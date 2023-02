﻿„Pflanzenfieber“, ein Karussell und mehr: Was Schloss und Park Pillnitz Neues bieten

Es ist vieles neu in Schloss & Park Pillnitz, nicht nur die Preise. Was sich die neue Schlossleiterin vorgenommen hat und was die Besucher der Anlage am Stadtrand von Dresden dieses Jahr erwartet.

Dresden. Im Schloss Pillnitz hat sich erneut das Personalkarussell gedreht. Die 36-jährige Josefine Frank leitet jetzt das Lustschloss, das einst August der Starke seiner Mätresse, der Gräfin Cosel, überließ, bis sie in Ungnade fiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer die neue Schlossleiterin ist

Josefine Frank ist Kulturwissenschaftlerin. Acht Jahre hat sie in Großbritannien gelebt und gearbeitet. Ihre beruflichen Stationen führten die gebürtige Thüringerin unter anderem vom British Museum in London über das Museum für Industriekultur in Dudley, das Hygiene-Museum in Dresden, die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha schließlich nach Pillnitz.

Beschäftigt hat sich Josefine Frank mit der Vermittlung von kultureller Bildung, mit Organisation und Digitalisierung. „Ich finde es faszinierend, wie facettenreich Museumsarbeit ist“, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlossleiterin Josefine Frank in der rekonstruierten funktionstüchtigen historischen Hofküche. © Quelle: Dietrich Flechtner

Was sich Josefine Frank vorgenommen hat

Museen habe sie schon als Kind geliebt. Doch sie erinnert sich auch, wie sich ihre Mutter und ihr Bruder gelangweilt hätten, während sie und ihr Vater begeistert die Gemälde in der Galerie Alte Meister betrachteten. Deswegen ist für sie ein wichtiger Punkt, dem sie sich jetzt auch in Pillnitz widmen möchte, „alle, die uns besuchen, zu begeistern für diesen Ort“. Und das auf unterschiedliche Weise.

Das einstige Spiel- und Lustschloss mit klassizistischem Kuppelsaal, rekonstruierter Königlicher Hofküche mit funktionierender Kochmaschine, drei Palais, Chinesischem und Englischem Pavillon, einem bemerkenswerten Park, der viele Gartenstile vereint, der ältesten ausgepflanzten Kamelie nördlich der Alpen und einem imposanten Palmenhaus bietet da unzählige Ansatzpunkte.

Was es mit der Panoramabank auf sich hat

Vor allem der Park werde zu wenig erklärt. „Da überlegen wir, wie wir Informationen und interessante Aspekte einfacher abrufbar machen können“, so Josefine Frank. Ein Anfang ist die Pillnitzer Panoramabank.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Panoramabank im Lustgarten des Pillnitzer Schlossparkes © Quelle: Antje Heinze/SBG

Mit Hilfe des QR-Codes, der auf der malerischen weißen Bank im Lustgarten aufgebracht ist, kann man mit dem eigenen Smartphone Bilder und Darstellungen abrufen, wie der Lustgarten früher mal ausgesehen hat. „In dieser Saison kommen drei weitere dieser Panoramabänke hinzu“, so die Schlossleiterin.

Welches Angebot es für Eichhörnchen-Freunde gibt

Neu sind in diesem Jahr Eichhörnchen-Führungen (11. Juli und 1. August) mit Jaqueline Gräfe. Die Tierschützerin und Eichhörnchen-Retterin begibt sich mit den Teilnehmern der Führung auf die Spuren der tollkühnen Kletterkünstler.

Eichhörnchen auf der Pillnitzer Krokuswiese. © Quelle: Jaqueline Gräfe

Warum die neue Ausstellung „Pflanzenfieber“ heißt

Dirk Welich, der Vorgänger von Josefine Frank, hatte sich unter anderem vorgenommen, das Nebeneinander von Kunstgewerbemuseum und Schlossverwaltung zu beenden und gemeinsame Projekte zu starten. Dieses Bestreben findet jetzt in einer neuen Ausstellung seine Fortsetzung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Pflanzenfieber. Botanik, Mensch, Design“ heißt sie. „Im Wasserpalais werden 50 internationale Projekte aus den Bereichen Produktdesign, Mode und neue Technologien gezeigt, die das verborgene Potenzial von Pflanzen erforschen“, so Josefine Frank. Im Neuen Palais stellt die Ausstellung Pillnitz als Ort der botanischen Forschung vor. Denn „gleich zwei sächsische Könige waren einst vom Pflanzenfieber erfasst. Sie begründeten die Pillnitzer Gartenbautradition“, erklärt die Schlossleiterin. Die Ausstellung ist ab 29. April zu sehen.

