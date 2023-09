﻿Aus für Pumpspeicherwerk sorgt für „dicke Luft“ in Dresden

Dresden. Nach der vorläufigen Stilllegung des Pumpspeicherwerks in Niederwartha steht jetzt erstmals eine Debatte zur Zukunft des Werks im Stadtrat auf dem Programm. Die Linken haben eine Aktuelle Stunde zu den Entwicklungen um die Energieanlagen und zur Zukunft des Stauseebades Cossebaude beantragt.

Bachforelle in Gefahr

Für die Verfechter der Pumpspeichertechnologie ist klar: die Stilllegung stinkt zum Himmel. Das ist natürlich eine Metapher. Doch beim Aus für die Anlage als Energieerzeuger kommt es in der Region tatsächlich zu Geruchsbelästigungen. Das hängt mit der fehlenden Umwälzung des Wassers im Oberbecken zusammen. Dort entsteht im Tiefenwasser in warmen Sommern Schwefelwasserstoff. Der Austausch mit den oberen Wasserschichten fehlt und damit der Sauerstoff. Der schwedische Vattenfall-Konzern als Eigentümer ist zu einer Mindestwasserabgabe in den Lotzebach verpflichtet.

Wird dieses Wasser abgegeben, kann sich der berüchtigte Geruch nach faulen Eiern in der Landschaft verbreiten. Das sind natürliche Prozesse, die sich in stehenden Gewässern ergeben können. Doch das Wasser kann den Bachforellen schaden, denen die Mindestabgabe eigentlich das Leben erhalten soll.

„Stark riechende Luft“

Seit Jahren wird darüber diskutiert, jetzt hat Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) dem Ortschaftsrat in Oberwartha mitgeteilt, wie mit dem Problem umgegangen wird. Die „stark riechende Luft“ führe vor allem in der Lochmühle zu der beklagten Geruchsbelästigung. In der kalten Jahreszeit wird der Schwefelwasserstoff im Wasser wieder abgebaut.

Vattenfall pumpe jetzt mehr Oberflächenwasser in den Lotzebach. Zweimal pro Woche würden Mitarbeiter die Situation am Ablauf kontrollieren, der regelmäßig gereinigt werde. Auch das Umweltamt kontrolliere regelmäßig. Künftig will Vattenfall den Ablauf des Tiefenwassers möglicherweise in der kritischen Zeit vollständig stoppen.

Noch keine endgültige Lösung

„Eine endgültige Lösung des Problems wird es voraussichtlich erst nach der Umgestaltung des Pumpspeicherwerkes geben, wofür auf Antrag von Vattenfall in der Landesdirektion Sachsen ein sehr umfangreiches Planfeststellungsverfahren durchzuführen wäre“, schreibt Jähnigen. Ein solches Verfahren laufe derzeit noch nicht.

Der Vattenfall-Konzern als Eigentümer des vor mehr als 90 Jahren errichteten Baus hat Mitte August die „vorläufig energetisch Stilllegung“ umgesetzt – es ist ein Zwischenschritt zum endgültigen Aus. In Niederwartha sei ein Pumpspeicherwerk „nicht wirtschaftlich“ zu betreiben, heißt es immer wieder.

Viele Anhänger des Werks, darunter Wissenschaftler und Ingenieure, Bürger und Politiker, sehen das anders. Sie engagieren sich seit Jahren für eine Zukunft der Pumpspeichertechnik in Dresden.

Potenzial für „grünen Wasserstoff“

Die Anlage, so sagen die Kritiker der Abschaltung, könnte Stromspitzen aus dem stark schwankenden Aufkommen an Solar- und Windenergie auffangen und zur Netzstabilität beitragen. Im Vorfeld der Kommunalwahlen ist das Thema auch im Stadtrat angekommen.

Teilweise gehen Überlegungen soweit, mit der Stromerzeugung eine kontinuierliche Produktion von „grünem Wasserstoff“ zu betreiben, der als Strom-Speichermedium der Zukunft gilt. Die Investitionskosten, die dafür im Raum stehen, bewegen sich bei 120 Millionen Euro, auch von 200 Millionen Euro war schon die Rede. Es sollen Studien vorliegen, die eine realistische Chance für einen Weiterbetrieb beschreiben. Hinter verschlossenen Türen sollen Vertreter der Sachsen-Energie vom Bau einer Halle für einen Batteriepark reden. Ob dies wirklich günstiger wäre als ein Pumpspeicherwerk, bleibt bislang offen.

Keine dauerhafte Zusage für Stauseebad

Die Stadt hüllt sich in Schweigen. Gemeinsam mit ihrem Unternehmen Sachsen-Energie verhandelt sie mit Vattenfall über ein Nachnutzungskonzept. René Kühne, Leiter Fleetmanagement der Vattenfall Wasserkraft GmbH, ließ kürzlich durchblicken, dass er dabei bislang kein Interesse an einer weiteren energetischen Nutzung des Pumpspeicherwerks erkennen könne. Offen ließ Kühne auch, wie lange Vattenfall noch für den Mindestwasserstand im Stauseebad Cossebaude sorgen will. Eine dauerhafte Zusage gibt es nicht.

Verhandlungen können sich noch Jahre hinziehen

Jähnigen erklärte auf Anfrage, die Landeshauptstadt Dresden habe nach der durch die Eigentümerin des Pumpspeicherwerkes Niederwartha avisierten Stilllegung ihr „Interesse an einer Übernahme und Nachnutzung des Pumpspeicherwerkes bekundet“. Und weiter: „Das gilt für den Fall, dass es zu einer endgültigen Stilllegung kommen muss und eine Sanierung mit nachfolgendem wirtschaftlichen Betrieb des Pumpspeicherkraftwerkes als Energiespeicheranlage weiterhin ausgeschlossen bliebe.“

Parallel will sich die Stadtverwaltung gegenüber dem Bund dafür einsetzen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für vorhandene Speicherkraftwerke auf Bundesebene „endlich weiter verbessert“ werden. Ob so auch eine Übernahme durch die Sachsen-Energie und die weitere Nutzung als Pumpspeicherwerk möglich ist, blieb offen.

