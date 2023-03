﻿Wer vertritt den Oberbürgermeister in Dresden?

Zusammenstoß mit Lkw: Radladerfahrer durch Scherben verletzt

Bei einem Unfall am Montagvormittag hat sich ein Radladerfahrer in Dürrröhrsdorf-Dittersbach verletzt. Ein Zusammenstoß mit einem Lkw schleuderte den Außenspiegel in die Fahrerkabine, die Scherben des Fensters trafen den Fahrer.