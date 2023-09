﻿Dresden: Welche Heizung passt zu welchem Stadtviertel?

Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

Fernwärmeplan

Wie wird wo in Dresden geheizt? 95 Prozent der in der Stadt verbrauchten Wärme wird mit fossilen Brennstoffen erzeugt – noch. Die Stadt arbeitet an einem kommunalen Wärmeplan, der Wege weg vom Erdgas aufzeigen soll. Für jeden einzelnen Gebäudeeigentümer.