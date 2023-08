Am Weißiger Bach

Dresden-Weißig: Auto überschlägt sich nach Überholmanöver

Am Dienstagmorgen sind zwei Autos am Weißiger Bach kollidiert. Eines der beiden Fahrzeuge überschlug sich, nachdem ein Überholmanöver missglückt war. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.