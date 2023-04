﻿Was steckt hinter den Bücherboten in Dresden?

Dresden. Mehr Bibliotheksangebote für Mieter von Vonovia: Dresdens Städtische Bibliotheken und der Immobilienkonzern Vonovia vertiefen ihre Zusammenarbeit. Beide Seiten verlängern ihre im vergangenen Jahr gestartete Kooperation in diesem Jahr. Vonovia unterstützt die Arbeit der Städtischen Bibliotheken mit 20 000 Euro. Die Dresdner Bibliotheken steuern im Gegenzug Angebote für Vonovia-Mieter bei.

Mit Angeboten die Menschen erreichen

„Wir freuen uns über die Fortführung der Zusammenarbeit. Die Unterstützung von Vonovia ist breit gefächert: Von der Gewinnung neuer Lesepaten über die Bewerbung des Veranstaltungsangebots bis zum Sommerfest für alle Ehrenamtlichen der Städtischen Bibliotheken. Gemeinsam engagieren wir uns vor Ort im Quartier“, sagt Marit Kunis-Michel, Direktorin der Bibliotheken. „Von dem Engagement von Vonovia, den Mietern einen möglichst niederschwelligen Zugang zu unseren Angeboten zu verschaffen, profitieren viele Menschen in den Quartieren“, so Kunis-Michel.

Marit Kunis-Michel und Sebastian Krüger. © Quelle: Anja Schneider

Sozialer und zwischenmenschlicher Beitrag

„Das Team der Bibliotheken leistet eine großartige Arbeit. Das ist gut für Dresden, und deshalb unterstützen wir das auch“, erklärt Sebastian Krüger, Regionalbereichsleiter Vonovia Dresden. „Mit dem Projekt der Bücherboten möchten wir in unseren Quartieren etwas für jene Menschen tun, die allein leben, die nicht mehr so mobil sind – und für die Bücher aber trotzdem ein Tor in die Welt sind“, so Sebastian Krüger weiter.

Vonovia sucht unter Mitarbeitern und Mietern Bücherboten, die Bücher zu Menschen bringen, die gern lesen, aber weniger mobil sind. „Besonders für Menschen, die allein leben, bringen Bücherboten eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen und kurzweilige Stunden mit guten Büchern zu verbringen. Das fördert das Miteinander im Quartier“, sagte der Regionalbereichsleiter.

Mitarbeiter und Mieter als Freiwillige gewinnen

Vonovia will unter seinen mehr als 1000 Mitarbeitern in Dresden Freiwillige als Lesepaten oder Bücherboten gewinnen. Außerdem wird das Unternehmen im Mai im ersten Schritt die etwa 1000 Mieter im Quartier an der Borsbergstraße aufrufen, sich als Bücherboten zu engagieren. Im Gegenzug stellen die Städtischen Bibliotheken ihr Wissen, ihr Netzwerk und ihre Infrastruktur zur Verfügung. Dazu gehört auch, die Freiwilligen zu schulen und zu begleiten.

Beide Seiten profitieren

„Für uns ist das eine Win-Win-Situation: Unsere Partner von den Städtischen Bibliotheken tun etwas für unsere Mieter und stärken unser soziales Engagement als Teil der Stadtgesellschaft“, erklärte Krüger. Kunis-Michel setzt auf die vielen Beschäftigten und Mieter von Vonovia. „Mit ihnen können wir unsere Angebote ausbauen und noch mehr Menschen als bisher erreichen. Wir versprechen uns mehr Lesepaten, die vor allem vor Kindern vorlesen und deren Lesebegeisterung wecken. Und natürlich bekommt das Projekt des Bücherhausdienstes neuen Schwung.“