﻿Dresden: Grundschulen starten ins Schuljahr und einen Wandel

Dresden. Am Montagmorgen wird es erstmal bunt: Wenn die Erstklässler heute gegen 8 Uhr in die Schule kommen, sind sie noch nicht in feste Klassen eingeteilt. „Wir bilden erstmal Gruppen nach Farben“, erläutert Schulleiterin Anna-Maria Feig von der 117. Grundschule an der Reichenbachstraße in der Dresdner Südvorstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon lange Kontakt zu Erstklässlern

Die Schule hat Kontakt zu etwa 35 Kindertagesstätten. Mit vielen Eltern wird bereits seit einem Jahr eng zusammengearbeitet, die Schule hat Kinder schon unterstützt, wo der Bedarf dafür zu erkennen war. „Aber wird sind die größte Schule im Schulbezirk“, erklärt Feig. Wenn die es bei den kleineren Schulen zu viele Bewerber gebe, werden einige Kinder an die Reichenbachstraße umgelenkt. Das ist dann erst mit den Bescheiden zur Schulaufnahme bekannt geworden. Zudem kommen Kinder an der Schule an, die bislang an der ukrainischen Schule am Höckendorfer Weg unterrichtet worden sind und nun auf Regelschulen verteilt werden.

„Die ersten drei Schulwochen sind in Klasse eins von einem speziell entwickelten Eingewöhnungskonzept geprägt. In dieser Zeit bearbeiten alle Erstklässler dieselben Aufgaben, welche zur Diagnostik der Lernvoraussetzungen dienen. So sind die Lernstände miteinander vergleichbar“, erläutert Pauline Brun, die stellvertretende Schulleiterin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zweitklässler fühlen sich schon als die Großen“

Die ersten Tage widmen sich dem Schulablauf, dem Verhalten im Schulgebäude, der Orientierung. Die Kinder erfahren, wo ihre Zimmer sind, sie sich die Hausschuhe anziehen und ihre Jacken unterbringen können. Es werden Rituale wie das Mittagessen trainiert und viel Wert auf einen sehr strukturierten Tag gelegt.

„Die Zweitklässler fühlen sich dann schon als die Großen“, erwartet Brun. Für die Älteren gibt es auch schon Unterricht. Manche 4. Klasse nutzt laut Feig schon die ersten Wochen für eine Klassenfahrt, um die soziale Bindung mit ins Schuljahr zu nehmen.

Um WLAN-Ausstattung gekämpft

Vor allem in der letzten Woche der Ferien hatten die Lehrer alle Hände voll zu tun mit den Vorbereitungen. So digitalisiert die Schule gerade das Ausleihsystem für das Unterrichtsmaterial und führt die digitale Variante von Klassenbuch, Stundenplan und Vertretungsplan ein. „Wir haben sehr um die WLAN-Ausstattung gekämpft“, berichtet Brun. Die Digitalisierung biete viele Vorteile.

Im Lauf des Jahres wird die Schule zwei Klassensätze Tabletts für die Schüler bekommen. In den Klassenzimmern kann der Lehrer mit einem großen Display arbeiten, aber die klassische Tafel mit Kreide gibt es weiterhin. In der 3. Klasse erhalten die Kinder einen Zugang zum „Lernsax-Portal“, um digitale Kompetenzen zu entwickeln und sie auf die Anforderungen in den weiterführenden Schulen vorzubereiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grundbereich nicht vollständig abgedeckt

Insgesamt hat die Schule 35 Mitarbeiter, Inklusionsassistenz, Schulsozialarbeit, Lehramtsanwärter – da ist alles dabei. Mit dem pädagogischen Personal des Hortes arbeiten insgesamt 50 Beschäftigte mit den Kindern. „Wir verstehen uns als multiprofessionelles Team“, erklärt Pauline Brun. Das leidige Thema Lehrermangel ist ein Dauerbrenner, der die Schulen auch im neuen Schuljahr nicht verschont. Der Grundbereich könne nicht vollständig abgedeckt werden. „Die Integrationsstunden für Inklusionskinder sind nicht in vollem Umfang möglich und im Sport ist es auch etwas dünn“, erklärt Schulleiterin Anna-Maria Feig. Das habe mit zwei Fällen von Elternzeit zu tun. Der Hort fange da einiges mit Bewegungsangeboten auf. „Es ist eine Situation, mit der wir umgehen können“, sagt Feig.

320 Kinder hat die Schule insgesamt, etwa 100 werden zu Vorbereitungsklassen gehören mit Deutsch als Zweisprache (DaZ) – diese hänge ebenfalls mit der Umverteilung der Kinder vom Höckendorfer Weg zusammen. Im letzten Schuljahr habe der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund bei 60 Prozent gelegen, in diesem Jahr sei er etwas rückläufig und liege bei etwas mehr als 50 Prozent.

