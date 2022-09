﻿„Wir sind nicht stumm“: Wer setzt sich für die Belange gehörloser Menschen in Dresden ein?

Seit 1965 setzt sich der Stadtverband der Gehörlosen in Dresden für die Belange Betroffener in der Stadt ein. Seitdem hat sich schon eine Menge verbessert, doch es gibt weitere Wünsche und Forderungen – vor allem an die Gesellschaft.

Dresden. Französisch, Spanisch und an manchen Schulen auch Latein: Unter anderem zwischen diesen Sprachen können Schüler ab der sechsten Klasse bekanntlich wählen. Seit 2002 gilt auch die Deutsche Gebärdensprache als vollwertig anerkannte Sprache. Doch ihren Weg in den Unterricht an weiterführenden Schulen hat sie bisher noch nicht gefunden.

Seit 1965 in Dresden vertreten

Der Dresdner Gehörlosenverband, mit Sitz an der Carolinenstraße in der Inneren Neustadt, setzt sich seit 1965 für die Belange gehörloser Menschen in der Stadt ein. Er ist Beratungs- wie Begegnungsstätte und wird von drei hörenden und die Gebärdensprache beherrschenden Sozialarbeiterinnen unterstützt. Diese vermitteln bei Fragen zu Anträgen und Bescheinigungen zwischen den Gehörlosen und städtischen Einrichtungen.

Begegnungsort für etwa 480 Mitglieder

Martin Domke ist Vorsitzender des Verbands und schwerhörig. 1965 zog er mit seiner Familie von Frankfurt an der Oder nach Dresden in die Carolinenstraße. Seine gehörlose Mutter hatte sich um die Leitung in dem Haus beworben und die Stelle erhalten.

Zu DDR-Zeiten gab es bereits ei­nen Allgemeinen Deutschen Gehörlosenverband mit verschiedenen Standorten. Um auch in Dresden ein Zentrum für Gehörlose und Schwerhörige errichten zu lassen, empfahl die damalige Bezirksverwaltung das Haus in der Neustadt. Heute ist es Eigentum des Dresdner Stadtverbands und Begegnungsort für etwa 480 Mitglieder.

Haben Gehörlose Lieblingsgebärden? „Das ist eine schwierige Frage“, meint Norbert Richter. Nicht unbedingt, aber die Gebärde für „zeitig“ ist zumindest eine besondere, da es sie (fast) nur in Sachsen gibt. © Quelle: Anja Schneider

Martin Domke lebte – da neben seiner Mutter auch sein Vater gehörlos war – von klein auf mit der Gebärdensprache. Da er jedoch bis zu seinem sechsten Lebensjahr hören konnte, lernte er auch zu sprechen. „Ich kann aber nicht einschätzen, ob ich laut oder leise spreche und ob meine Betonung richtig ist“, erklärt er. Dem Zuhörer fallen zwar die gedehnten Vokale und ungewöhnlich betonten Silben auf, dennoch ist der Mann mit der Brille und dem freundlichen Lächeln deutlich zu verstehen.

Durch seine Gehörlosigkeit ist es Martin Domke aber so gut wie unmöglich, auf Gesagtes zu reagieren. Mit einer Geste, bei der der 69-Jährige beide Zeigefinger ausstreckt und seine Arme nach hinten wirft, verdeutlicht er, was mit einer Antwort seines Gegenübers passiert: Die Informationen gehen an ihm vorbei. Deshalb ist er auf die Gebärdensprache angewiesen.

Kampf um gesellschaftliche Akzeptanz

Gehörlose wie der 69-Jährige werden Spätertaubte genannt. Auch der stellvertretende Vorsitzende des Gehörlosenverbands Norbert Richter ist erst im Kindesalter ertaubt. Seine Mutter und Schwester waren beide schwerhörig. Beide Kinder wurden mit der Lautsprache erzogen, benutzten jedoch untereinander eine eigene Gebärdensprache. Erst als der heute 41-Jährige vor 25 Jahren seine Ausbildung zum Bürokaufmann am Berufsbildungswerk in Leipzig antrat, wurde ihm klar, dass die Kommunikation in Gebärdensprache unter Gehörlosen gang und gäbe ist.

Obwohl die Deutsche Gebärdensprache als offiziell anerkannt gilt, kämpfen Betroffene weiterhin für die gesellschaftliche Akzeptanz der Sprache. Laut Martin Domke und Norbert Richter denken noch immer viele Menschen, dass es sich nicht lohne, für eine Minderheit – 2020 lebten allein in Dresden 823 gehörlose Personen – Gebärdensprache zu lernen.

„Ohne Gebärdensprache gehen alle Informationen an mir vorbei“, erklärt Martin Domke und unterstreicht die Aussage mit der passenden Gestik. © Quelle: Anja Schneider

Verbesserter Umgang zwischen Hörenden und Gehörlosen

Insgesamt habe sich die Situation für gehörlose Menschen in den vergangenen 20 Jahren jedoch deutlich verbessert, sagt der Mann mit dem markanten Bart. Vor allem dank des technischen Fortschritts samt Digitalisierung. Das Mobilte­lefon erleichtere die Kommunikation untereinander, aber auch mit Hörenden ungemein – Videoformate und Schreibprogramme wisse man besonders zu schätzen. Durch Aufklärung und Sichtbarkeit des Themas in den Medien sei die allgemeine Akzeptanz gegenüber Betroffenen gestiegen.

