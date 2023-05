Ein strammer Nazi hat von Dresden aus Menschen in den Tod geschickt. In der DDR blieb er lange unbehelligt. Mit dem Bundesarchiv können seine Spuren verfolgt werden. Mit Bildergalerie.

Dresden. Die Bürokratie des Todes war auch in Dresden zu Hause. Ein strammer Nationalsozialist schickte während der NS-Diktatur Menschen in die Vernichtungslager, doch in der DDR konnte er später jahrzehntelang unbehelligt leben. Die Geschichte von Henry Schmidt ist ein Paradebeispiel deutscher Vergangenheit. Mit dem Bundesarchiv können sich Interessenten jetzt in Dresden auf die Spuren des Nazi-Schergen begeben.