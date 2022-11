﻿Dresden: Was nun, Herr Oberbürgermeister?

Noch mehr Verwirrung statt Struktur: Am Donnerstag soll der Stadtrat endlich Beigeordnete wählen. Doch klar ist nach einer wichtigen Ausschusssitzung nur, dass nichts klar ist.

Dresden. Schlappe für Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft, Schlappe für Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) im Verwaltungsausschuss des Stadtrats: Die Ausschussmitglieder stimmten am Mittwochabend auf einer Sondersitzung gegen Hilberts Plan, die Zahl der Bürgermeister von sieben auf sechs zu reduzieren. Damit ist völlig unklar, was am Donnerstagnachmittag im Stadtrat passiert.