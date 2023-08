DJ Ötzi statt Weihnachtsmann? Auf dem Postplatz ist der „Hüttenzauber“ zur Tradition geworden. Doch die Verwaltung und einige Stadträte wollen das ändern.

Dresden. Party bei Discorhythmen bis spät in die Nacht statt vorweihnachtliches Flair auf dem Postplatz? Torsten Schulze, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Stadtratsfraktion, hat jetzt die Entscheidung der Verwaltung kritisiert, ein neues Vergabeverfahren für die Adventsveranstaltung am Zwinger zu starten. „Wenn wir so mit Veranstaltern umgehen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn innovative Konzepte um Dresden einen großen Bogen machen“, sagt er.