Eine gewisse Angst vorm ersten Schultag in einer neuen Schule ist normal. Lehrer, Mitschüler, Anreise – alles neu. Doch in Dresden hat die Unsicherheit bei einigen Kindern einen ganz besonderen Grund.

In Dresden müssen Gerichte über die Aufnahme an Schulen entscheiden.

Dresden. Heute feiern tausende Kinder in Dresden ihren Schuleingang. Ungefähr genauso viele haben schon einige Jahre auf der Schulbank hinter sich. Sie wechseln an eine Oberschule oder ein Gymnasium. Auch da steht Aufregung auf der Tagesordnung. Doch bei einigen ist die Unruhe besonders groß.

In Dresden gibt es Kinder, die auch am letzten Ferientag noch nicht wissen, in welcher Schule sie das kommende Schuljahr verbringen werden. Für sie ist das Aufnahmeverfahren noch immer nicht abgeschlossen. Sie und ihre Eltern wollen sich den Zugang zur Wunschschule einklagen. Eine Reihe der Gerichtsentscheidungen stand jedoch bis zum Ende der Ferien noch aus.

Mehr Anmeldung als Schulplätze

Wie berichtet, hatte es auch in diesem Jahr an verschiedenen Gymnasien und Oberschulen deutlich mehr Anmeldungen gegeben als Schulplätze zur Verfügung stehen. Das hängt mit dem Konzept und dem Ruf der Schule zusammen, ist aber auch eine Frage von Schulwegen und damit schlicht dem Wohnort.

Von den 2539 Anmeldungen an Gymnasien gingen die meisten beim Gymnasium Pieschen (210) ein. Mit 128 Anmeldungen lag bei den Oberschulen, wo sich insgesamt 1327 Kinder anmeldeten, die 32. Oberschule in Tolkewitz vorn. 299 Anmeldungen gingen bei den beiden Gemeinschaftsschulen Albertstadt (201) und Universitätsschule (98) ein.

Regelmäßig muss das Los entscheiden

Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Kapazitäten können bei der Auswahl Kriterien wie Geschwisterkinder an der gleichen Schule oder die Länge des Schulwegs eine Rolle spielen. Verbleibende Plätze werden letztlich im Losverfahren vergeben. Alljährlich kommt es dann zu Widersprüchen gegen die Entscheidung der Schulen und Klagen von Eltern, mit denen sich das Landesamt für Schule und Bildung befasst.

Anfang Juni erhielten die Eltern die Aufnahmeentscheidungen der Schulen, einen Monat später lagen die ersten Klagen schon auf dem Tisch. Die Zahlen sind ständig im Fluss, weil Kinder möglicherweise doch noch an eine Schule in freier Trägerschaft wechseln oder durch Umzug die Stadt verlassen und so Plätze für andere Kinder auf Nachrückerlisten frei werden.

Verfahren zu allen Schularten

Das Verwaltungsgericht Dresden bilanzierte in dieser Woche auf DNN-Anfrage sieben Verfahren am Gymnasium Bühlau, ein Verfahren zum Gymnasium Plauen und fünf Verfahren zur Gemeinschaftsschule Albertstadt. Bei elf Verfahren gab es Ablehnungen, Antragsrücknahmen oder doch noch die Aufnahme an der Wunschschule.

Im Oberschulbereich gab es drei Verfahren für die 55. (2) und die 32. Oberschule und bei Grundschulen drei für die Universitätsgrundschule und die 49. Grundschule (2). Alle Fälle wurden abgelehnt.

Dresdner Richter sah Härtefall

In zwei Fällen am Gymnasium Bühlau erkannte der Richter am Verwaltungsgericht in Dresden einen Härtefall, weil nach den Angaben von Carola Vulpius aus der Gerichts-Pressestelle die Schulwegzeit – einschließlich möglicher Wartezeiten im ÖPNV – plus Wartezeit vor Beginn des Unterrichts (z.B. mehr als 30 Minuten) zusammen betrachtet unzumutbar sei, wenn ein anderes als das Gymnasium-Bühlau die Antragsteller aufgenommen hätte.

In diesen beiden Fällen legte das Landesamt beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen Beschwerde ein. In zwei abgelehnten Fällen an der Gemeinschaftsschule und bei den zwei Fällen an der 55. Oberschule legten Eltern Beschwerden ein. Das passierte auch in einem Fall an der 49. Grundschule – und dies erst im Lauf der letzten Woche.

Offene Fälle in Bautzen

Das Bautzner Gericht hat einen Fall am Gymnasium Bühlau inzwischen entschieden. Der Beschwerde des Landesamtes wurde stattgegeben (Az. 2B 197/22). Das OVG habe die von der Schulverwaltung zugrunde gelegten Auswahlkriterien und ihre Anwendung „für tragfähig erachtet“, hieß es aus dem Gericht. Die Ablehnung des Kindes durch die Schule wurde damit bestätigt.

Die übrigen Verfahren mit Bezug Dresden seien derzeit noch in Bearbeitung, erklärte Matthias Mittag aus der OVG-Pressestelle gegenüber DNN. Es sei allerdings „nicht konkret absehbar, wann genau entschieden wird“. Die Kinder lernen dann zunächst an der Wunschschule, wenn der bisherige Rechtsweg erfolgreich war, oder sie gehen an eine Schule, die ihnen von der Wunschschule angeboten wurde. Ob sich das noch ändert, ist offen. Diese Unsicherheit bleibt auch nach dem ersten Schultag.