Wandel zum Familienschulzentrum

Und an diesem Punkt setzt der Wandel an, den die Schule zu Beginn des Schuljahres in Angriff nimmt. Feig und ihr Team entwickeln die 117. Grundschule zu einem sogenannten Familienschulzentrum. Das ist eine weitere Stufe der städtischen Bildungsstrategie. Die Schulen sollen sich noch stärker den Familien der Kinder widmen, um so einen besseren Lernerfolg zu ermöglichen. Dabei gehe es um viel Kommunikation. „Wir brauchen einen noch größeren Fokus darauf, die Familien aktiver einzubeziehen.“

Der Einsatz gegen Bildungsbenachteiligung, die sich aus dem Hintergrund der Kinder ergibt, wird bereits in Kindertagesstätten in Dresden mit zusätzlichen finanziellen und personellen Ressourcen erfolgreich geführt. Nun soll sich das an Grundschulen fortsetzen. „Wir wollen keine Doppelstrukturen schaffen, sondern die Schulen entwickeln sich zu Familienschulzentren“, sagt die Leiterin des Amtes für Schulen, Katrin Düring, im Juni bei einer Vorstellung des Projekts im Jugendhilfeausschuss der Stadt. „Das ist Neuland im Freistaat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hospitation in Köln geplant

In Nordrhein-Westfalen ist es das seit Jahren nicht mehr. Auch mit Unterstützung der „Wübben-Stiftung Bildung“ sind dort in den letzten zehn Jahren schon mehr als 100 Familienschulzentren entstanden. In Köln werden Lehrer und Horterzieher aus der Landeshauptstadt Anfang September an einer Schule hospitieren.

In Dresden sind sieben Standorte als Familienschulzentren vorgesehen. Letztlich will die Stadt damit aus einer fatalen Entwicklung ausbrechen: Trotz allgemein verbesserter wirtschaftlicher Lage verhärten sich in bestimmten Stadtgebieten die sozialen Probleme. Es entsteht eine Abwärtsspirale, die mit dem Wort Segregation beschrieben wird. Einige Stadtbereich werden immer stärker abgehängt. Kinder haben es in diesen Gebieten immer schwerer, gehen häufiger ohne Abschluss von der Schule, schaffen es seltener zum Abitur.

Personalauswahl läuft

Neben der 117. Grundschule sollen jetzt an der 14. Grundschule (Schweizer Str. 7, Südvorstadt), der 93. Grundschule (Dobritzer Weg 1, Leuben), der 122. Grundschule (Gamigstr. 30, Prohlis), der 129. Grundschule (Otto-Dix-Ring 57, Strehlen), der 139. Grundschule (Omsewitzer Ring 4, Gorbitz) und dem Förderzentrum A.S. Makarenko (Leipziger Str. 76, Pieschen) die Familienschulzentren (FSZ) entstehen. Dazu gab es ein Interessenbekundungsverfahren für freie Träger, derzeit läuft die Personalauswahl. Mit einer halben Stelle pro Schule soll die Leitung der Familienschulzentren ausgestattet sein, die mit der Schulleitung und dem Hort dann ein Team bildet, dass die Arbeit mit den Eltern voranbringen soll.

Dabei kann es um ganz simpel erscheinende Dinge gehen. „Das Familienschulzentrum kann Angebote zur gemeinsamen Freizeitgestaltung machen – mit Besuchen im Zoo, in Museen oder Wanderungen.“ Feig hatte in der Vergangenheit schon mit Kindern zu tun, die es aus dem Viertel noch nie bis zu Elbe geschafft hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Digitale Begleitung für Eltern

„Digitale Begleitung ist für viele Eltern auch wichtig“, stellt Feig fest. Dabei denkt sie an mehr Unterstützung von Müttern und Vätern beim Umgang mit Internet und sozialen Netzwerken. Manche Grundschüler hätten schon Instagram-Zugänge oder seien bei Tik-Tok ohne Begleitung der Eltern unterwegs. „Das ist schon ziemlich früh“, findet die Schulleiterin. Über das Familienschulzentrum und dessen Partner könnten Eltern Unterstützung erhalten, wie sie den Überblick über die Internet-Aktivitäten ihrer Kinder behalten, wie sie diese zeitlich, aber auch inhaltlich steuern können, was geeignete Formate für Kinder dieses Alters sind. „Das betrifft viele Eltern – egal ob Migrationshintergrund oder nicht.“

Es geht aber um noch mehr. Mit Kooperationspartnern wie dem Gesundheitsamt oder der Volkshochschule werden viele Facetten der frühkindlichen Bildung aufgegriffen: gesunde Ernährung, Zahngesundheit, Unterstützung beim Lesen und Sprechen. „Für die Arbeit mit den Eltern ist auch Diskriminierungssensibilität wichtig“, erläutert Schulleiterin Feig. Schon jetzt gebe es Angebote in diesem Bereich. „Aber die reichen nicht aus“, sagt die Schulleiterin. Sie glaubt nicht, dass die halbe Stelle perspektivisch ausreichen wird.

Hoffen auf Ausbau alter Turnhalle

Und es gibt noch einen anderen Aspekt: Wie an vielen anderen Schulen werden auch an der 117. Grundschule Räume doppelt genutzt – von Hort und Schule. Daher haben Feig und ihr Team die alte Sporthalle ins Visier genommen. Sie ist für den Schulsport kaum noch nutzbar, dafür gibt es einen Neubau, der auch von anderen Schulen genutzt wird. In der alten Halle sind keine Lauf- und Ballspiele mehr möglich, in den Sanitäranlagen fallen teilweise die Türen raus.

Die Hoffnung: Die Halle könnte zu einem Stadtkulturzentrum ausgebaut werden, dass dann auch Räumlichkeiten für das Familienschulzentrum beherbergt. Doch bislang steckt das noch im Diskussionsstadium mit der Stadt und ihren Gremien. „Aber ich bin guten Mutes“, zeigt sich Feig optimistisch.

DNN