Auch der Umgang von Hörenden mit Gehörlosen habe sich verbessert. Mittlerweile können Betroffene gestisch auf sich und ihr Anliegen aufmerksam machen. „Vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen“, erklärt Norbert Richter. „Da wurde man für verrückt gehalten.“

„Früher wurde ich für meine Sprache verspottet“, erinnert sich Martin Domke. „Die Gesten wurden als ,Affensprache’ abgetan und man wurde angewiesen, ,ordentlich’ zu sprechen.“ Abfällige Bemerkungen zu der Sprache sowie der immer noch verbreitete Begriff „taubstumm“ lehnen viele Betroffene deshalb entschieden ab, da sie sie als diskriminierend empfinden. „Wir sind nicht stumm“, machen die Vereinsvorsitzenden Martin Domke und Norbert Richter klar. „Wir können über unsere Gebärdensprache Informationen weitergeben.“

Das Ergebnis jahrelanger, ehrenamtlicher Arbeit

Eine weitere Verbesserung der Situation für gehörlose Menschen sehen die beiden Männer bei der Kommunikation zwischen Betroffenen und der Stadt sowie den Verantwortlichen für den öffentlichen Nahverkehr. Da gehörlose und schwerhörige Menschen die Welt vorrangig mit den Augen wahrnehmen, sind sie besonders auf visualisierte Informationen angewiesen, wie Anzeigetafeln an Straßenbahnhaltestellen oder in Bahnhöfen. Deshalb sind die Durchsagen seit geraumer Zeit auch immer noch einmal auf den Anzeigen nachzulesen. Ebenfalls mehr Barrierefreiheit gibt es in der Veranstaltungsbranche: Vor allem das Kurzfilmfestival oder das Deutsche Hygiene-Museum bieten inklusive Inhalte an, lobt Norbert Richter.

Der 41-Jährige gibt zu verstehen, dass die gestiegene Sichtbarkeit der Gehörlosen keine Selbstverständlichkeit sei, sondern das Ergebnis von jahrelanger ehrenamtlicher Ar­beit und vielen Demonstrationen ist. Martin Domke kann das aus eigener Erfahrung bestätigen: „Früher konnten die Gehörlosen und Schwerhörigen nur Ausbildungsberufe erlernen, wie beispielsweise Maler, Schuster oder Prothesenhersteller. Die, die studieren wollten, stießen auf Barrieren. Es gab einfach fast keine Gebärden nutzenden Dozenten oder Dolmetscher.“ Der 69-Jährige absolvierte deshalb ein Fernstudium, dessen Lehre auf Skriptarbeit ausgelegt ist.

„Ein Hilfsmittel, um unsere Realität zu verstehen“

Norbert Richter drückt dem Vorsitzenden mit den passenden Handbewegungen seine Bewunderung aus. Er macht darauf aufmerksam, dass es noch immer sehr viel Mut brauche, mit Hörenden in Kontakt zu treten sowie sich seinen Platz – beruflich und gesellschaftlich – einzufordern. „Martin Domke hatte den Mut, ich leider nicht immer“, meint der 41-Jährige.

Dem Stadtverband der Gehörlosen geht es nicht nur um die Akzeptanz der Sprache, sondern auch um die Anerkennung der eigenen Kultur. Und damit einhergehend der Erkenntnis, dass auch Gehörlose fest im Leben stehen. „Das Erlernen der Gebärdensprache ist dahingehend nur ein Hilfsmittel, um unsere Lebensrealität zu verstehen“, sagt der Vorsitzende des Verbands.

Mut machen, anstatt zu bemitleiden

Für die Zukunft haben Martin Domke und Norbert Richter eine ganze Reihe an Anliegen. So wünschen sie sich ein niedrigschwelliges Angebot, um Gebärdensprache zu lernen – im besten Fall bereits in der Schule. Norbert Richter beschäftigt es zudem, dass bereits für hörbehinderte Neugeborene Hörimplantate empfohlen werden. Er wünscht sich, dass Ärzte die Möglichkeiten, die man als gehörloser Mensch hat, aufzeigen und werdenden Eltern Mut machen – anstatt sie zu bemitleiden.

Am 23. September ist Internationaler Tag der Gebärdensprache, der 1951 von der World Federation of Deaf (Weltverband der Gehörlosen) ins Leben gerufen wurde. Im Zuge dessen findet an diesem Sonnabend zwischen 10 und 13 Uhr eine De­mons­tration des Stadtverbands der Gehörlosen Dresden statt. Bei der Kundgebung, die am Hauptbahnhof startet und am Wasservorhang vor dem Staatsschauspiel endet, wollen die Betroffenen auf die Kommunikationsprobleme und Barrieren im öffentlichen Raum aufmerksam machen.

Internetdeaf-dresden.de

Bei dem Interview mit Martin Domke und Norbert Richter wurde unsere Autorin von einer der Sozialarbeiterinnen bei der Übersetzung unterstützt.