﻿Dresden: Warum sich Sozialdemokratin Viola Vogel aus dem Stadtrat zurückzieht

Dresden. Wechsel im Stadtrat ein Jahr vor der Kommunalwahl: Viola Vogel wird im Spätsommer ihr Mandat niederlegen, weil sie ihr neues Amt als Präsidentin des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mit Sitz in Berlin antreten wird. Im Interview blickt die finanzpolitische Sprecherin auf vier intensive Jahre im Ehrenamt zurück.

Frage: Warum wechseln Sie nach Berlin? Gefällt es Ihnen in Dresden nicht mehr?

Viola Vogel: Ich habe eine sehr reizvolle und herausfordernde Stelle im Vorstand der Diakonie Sachsen und hätte mich nicht selbst beworben, wenn ich nicht angesprochen worden wäre. Die Arbeit in der Diakonie ist sehr erfüllend und ich hatte keine Wechselbestrebungen, zumal der Handlungsdruck und die Herausforderungen im sozialpolitischen Feld gerade nach Corona immer größer werden.

Was reizt Sie dann an der Stelle in Berlin?

Die Stelle als Präsidentin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist meines Erachtens eine der reizvollsten Stellen in Deutschland für eine der protestantischen Kirche verbundene, theologisch interessierte Juristin. Denn in dieser Landeskirche spiegeln sich die Transformationsprozesse der Gesellschaft insgesamt noch einmal wie in einem Brennglas: Wir werden weniger, älter, individueller, digitaler und immer säkularer – und dadurch, so meine ich, auch immer einsamer. Die Spannungsfelder von Ost und West, Stadt und Land, arm und reich werden in der zugleich atheistischen und multireligiösen Millionenstadt Berlin und in der Landeskirche insgesamt besonders deutlich. Die Wiedervereinigung muss innerkirchlich auch noch nachvollzogen werden. Da sind die kirchlichen Mentalitäten und die Probleme in Sachsen ähnlich wie in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, und ich bringe einige Erfahrungen für die neue Aufgabe mit. Ich bin schließlich gebürtige Berlinerin. Im ehemaligen Westberlin sozialisiert, habe ich bewusst in Potsdam Jura studiert und wollte dann gerne in einer ostdeutschen Landeskirche anfangen als Juristin. Es ist schön, dass das in Sachsen und besonders in Dresden möglich war.

Ehrfurcht vor dem Amt der Präsidentin

Einer Ihrer Vorgänger im Amt war Manfred Stolpe – ein SPD-Politiker. Ein Zufall?

Ich habe Ehrfurcht vor dem Amt der Präsidentin, das ist eine große Ehre. Es macht mich demütig, das Konsistorium führen und leiten zu dürfen. Manfred Stolpe ist ein großer Name. Aber er war vor seiner politischen Karriere als SPD-Ministerpräsident Brandenburgs und vor der Wende lange Jahre Konsistorialpräsident in Berlin. Bei mir ist es in gewissem Sinne andersherum und ich war ja auch nur ehrenamtlich tätig als SPD-Kommunalpolitikerin im Stadtrat. Ich verstehe die SPD als politisches, progressives und wertegebundenes Angebot für die bürgerliche Mitte. Das sozialdemokratische Sprechen von Solidarität ist ja nichts Anderes als säkular gewendete, christliche Nächstenliebe als politischer Anspruch. Das ist Politik von unten nach oben, von den Schwächsten der Gesellschaft her gedacht, so wie Jesus es vorgelebt hat.

Sie werden den Stadtrat verlassen. Wann brechen Sie Ihre Zelte ab?

Der Dienstantritt in Berlin steht noch nicht endgültig fest, aber es wird im Spätsommer sein und dann lege ich mein Mandat auch nieder. Bis dahin bin ich noch Stadträtin und setze mich gern mit voller Kraft weiter für die Dresdner Bürger ein.

Sie sind die Finanzpolitikerin der Fraktion. Ist das Feld bestellt?

Ich habe an zwei Doppelhaushalten mitarbeiten dürfen, den nächsten Etat wird der neu gewählte Stadtrat aufstellen. Es ist viel geschafft, und die sozialdemokratische Handschrift ist im Haushalt für 2023/2024 deutlich zu lesen – wie schon im Haushalt davor. Wir haben uns für den sozialen Wohnungsbau eingesetzt, für die Volkshochschule und das Heinrich-Schütz-Konservatorium, aber auch für die Verkehrswende und die Bildungs- und Sozialpolitik. Als gesundheitspolitische Sprecherin kann ich sagen, dass der Beginn der Reform des Städtischen Klinikums gelungen ist. Das war eine sehr zeitaufwendige, aber sehr lohnende Arbeit. Es wird sicher eine gute Nachfolge für mich gefunden werden.

„Der Stadtrat ist ein Abbild der Gesellschaft“

Wie schwer wiegt der Verlust des Finanzbürgermeisters für die SPD?

Peter Lames hat eine wunderbare Arbeit geleistet. Er war ein sehr starker Beigeordneter. Das schmerzt aus SPD-Sicht. Die Faktoren, die dazu geführt haben, waren vielfältig. Aber ich habe die anderen Beigeordneten auch als sehr konstruktiv erlebt, was meine anderen Bereiche Gesundheit und den Wohnbeirat angeht, ganz unabhängig von der Parteizugehörigkeit. So erlebe ich auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Wenn man etwas wissen will von der Verwaltung, bekommt man die Information aus kompetenter Hand und auch zeitnah. Es gibt das Spiel, als Stadtrat Verwaltungsbashing zu betreiben, aber ich kann das nicht teilen. Dresden hat eine sehr gute Verwaltung.

Was bleibt positiv in Erinnerung?

Ich habe wunderbare Menschen kennenlernen dürfen in den vier Jahren und auch sehr anstrengende. Der Stadtrat ist ein Abbild der Gesellschaft. In gewisser Weise bin ich noch einmal mehr, intensiver Demokratin geworden durch den Stadtrat und dafür bin ich dankbar. Man neigt ja dazu, sich private Freundschaften in seiner Blase zu suchen. Im Stadtrat ist man auch anderen Meinungen ausgesetzt, die manchmal sehr schwer zu ertragen sind, gerade wenn es menschenfeindlich wird und keine vermeintlich andere „Meinung“ mehr ist. Es gehört aber selbst dann zur Demokratie, gemeinsam das Beste für die Stadt zu suchen. Den Haushalt haben fünf Fraktionen mit sehr verschiedener Programmatik beschlossen. Wir haben gestritten, uns zusammen und einander ausgesetzt, im wahrsten Sinne. Ich wäre dankbar, wenn in der Bevölkerung mehr Respekt entsteht für die Menschen, die sich jeden Tag um diese unsere Demokratie bemühen – im Hauptamt wie im Ehrenamt.

Was möchten Sie schnell vergessen?

Die Debattenkultur im Stadtrat finde ich grottig. Es gibt Narzissmen von Menschen in diesem Stadtrat, das muss einfach nicht sein. Einzelne missbrauchen den Stadtrat als Spielwiese für ihre Eitelkeiten. Dem müsste seitens der Sitzungsleitung und der Stadträte selbst Einhalt geboten werden. Da sind wir in der evangelischen Kirche viel weiter.

