﻿Klimakleber: Warum sie Einsätze bezahlen sollen – und was die Dresdner Polizei Autofahrern rät

Dresden. Begleitet die Dresdner Polizei Akteure der „Letzten Generation“ zu Straßenblockaden? Ein Leser hat am 15. März beobachtet, wie ein Trupp von Klimaschützern unter Polizeischutz über die Freiberger Straße zur Ammonstraße zog. Dort blockierten Akteure der „Letzten Generation“ die Fahrbahn. „Ist das nicht Strafvereitelung im Amt?“, fragt der Leser, schließlich sei die Blockade der Fahrbahn eine Straftat.

25 Menschen an der Ammonstraße

Polizeisprecher Marko Laske erklärte auf Anfrage die Chronologie des 15. März. Gegen 15.30 Uhr hätten sich gut 25 Menschen an der Ammonstraße auf die Fahrbahn gesetzt. Einige Personen hätten sich angeklebt. Die Polizisten hätten die Blockierer angesprochen und festgeklebte Personen abgelöst. Gegen 16.45 Uhr sei die Straße wieder frei gewesen.

Marco Laske ist Polizeisprecher in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Parallel zu diesem Geschehen habe um 15.15 Uhr am Postplatz eine angemeldete Versammlung begonnen. Um 15.35 Uhr seien etwa 30 Personen vom Postplatz in Richtung Ammonstraße gezogen. „Hier haben wir als Polizei die Aufgabe, das Versammlungsrecht zu ermöglichen und die Demonstration über eine befahrene Straße abzusichern.“ Gegen 16 Uhr habe der Demonstrationszug die Ammonstraße erreicht, die bereits seit 15.30 Uhr blockiert worden sei.

19 Klebeaktionen in diesem Jahr

Die Polizei gewährleiste das Recht auf Versammlungsfreiheit, gehe aber auch konsequent gegen nicht angezeigte Aktionen vor. 19 dieser Art habe es in diesem Jahr bereits in Dresden gegeben. Das Problem dabei: „Es gibt ein Zeitfenster, bis die Polizei vor Ort ist. Da besteht eine Gefahrensituation, die zu vermeiden wäre, wenn die Aktionen im Vorfeld angezeigt würden.“ Die Gefahr von Auffahrunfällen sei hoch, Autofahrer könnten auf die Blockierer losgehen, Rettungseinsätze würden blockiert oder behindert.

Aktionen sollten im Vorfeld angezeigt werden

„Unsere Botschaft an die Blockierer: Die Aktionen sollten im Vorfeld angezeigt werden, damit die Polizei diese begleiten kann.“ Das ist durchaus schon geschehen, etwa am Straßburger Platz, als Akteure in vier Zeitfenstern jeweils sieben Minuten lang den Verkehr stoppten. „Auch das führt zu Stau und Verdruss bei den Autofahrern, aber wir sind vor Ort und können reagieren“, erklärt Laske.

Speiseöl und Holzspatel

Die Einsätze bei unangekündigten Blockaden seien personalintensiv. Der Streifendienst sichert die Situation ab, die Verkehrspolizei leitet den Verkehr um und ausgebildete Einsatzkräfte lösen angeklebte Blockierer ab – mit Speiseöl und Holzspatel. „Wir müssen die Gefahrenlage beseitigen und über die entsprechenden Mittel verfügen.“ Sollten die Akteure künftig Zwei-Komponenten-Kleber verwenden oder sich festbetonieren, könnte die Polizei auch Unterstützung beim Technischen Hilfswerk oder der Feuerwehr anfordern.

Blockierer müssen Kosten zahlen

Aufgabe der Polizei sei es auch, Straftaten zu verfolgen. Bei den Blockierern gehe es um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung. Autofahrer, die zur Selbsthilfe greifen, können Körperverletzungen begehen. Wenn Blockaden nicht angezeigt werden, so Laske, werde die Polizei den Blockierern die Kosten regelmäßig in Rechnung stellen. „Grundlage ist das sächsische Kostengesetz. Der Verursacher ist verpflichtet, die Kosten eines Polizeieinsatzes zu bezahlen.“

Die erste Rechnung wird kommen

Die Höhe der Rechnung richte sich nach Dauer des Einsatzes, Zahl der Beamten und Art der eingesetzten Mittel. „Wir haben noch keine Rechnung gestellt“, sagt Laske, „aber wir beabsichtigen es. Die erste Rechnung wird kommen“, kündigt er an. Das sei der entscheidende Unterschied: Angezeigte Versammlungen würden von der Polizei abgesichert. Nicht angezeigte Blockaden seien kostenpflichtig.

Wie weit dürfen Autofahrer gehen?

Wie weit Autofahrer gehen dürfen, wenn Akteure der „Letzten Generation“ die Straße sperren, sei eine schwierige Frage, so der Polizeisprecher. „Da geht es immer um den Einzelfall.“ Autofahrer würden schnell Gefahr laufen, sich strafbar zu machen. „Es steht immer ein mögliches Übermaß im Raum. Besser ist es, die Polizei zu verständigen und nicht selbst zu agieren.“

Jedermannsrecht kommt nicht zum Zug

Das sogenannte Jedermannsrecht komme nicht zum Zug, da es bei diesem um das Festhalten eines Straftäters bis zum Eintreffen der Polizei gehe. Klimakleber müssten gerade nicht festgehalten werden und laufen nicht weg.

Noch kein Präventivgewahrsam in Dresden

Die Polizei verfolge Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung konsequent, nach Möglichkeit in beschleunigten Verfahren. Ein Präventivgewahrsam für Klimakleber sei in Dresden noch nicht zum Tragen gekommen. „Auch das ist rechtlich schwierig. Gewahrsam lässt sich nur für einen gewissen Zeitrahmen von einem Richter anordnen. Wir brauchen eine Prognose, dass innerhalb einer bestimmten Zeit eine Person die gleichen Straftaten wieder begehen will“, so der Polizeisprecher.