﻿Immer den (historischen) Zeichen in der Dresdner Heide nach

Der Arbeitskreis Dresdner Heide setzt sich dafür ein, dass das historische Wegesystem in der Heide nicht in Vergessenheit gerät. Nun gibt es seit kurzem einen rekonstruierten Weg und neue Zeichen.

Dresden. Es ist noch kühl, als sich an einem Donnerstagvormittag im Herbst eine Gruppe von drei Menschen auf dem Hellerauer Markt zusammenfindet. Sie gehören zum Arbeitskreis Dresdner Heide (kurz: AKDH) des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz und treffen sich, um auf den Hellerbergen, dem Stück der Heide westlich der Königsbrücker Straße, erstmals historische Wegezeichen anzubringen. Der Termin musste bereits wegen Regen verschoben werden, doch an diesem Donnerstag ist keine Wolke am Himmel zu sehen – ein gutes Omen für das Vorhaben der Ehrenämtler.

Historische Wegezeichen stammen aus dem Mittelalter

Michael Thieme ist seit 2003 Leiter des Arbeitskreises, der 1994 aus der Interessengemeinschaft Dresdner Heide entstand. Er hat sein Fahrrad dabei, auf dessen Gepäckträger ein kleiner Korb mit Malutensilien befestigt ist: ein Glas mit mehreren Pinseln, Bleistifte, Flyer, handgroße Schablonen, kleine Farbdosen und eine Karte. „Die Farbe und eine ruhige Hand sind das Wichtigste heute“, erklärt Martina Glauche, die seit 2020 Mitglied im AKDH. Sie und Michael Thieme werden von Tilo Schubert begleitet, der bereits seit 2013 Mitglied ist.

Erinnerung an das ausgeklügelte Wegesystem in der Heide

Die historischen Wegezeichen – im Wald erkennbar an den feuerroten Buchstaben, Bildzeichen oder Ziffern auf weißen Untergrund – findet man bereits teilweise auf Karten aus dem späten Mittelalter. Die darauf verzeichneten Wege gehörten zu einem gut ausgebauten Wegesystem und waren wichtig, um Dörfer miteinander zu verbinden und Handel untereinander zu betreiben. Damals gab es noch einen eigenen Berufsstand, der sich der Zeichen annahm und sie in die Rinde von Kiefern schnitt: die Zeichenschneider. Noch heute können einige wenige dieser geschnittenen Originale in der Dresdner Heide gefunden werden.

Der Arbeitskreis hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, regelmäßig die über 1650 bestehenden Zeichen zu kontrollieren und gegebenenfalls zu erneuern, sondern auch einzelne in Vergessenheit geratene Wegeabschnitte zu rekonstruieren. Dazu legen sie digitalisierte historische und neue Karten übereinander und vergleichen damalige mit heutigen Wegen. So wollen sie auch kulturhistorisch an das Wegesystem in der Dresdner Heide erinnern.

„Augustusweg“ kommt nur im Dresdner Raum vor

Die drei machen sich auf den Weg auf den Heller. Es ist angenehm ruhig im Wald, es ist nur leises Vogelgezwitscher zu hören. Bereits zuvor hat der Arbeitskreis die weißen Untergrundflächen auf einer historisch nachvollziehbaren Route im Wald geschaffen. Dazu schabten sie zuerst von den ausgewählten Bäumen etwas Rinde ab, um eine glatte Oberfläche herzustellen. Danach wurden mit weißer Grundfarbe die Rechtecke aufgemalt. Nun ist endlich das Zeichen für den historischen „Augustusweg“ dran – „Ein ganz besonderer Weg, da er nur außerhalb des Kerngebiets der Dresdner Heide zu finden ist und damals die Heide mit Radebeul verband“, sagt Michael Thieme. Erkennbar ist der besondere Weg an den zwei ineinander gesteckten „A’s“.

Mithilfe einer biegsamen Schablone wird das Zeichen im mittelalterlich-gotischen Schreibstil zunächst mit Bleistift auf die Rinde skizziert. Danach kommt der feuerrote Farblack zum Einsatz, mit dem die drei Ehrenämtler hochkonzentriert die Umrisse ausmalen. Umso mehr Zeichen man auf die rissige Rinde der Bäume gemalt hat, desto geübter werde man mit dem Pinsel, meint Tilo Schubert. Dabei malt er mit einzelnen Pinselstrichen zuerst die langen Seiten und schließlich die kurzen Seiten vom „A“ aus. Er wirft einen prüfenden Blick darauf, um zu schauen, ob alles stimmt und scheint zufrieden.

„Es ist schön, wenn die Arbeit nicht ungesehen bleibt“

Die Zeichen werden – wie damals bei den Zeichenschneidern – fast ausschließlich auf Kiefern gemalt, da sie im Gegensatz zu anderen Bäumen weniger harzen. „Wenn es sich ergibt, malen wir die Zeichen auch auf Buchen, die Rinde von diesen Bäumen ist glatter und damit zum Malen geeigneter. Aber 80 bis 90 Prozent unserer Zeichen sind auf Kiefern zu finden“, sagt Tilo Schubert.

Während das Dreiergespann an einer Kreuzung gleich mehrere Zeichen erneuert und die fertigen Stellen auf einer Karte markiert, kommt ein Vater mit seinem Sohn vorbei und schaut ihnen interessiert bei der Arbeit zu. Sie kommen oft hier vorbei und kennen die Zeichen bereits aus der Heide, erzählt er. Vor allem das wohl bekannteste Zeichen: das Z mit den zwei Punkten, das den ehemaligen „Rennsteig“ markiert. Bevor sie weitergehen, bedanken sie sich bei den dreien für ihre Arbeit. „Es ist schön, wenn die Arbeit nicht ungesehen bleibt“, meint Michael Thieme und die anderen beiden pflichten ihm nickend bei.

Zeichen nicht vor Vandalismus und Baumfällarbeiten sicher

„Die Zeichen müssen regulär alle zehn Jahre erneuert werden“, erklärt Martina Glauche, während sie bereits am nächsten Baum mit Schablone und Bleistift ein weiteres Zeichen skizziert, „die Hauptgründe dafür sind der Wachstum der Bäume, Fällarbeiten, die Alterung des Anstrichs, aber auch Vandalismus.“ Deshalb gehen sie meistens im Frühling oder Herbst los, um den Bestand zu überprüfen. Dabei arbeiten die Mitglieder des Arbeitskreises Hand in Hand. Während ein Mitglied die Grundlage schafft und Karten vorbereitet, greifen die „Maler“ später auf diese Karten zurück um zu wissen, an welcher Stelle die neuen Zeichen angebracht werden sollen.

Im Sommer werden die Mitglieder dann bei einem Großeinsatz von den Leichtathleten des VfL Bühlau unterstützt, die innerhalb von zwei Stunden über 100 Zeichen erneuern und so dem Arbeitskreis ungemein helfen. Wer nun auch auf die Suche nach dem historischen „Augustusweg“ gehen möchte, muss sich nur westlich von der Königsbrücker Straße halten und nach den markanten Farben und dem doppelten „A“ Ausschau halten.

Weitere Informationen zum AKDH im Internet: saechsischer-heimatschutz.de/arbeitskreis-dresdner-heide-130.html