Wo man spielen kann wie zu Königs Zeiten

Mit einem Spielewochenende nimmt Pillnitz am vierten Augustwochenende (25. bis 27. August) die Tradition des Lust- und Spielschlosses wieder auf. Parkbesucher haben dann Gelegenheit, zahlreiche historische Spiele auszuprobieren. Des Weiteren wird der Mittelteil der Orangerie – das Ringrenngebäude – erstmals seit 1799 tatsächlich wieder als solches genutzt. Denn dann wird dort ein ganz besonderes Karussell eingeweiht.

So muss man sich das Karussell vorstellen, das in der Orangerie in Pillnitz aufgestellt wird und zum Ausprobieren einlädt. Das Ringrennen war eine den höfischen Ansprüchen angepasste Form des ritterlichen Lanzenstechens, insbesondere für die Damen der Hofgesellschaft. Im Kern bestand es aus einer Art Karussell, d.h. sich drehenden Scheiben, auf denen hölzerne Pferde und Wagen montiert waren. Die Spieler mussten aus der Kreisbewegung heraus mit Lanzen nach aufgehängten Zielen stechen. © Quelle: Linie M - Metall Form Farbe - GmbH

„Ringrennen war eine den höfischen Ansprüchen angepasste Form des ritterlichen Lanzenstechens, insbesondere für die Damen der Hofgesellschaft. Im Kern bestand es aus einer Art Karussell, das heißt, sich drehenden Scheiben, auf denen hölzerne Pferde und Wagen montiert waren. Die Spieler mussten aus der Kreisbewegung heraus mit Lanzen nach aufgehängten Zielen stechen“, erklärt die Leiterin von Schloss Pillnitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Grundlage von historischen Quellen habe man nun – mit modernen Materialien und Antrieb – ein solches Karussell nachgebaut. So können die Besucher des Schlossareals ausprobieren, womit man sich zu Königs Zeiten so vergnügte. „Künftig wird das Karussell von Juni bis September bespielbar sein“, so Josefine Frank. Die übrige Zeit wird die Orangerie für die über 400 Kübelpflanzen als Winterquartier gebraucht.

Wann das Pillnitzer Gartenwochenende stattfindet

Ein Highlight für alle Gartenfreunde ist jedes Jahr das Pillnitzer Gartenwochenende. 55 Gartenbaubetriebe, Pflanzenhändler und andere Anbieter von Artikeln rund um den Garten haben sich bisher für den reizvollen Markt, der am 20. und 21. Mai an der Maillebahn stattfindet, angemeldet.

Welche Höhepunkte Pillnitz noch bietet

Am 28. Mai gibt der Dresdner Kreuzchor im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele auf der Nordseite des Bergpalais ein Open-Air-Konzert. Tickets (20 Euro) für die Serenade im Grünen gibt es unter musikfestspiele.com.

„Vom 23. bis 25. Juni findet dann auch in Pillnitz wieder das Elbhangfest statt“, so Josefine Frank. An dem Wochenende sind die Museen in der Schlossanlage geschlossen. Dafür organisiert der Elbhangfestverein ein märchenhaftes Parkfest mit Tänzern, Sängern, Musikern, Schauspielern, Pantomimen, Puppentheater, Chören und anderem mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Des Weiteren beteiligt sich Schloss & Park Pillnitz an der Museumsnacht am 8. Juli. Zum Jahreswechsel soll sich der Pillnitzer Park dann wieder in einen Christmas Garden verwandeln.

Wie sich die Besucherzahl entwickelt hat

Mit der Corona-Pandemie ist die Zahl der zahlenden Besucher in der Schlossanlage dramatisch abgesackt. Zählten Schloss und Park Pillnitz 2018 noch 449 122 Besucher, waren es 2020 nicht mal die Hälfte. Nach dem Tiefpunkt von 2021 mit 201 511 Besuchern ging es vergangenes Jahr mit 329 511 Besuchern wieder ein ganzes Stück bergauf. Bleibt abzuwarten, wie sich die drastische Erhöhung der Eintrittspreise mit Beginn dieser Saison auswirken.