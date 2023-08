﻿Was Gerlinde Hildebrand als neue Chefin der Arbeitsagentur Dresden vorhat

Dresden. Gerlinde Hildebrand wird ab 1. September als erste Frau die Dresdner Agentur für Arbeit leiten. Ehe sie die Agentur in Pirna übernahm, hat sie in Dresden bis 2015 das operative Geschäft verantwortet. Nun wurde sie gefragt, ob sie als Chefin zurück in die Landeshauptstadt kommt. Denn der bisherige Amtsinhaber, Jan Pratzka, ist inzwischen Dresdens Wirtschaftsbürgermeister. Wir haben Gerlinde Hildebrand gefragt, was sie vorhat.

Gleich mal vorab: In welcher Kantine ist das Essen besser: Pirna oder Dresden?

Als die Pirnaer Agentur noch eine Kantine hatte: Pirna. Jetzt aber nutze ich das Angebot in Dresden schon deshalb gern, weil die Kantine hier mit dem Luby-Service einen besonderen Charme hat. Das Team dieser Werkstatt für behinderte Menschen berührt mich jedes Mal mit seiner Herzlichkeit.

„In Dresden kenne ich alle großen Netzwerkpartner“

Sie sind Jahrgang 1961: Was reizt Sie am Schritt zurück nach Dresden?

Nicht falsch verstehen: Ich bin keine Krönchenträgerin. Ich bin gefragt worden, und ich habe mich extrem darüber gefreut. Ich liebe Veränderung, brauche Bewegung, sehe Stress als etwas Positives. Deshalb habe ich gern zugesagt. Außerdem kenne ich das Haus, denn unter Thomas Wünsche habe ich bis 2015 das operative Geschäft geleitet und den Geschäftsführer in Abwesenheit vertreten. Will sagen: In Dresden kenne ich alle großen Netzwerkpartner – die Stadt, die Kammern, die Wirtschaftsförderung. Ich muss nicht bei Null anfangen. Für mich ist das ein bisschen wie nach Hause kommen.

Da kommt aber sicher nochmal eine Schippe Arbeit obendrauf: Was sagt die Familie?

Mein Mann hat sich gefreut – für mich, weil ich gefragt wurde, und weil die Pendelei nach Pirna wegfällt. Meine Kinder sind groß und wie ich Energiebündel. Gewundert also hat sich niemand. Mehr Arbeit ist bei uns kein Problem. Mein Credo ist: Ich will gute Arbeit machen. Mein Credo ist nicht: Das Fähnchen da draußen muss ein bisschen höher...

Haben Sie als Chefin einer Behörde eine Art Leitsatz?

„Machen!“

Haben Sie Dinge auf dem Zettel, die Sie auf jeden Fall ändern wollen?

So eine Agentur ist notwendigerweise von A bis Z durchorganisiert, hier gibt es für alles Prozessbeschreibungen, da gibt es nichts umzukrempeln. Ich bin nicht der neue Besen, der durch die Gänge fegt. Vielleicht gibt es hie und da noch Luft nach oben...

Wir wollen als DER Dienstleister am Markt wahrgenommen werden

...wo denn zum Beispiel?

Gern würde ich erreichen, dass wir öffentlich als DER DIENSTLEISTER am Arbeitsmarkt wahrgenommen werden. Dass Menschen nicht mit einem Klops im Hals hierher kommen, Motto: ’Oh Schreck, ich muss aufs Amt!’. Das muss raus aus den Köpfen. Gut wäre, wenn sie kommen, weil sie Beratung suchen bei der Berufswahl, bei der Weiterbildung, bei der Suche nach Personal, bei Einstellungsproblemen.

Wo sehen Sie in Dresden den größten Handlungsbedarf?

Das große Thema Fachkräfte ist natürlich nicht Dresden-spezifisch. Ich stelle mir vor, dass wir noch mehr Schwung bringen in die Jugendberatungszentren, die in Dresden die Anstrengungen von Stadt, Kammern, Jobcenter und Agentur bündeln. Ziel: Mit neuen Ideen mehr Fachkräfte von morgen vor Ort ausbilden und halten.

Auch die Zuwanderung haben wir an der Elbe nicht als Thema gepachtet. Ich wäre froh, wenn Migration in den Köpfen nicht vorrangig mit Flucht gekoppelt wäre, sondern eben auch mit dem Zuzug von Fachkräften. Um die nach Dresden zu holen, müssen wir ein attraktiver Standort sein.

Hier docken zwei Fragen an: die nach den Flüchtlingen aus der Ukraine und die nach dem Schub für die Mikroelektronik.

Bei den Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen sind, werden auch wir jetzt in die Phase treten, in der wir sie nach den Sprachkursen für den Arbeitsmarkt fit machen. Sie gehören zu unserem normalen Kundenpotenzial, und wir hoffen, dass viele gar nicht erst den Zustand der Langzeitarbeitslosigkeit durchlaufen müssen.

Und die Mikroelektronik spielt natürlich in Dresden eine herausragende Rolle. Hier glaube ich, dass wir für Lehrlinge und Arbeitskräfte in naher Zukunft noch mehr auf das Umland angewiesen sind. Was auch heißt: Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das mit organisieren.

Wie meinen Sie das?

Es muss für Azubis und Fachleute leicht und reizvoll sein, aus dem Umland nach Dresden zu kommen, hier zu lernen und zu arbeiten. Aber der öffentliche Nahverkehr in der Region hat bekanntlich Grenzen. In Pirna kenne ich einen Unternehmer, der inzwischen für Arbeitskräfte aus der Region Bautzen selber eine Shuttleverbindung bestellt hat.

Zur Person: Gerlinde Hildebrand 1961 geboren in Zittau 1980–1984: Studium der Wirtschaftswissenschaften seit 1991 bei der Bundesagentur für Arbeit in verschiedenen Positionen 2006–2007: Geschäftsführerin Personal und Finanzen der Agentur für Arbeit Pirna 2007–2015: Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Dresden mit Vertretung des Agenturchefs bei dessen Abwesenheit 2015–2023: Chefin der Agentur für Arbeit Pirna ab 09/2023: Chefin der Agentur für Arbeit Dresden Gerlinde Hildebrand lebt in Dresden, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder

Mit solchen Fragen rennen Sie sicher beim neuen Dresdner Wirtschaftsbürgermeister offene Türen ein...?

Das hoffe ich natürlich sehr, mit Herrn Pratzka habe ich in seiner Zeit als Dresdner Agenturchef immer eine sehr kooperative Zusammenarbeit gepflegt. Natürlich kann in dieser komplexen Gemengelage niemand allein agieren, hat jeder seine Zwänge und spezifischen Aufgaben. Aber gerade wenn es um neue Fachkräfte und ein attraktives Dresden geht, baue ich auf Kompromisse bei der Suche nach dem besten Weg.

