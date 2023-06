﻿Was sich in 73 Jahren Parkeisenbahn Großer Garten verändert hat

Dresden. „Das ist altbewährte Technik“, erklärt Jan Schumacher. Der Dresdner steht in einem Stellwerk in Miniaturformat. Hinter ihm aus einem Schrank ragen Kabel über Kabel, es ist ein Relaisschrank. Ein Gleisbildstellpult auf dem Tisch vor ihm zeigt verschiedene Gleise und Bahnhöfe, eine Strecke leuchtet rot. Mit einem speziellen Schlüssel kann Schumacher Weichen an- und ausschalten. Daneben stehen mehrere Telefone, ein Zettel erklärt die verschiedenen Signale. Im Moment ist das Rollo unten, normalerweise erkennt man durch das Fenster die Gleise der Parkeisenbahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

15 Jahre ist Schumacher alt. „Von Beruf Schüler“, fügt er noch hinzu. Dass er in seiner Freizeit noch viel mehr macht, verrät seine Dienstkleidung. Anhand seiner blauen Jacke und seiner schwarzen Anzughose erkennt man ihn als Parkeisenbahner. Auf dem Kopf trägt er eine blaue Schirmmütze. Seit diesem April schmückt sie eine silberne Kordel, denn er ist jetzt Assistent und kümmert sich um die jüngeren Parkeisenbahner in seiner Schicht.

Fast alle Aufgaben erledigen Kinder

Wer in Dresden im Großen Garten spazieren geht, kommt irgendwann an den schmalen Schienen vorbei, an Andreaskreuzen oder Kilometersteinen. Durch die Parkanlage fährt die Eisenbahn auf einem Schienennetz von 5,6 Kilometern Länge. Das Besondere: Fast alle Aufgaben außer denen des Lokführers und der Techniker werden von Kindern und Jugendlichen ausgeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitmachführung begeistert

Schumacher hat über seinen Bruder von der Parkeisenbahn erfahren. Nachdem er bei einer Mitmachführung erste praktische Aufgaben wie das Stellen einer Weiche übernehmen durfte, hat er sich selber für den nächsten Jahrgang angemeldet.

59 Jahre Altersunterschied

Auch Stephan Kürschner hat die Parkeisenbahn beim Spazierengehen mit seinen Eltern kennengelernt. Als er anfing, war die Parkeisenbahn selbst erst 14 Jahre alt und hieß noch Pioniereisenbahn. Zwischen Kürschner und Schumacher liegen 59 Jahre. In einem Unterrichtsraum im Bahnhof Zoo sitzen sie sich gegenüber. Sie tragen fast die gleiche Kleidung, nur die Kordel Kürschners leuchtet golden. Beide legen ihre Schirmmützen vor sich auf dem Tisch. Vor Schumacher liegt ein älteres Buch über die Parkeisenbahn. Auch Kürschner hat sich vorbereitet, mit einer Mappe und sorgfältig aufgeschriebenen Daten.

Lesen Sie auch

Ausbildung startet mit Theorie

Tradition ist wichtig bei der Parkeisenbahn. Trotz all der Jahre haben Kürschner und Schumacher fast die gleiche Ausbildung durchlaufen. In der vierten oder fünften Klasse starten die neuen Parkeisenbahner, sie beginnen im Winterhalbjahr mit dem theoretischen Unterricht und bekommen jedes Jahr neue Qualifikationen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Früher endete der Tag mit dem Fahnenappell

Bis zur „politischen Wende“, wie Kürschner sagt, fuhr in Dresden die Pioniereisenbahn. Seitdem hat sich einiges verändert. Zum Beispiel heißen die Brigadeleiter jetzt Assistenten. Kürschner sagt: „Die Politik stand nie im Vordergrund.“ Als er noch junger Pioniereisenbahner war, endete jeder Tag am Bahnhof Fučikplatz mit einem Fahnenappell. Die Fahne wurde gesenkt und die besten Parkeisenbahner des Tages für ihre Schichten ausgezeichnet.

