeben. 72 Prozent der Befragten hätten sich mit der Taktung der Buslinie 91/93 unzufrieden gezeigt. Sie wird von einem privaten Konzessionär betrieben.

Eltern in Sorge um ihre Kinder

Vor allem im Schul- und Berufsverkehr entspreche das Angebot nicht der Nachfrage. Eltern hätten bei der Umfrage oft angegeben, dass sie unsicher seien, ob ihre Kinder die Schule pünktlich oder überhaupt erreichen. 54 Prozent hätten angegeben, sie könnten ihre Kinder nicht ruhigen Gewissens mit dem ÖPNV zur Schule fahren lassen. Oft bleibe da nur das Elterntaxi.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Göhler verwies auf den sehr ländlich geprägten Bereich, in dem es auch schwierig sei, zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zu sein. „Bei Tempo 100 auf verschiedenen Straßen ist das bei den Eltern keine Option für ihre Kinder“, sagte Göhler. Im Moment würden rund 70 Prozent der Einwohner überwiegend das eigene Auto nutzen. Wäre das Angebot besser, könnten sich zwei Drittel vorstellen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.

CDU kritisiert Untätigkeit der Verwaltung

„Seit Jahren passiert jedoch nichts“, kritisierte der Fraktionsvize. Der Stadtrat habe im Doppelhaushalt 2023/24 jährlich 100 000 Euro für eine Verbesserung des Nahverkehrs zur Verfügung gestellt. Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) habe ihm jedoch erklärt, die Mittel würden gerade ausreichen, um die gestiegenen Betriebskosten aufzufangen.

Dafür sei das Geld jedoch nicht gedacht. Die Stadt müsse kontrollieren, ob das Angebot den geschlossenen Verträgen entspreche und einen Fahrplan für Verbesserungen vorlegen. Die Umfrage zeige deutlich, dass Verbesserungen im Angebot auch genutzt werden würden. Es gehe im Dresdner Westen sicher nicht um eine Taktung wie am Pirnaischen Platz im Zentrum.

Aber auch der ländliche Raum habe einen Anspruch auf eine vernünftige Anbindung. Mit der notwendigen Ausweisung neuer Wohnbaugebiete werde die Nachfrage noch steigen. Die vor Jahren eingemeindeten Gebiete dürften dann „nicht wie im tiefsten Sibirien“ an den Nahverkehr angebunden sein.

DNN