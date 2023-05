﻿Wasserschaden an der 59. Grundschule Dresden hat massive Folgen

Dresden. Nach dem erheblichen Wasserschaden an der 59. Grundschule in Dresden dauern die Einschränkungen für den Schulbetrieb lange. „Die Schadensbeseitigung wird sich bis in die Sommerferien hineinziehen“, teilte die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage mit. Die Schadenshöhe könne derzeit noch nicht genau beziffert werden.

An der 59. Grundschule „Jürgen Reichen“ an der Kurparkstraße 12 auf dem Weißen Hirsch in Dresden war es am Sonntag, 7. Mai, zu dem Wasserschaden gekommen. Ein Gebäudeteil mit sechs Klassenzimmern und einem Hortraum konnten daraufhin nicht genutzt werden.

Defekter Schlauch in früherem Chemiezimmer

Ausgangspunkt für die Havarie war ein defekter Flexschlauch im Vorbereitungszimmer Kunst. Zu DDR-Zeiten handelte es sich dabei um einen Chemieraum der Polytechnischen Oberschule (POS). Die Schule ist bislang nur teilsaniert. Wahrscheinlich versagte nun ein alter Schlauch seinen Dienst.

Über mehrere Stunden lief das Wasser von der zweiten Etage bis in den Keller des Gebäudeteils. Die Hauselektrik und alle elektronischen Anlagen wurden nach Stadtangaben stark beschädigt. Zunächst gibt es im gesamten Schulgebäude und der Sporthalle keinen Strom. Die Feuerwehr war einige Stunden im Einsatz, um weiteren Schaden abzuwenden.

Gebäude der 59. Grundschule eine Woche gesperrt

Mehr als eine Woche blieb das Gebäude für den Schulbetrieb gesperrt. In der Sporthalle wurde eine Notbetreuung für einzelne Kinder organisiert. Alle anderen Kinder gingen in häusliche Lernzeit. Fachleute dokumentierten den Schaden und untersuchten die genaue Ursache. Die 59. Grundschule „Jürgen Reichen“ ist eine vierzügige Grundschule mit derzeit 389 Schülerinnen und Schülern in 15 Klassen.

Der Unterricht im Gebäude ist laut Stadtverwaltung seit Dienstag wieder möglich. Da die komplette Elektrik im Gebäude durch den Wasserschaden betroffen sei, musste ein Provisorium geschalten werden. Dieses Provisorium deckt einige Bereiche mit Strom ab, könne aber nicht das gesamte Schulgebäude versorgen. Aus diesem Grund gibt es weiterhin Einschränkungen. Zudem könnten die Küche und die Solarstromanlage auf dem Dach nicht in Betrieb genommen werden.

Sachschaden erheblich

Die Ursache sei der „abgesprengte Flexschlauch“ in dem oberen Geschoss. „Es liegt hier voraussichtlich Materialermüdung vor“, hieß es aus der Stadt. Es gehe weder um Vorsatz noch um Fahrlässigkeit. Die Schadenshöhe bewege sich aber „vermutlich im mittleren sechsstelligen Bereich“.

Bis zum Dienstag wurden laut Schulleitung mit den Klassen „außerschulische Lernorte“ gesucht und genutzt sowie verschiedene Exkursionen durchgeführt, weil das Schulhaus noch gesperrt gewesen sei. Auch der Hortbetrieb fand ausschließlich im Freien statt. Inzwischen kann das Schulhaus wieder genutzt werden.

Zwei Klassen seien vorübergehend in andere Zimmer umgezogen, da deren Klassenzimmer zur Gewährleistung der Baufreiheit benötigt werden. Die Schule sei voraussichtlich bis zu den Sommerferien ohne Strom, nur für die Verwaltung stünden Telefone und Computer zur Verfügung, dafür werde ein Baustellengenerator genutzt.

Bis Sommer keine Computer

Als Ersatz für ein Musikzimmer im Erdgeschoss darf die Schule bis zum Sommer Räume im Gemeindehaus der benachbarten Kirche nutzen. Auf Computer und jede andere Art von Technik müsse bis zum Sommer verzichtet werden. Nicht nutzbar sind darüber hinaus die Schulbibliothek und das Kunstzimmer und damit jede Menge Platz für die Kinder.

Die Schulgemeinschaft lässt sich davon aber offenbar nicht unterkriegen. „Trotz der Situation sind alle Kinder, Lehrerinnen und Horterzieher guter Dinge und auch von Seiten der Eltern kommt ausschließlich Verständnis und Unterstützung“, hieß es aus der Schulleitung von Leiterin Marion Lorber und ihrer Stellvertreterin Katrin Quosdorf.

DNN