Heute gibt es Lob nach der Schicht

Der Fučikplatz heißt jetzt Straßburger Platz. Statt zur Fahne zu gehen, holt Assistent Schumacher aus seiner Brusttasche einen gelben gefalteten Zettel. So einen Teilnahmeschein hat jeder Jungeisenbahner, für jede Schicht gibt es eine Unterschrift und eine Bewertung von 0 bis 5. „Dabei achte ich zum Beispiel auf die Sozialkompetenz, also wie der Umgang mit den Fahrgästen war“, erklärt Schumacher. Ebenfalls wichtig sei die Pünktlichkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Parkeisenbahn zur Deutschen Bahn

Nach der Pioniereisenbahnerzeit machte Kürschner weiter, nächster Stopp: Deutsche Bahn, Ausbildung zum Facharbeiter für den Betriebs- und Verkehrsdienst. Im Gepäck: die Erfahrungen aus der Parkeisenbahnerzeit. Während zur Zeit der Pioniereisenbahn noch 80 bis 90 Prozent der Kinder eine Karriere bei der Bahn anschlossen, sind es heute nur noch geschätzt 20 bis 30 Prozent. Einige entscheiden sich auch für ein verkehrswissenschaftliches Studium. „Kürschner, du weißt schon alles“, habe sein Ausbilder ihm regelmäßig gesagt. In der Freizeit ging es trotzdem weiter mit der Parkeisenbahn, im Sommer als Bahnhofsleiter, im Winter als Lehrer in der Ausbildungsstätte an der Ostra-Allee.

Freude der Kinder

„Man sieht die Freude der Kinder, mit welchem Elan die jungen Menschen da rangehen“, sagt Kürschner. Wenn es zur Winterzeit im Großen Garten still wird um die Gleise, lernen die Kinder weitere theoretische Hintergründe an einer Modelleisenbahn. Nur die ganz neuen Parkeisenbahner dürfen noch nicht ran. „Da drücken sich die Kleinen die Nase an der Scheibe platt“, sagt Kürschner.

Übernahme von Verantwortung

Ob es auch mal Streiche gab? Kürschner und Schumacher schauen sich an und schütteln schmunzelnd den Kopf. „Dafür sind unsere Parkeisenbahner viel zu diszipliniert“, sagt Kürschner. „Das hätte ich mich nicht getraut.“ Neben der Übernahme von Verantwortung sollen die Parkeisenbahner auch gute Noten haben. Gerade im Sommer, wenn pro Woche mehrere Klausuren anstehen, sei es eine Herausforderung, Schule und Eisenbahn in Einklang zu bringen. Meist direkt nach der Schule geht es für jeden Parkeisenbahner einmal pro Woche und einmal am Wochenende weg von den Büchern ran an die Gleise. „Man konnte mal abschalten“, erinnert sich Jan Schumacher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Austausch mit Budapester Parkeisenbahn

Daneben bietet die Parkeisenbahn auch Freizeitaktivitäten wie Ausflüge zu einem „echten“ Stellwerk oder einen Jugendaustausch mit der Budapester Kindereisenbahn an. Jedes Jahr aufs Neue melden sich viele Viert- und Fünftklässler bei der Parkeisenbahn zur Ausbildung an. Hauptsächlich Jungen, momentan verrichten elf Mädchen ihren Dienst. Insgesamt gibt es 200 Parkeisenbahner. Einmal im Jahr treffen sich die Mädels und betreiben die Bahn einen Tag alleine.

„Dampfloks sind was Feines.“

„Nicht nur preußisch, auch Freude haben“, sagt Kürschner. Das ist bei Jan Schumacher gelungen. Im Moment überlegt der 15-Jährige, später als Lokführer zu arbeiten, am besten mit Kohle. „Dampfloks sind was Feines“, meint er.

DNN