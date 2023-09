﻿Außen grün, innen braun: Was hinter dem Dresdner Magazin „Die Kehre“ steckt

Dresden. Auf den ersten Blick wirkt „Die Kehre“ wie eine harmlose Zeitschrift, die sich dem Naturschutz verschrieben hat. Wer sie aufschlägt, findet zum Beispiel eine Meldung über das Braunkehlchen – Vogel des Jahres 2023. In anderen Ausgaben geht es um Milchalternativen, Honigbienen, Verpackungsmüll. Die Sprache ist abstrakt, das Design schlicht, die Farben matt. Wer genauer liest, merkt aber schnell: Das grün-intellektuelle Antlitz hat braune Flecken.

Seit 2020 erscheint „Die Kehre“ in Dresden. Vier Ausgaben pro Jahr. Die Texte stammen von Autoren aus dem rechten Milieu. Fachleute warnen, dass „Die Kehre“ völkische Ideologie im Namen des Naturschutzes verbreitet. Mit welchem Erfolg? Eine Analyse.

Das Konzept

Der Name der Zeitschrift bezieht sich auf einen Begriff des Philosophen Martin Heidegger, der in der modernen Technik eine Gefahr für den Menschen heraufziehen sah. In einer Kehre (einer Art Umkehr oder was immer darunter zu verstehen ist) lag für Heidegger die Möglichkeit der Befreiung.

Die Macher der Zeitschrift behaupten, dass sie „Ökologie aus ganzheitlicher Perspektive“ betrachten. Statt einer „Verengung“ auf den Klimaschutz wollen sie zurück zu einem Umwelt- und Heimatbegriff, der „Riten und Brauchtum, Haus und Hof“ mit einschließt, wie es auf der Internetseite der Zeitschrift heißt. Die Titel der Ausgaben bestehen oft aus nur einem Wort: Migration, Massengesellschaft, Nachhaltigkeit, Nahrung, Energie.

Die Gefahr

Nils Franke, Historiker und Lehrbeauftragter der Universität Leipzig, sieht „eindeutige Bezüge zum Rechtsextremismus“. Als ein Beispiel nennt er den Artikel von August Nagel (Heft 10/22), in dem die „Kalte-Winter-Hypothese“ vertreten wird. Demnach hätten Menschen in nordeuropäischen Ländern höhere kognitive Fähigkeiten als Menschen in Dritte-Welt-Ländern. Der Grund: Anpassung an lokale Besonderheiten wie das Klima. „Das ist der Schnodder des rechten Denkens. Nicht logisch, sondern ideologisch“, sagt Franke.

Damit nicht genug: Auf der Rückseite der Ausgabe 12/22 steht ein Zitat des finnischen Autoren Pentti Linkola: „Jedes Beispiel in der Menschheitsgeschichte zeigt, daß nur Entbehrung und Kampf ein menschliches Leben hervorbringen, das diese Bezeichnung verdient.“ Für Franke ist das „ein offensichtlicher Bruch mit dem Artikel 1 des Grundgesetzes, der festhält, dass die Würde jedes Menschen unantastbar“ ist.

Linkola war Experten zufolge ein Ökofaschist, der eine Reduzierung der Weltbevölkerung forderte. Laut Florian Teller, Sprecher der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz (FARN), sind die Autoren der „Kehre“ zwar vorsichtiger mit ihren Äußerungen. Aber die Überbevölkerung als „Grundübel aller ökologischen Katastrophen“ spiele oft eine Rolle. Dieses Narrativ sei in der Öffentlichkeit sehr anschlussfähig. „Das finde ich gefährlich“, sagt Teller. Wie die Redaktion der „Kehre“ zu der Kritik steht, ist unklar. Eine DNN-Anfrage blieb unbeantwortet.

Die Wirkung

Der Historiker Nils Franke weist auf Studien hin, die zeigen: Die Teile der Gesellschaft, die sich offen für Naturschutz zeigen, sind unter Umständen auch für Rechtsextremismus ansprechbar. In diesen Bereich versuchten Medien wie „Die Kehre“ vorzustoßen.

In der Szene habe das Magazin aber kaum eine „praktische Wirkung“ entfaltet, sagt Matthias Laurisch vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Laurisch war an der Studie „Rechte Aktivitäten im Naturschutz“ beteiligt. Als „Die Kehre“ 2020 herauskam, hätten er und seine Kolleginnen befürchtet, dass die Zeitschrift das „neue Sprachrohr“ der Rechten werden könnte. Seiner Ansicht nach ist das nicht passiert. „Die Kehre“ sei mehr und mehr ins „Pseudointellektuelle“ abgedriftet.

Florian Teller von FARN kennt nur wenige Kioske, an denen „Die Kehre“ noch erhältlich ist. Fragt man Pressegroßhändler nach der Dresdner Zeitschrift, kann niemand Verkaufsstellen nennen. Selbst der Chefredakteur der „Kehre“, Jonas Schick, spricht in einem Interview von einer „Nische innerhalb einer Nische“. In seiner Zielgruppe würden grüne Themen oft nicht ernst genommen. Schick macht aber keinen Hehl daraus, dass er den Naturschutz wieder als ein Aktionsfeld der Rechten kapern will – so wie am Anfang der Bewegung.

Die Geschichte

Wie Franke erläutert, hat die Naturschutzbewegung in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts begonnen – als Reaktion auf die Moderne und die Industrialisierung. „Die Protagonisten, die den Naturschutz vor 1933 prägten, waren meist rechtskonservativ, wenn nicht darüber hinaus.“ Franke erwähnt unter anderem Lina Hähnle (1851–1941), die den Vorgänger des heutigen NABU, den „Reichsbund für Vogelschutz“, in das NS-Regime integrierte.

Doch spätestens seit den 1970er Jahren sei Umweltschutz links besetzt. Vor allem die Grünen hätten sich damit profiliert. Mit rechtspolitischen Strömungen oder Parteien werde das Thema seither kaum noch in Verbindung gebracht. Und das, so Franke, würden die Herausgeber der Kehre gerne ändern.

Die Akteure

Die Verstrickungen der „Kehre“ mit dem rechten Milieu sind zahlreich. Der Chefredakteur Jonas Schick könne beispielsweise der Identitären Bewegung zugeordnet werden, sagt Nils Franke. Schick interviewte für die „Kehre“ auch Götz Kubitschek, dessen Institut für Staatspolitik vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde. Mehr noch: Der Dresdner Verlag Oikos, in dem „Die Kehre“ erscheint, gehört zum Jungeuropa-Verlag. Geleitet wird der von Philip Stein, dem Chef des rechtsextremen Vereins „Ein Prozent“.

Das Büro

Weder die „Kehre“ noch der Verlag „Oikos“ werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber eine Sprecherin des Landesamtes bestätigt, dass der Verein „Ein Prozent“ seinen Bürositz an der Kurt-Beyer-Straße 2 in Dresden hat. Die Adresse steht auch im Impressum der Öko-Zeitschrift.

2019 wurden mehrere Anschläge auf das Grundstück verübt, mit Steinen und roter Farbe. Ein Carport ging in Flammen auf, wobei ein Auto komplett ausbrannte. Der Staatsschutz ermittelte, konnte aber keine Verdächtigen bestimmen. Dem Landeskriminalamt sind seit Oktober 2019 keine weiteren Angriffe gemeldet worden.

