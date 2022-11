﻿Was wird mit dem Robotron-Bau an der Lingnerallee in Dresden?

Erst sollte der DDR-Bau abgerissen werden. Jetzt will der Projektentwickler Gateway umbauen und plant eine Holzfassade.

Dresden. Gute Nachricht für die Stadtverwaltung, schlechte für die City-Herberge: Das Rathaus kann die Büros im Robotron-Gebäude „Atrium II“ an der Lingnerallee mindestens noch bis September 2023 nutzen. Die City-Herberge muss dagegen zum Jahresende den Betrieb einstellen. Der Besitzer der Immobilie, der Projektentwickler Gateway Real Estate AG, hat den Mietvertrag gekündigt, wie Projektleiter Jens Timm vom Unternehmen mitteilte.

Ursprünglich, so Timm, sollte das von 1978 bis 1980 errichtete Bürogebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Doch ein Gutachten habe den sehr guten Zustand des Betonskeletts nachgewiesen, so dass der Projektentwickler aus Gründen der Nachhaltigkeit keinen Komplettabriss mehr anstrebe, aber weiter einen Umbau des Gebäudes. Nächstes Jahr will Gateway den Bauantrag einreichen, so Timm. Wann der Bau beginnt, steht noch nicht fest, und die Landeshauptstadt will die Büros gerne über September 2023 hinaus nutzen. „Wir wurden schon angefragt, ob der Mietvertrag verlängert werden kann.“