﻿Aufregung um Fuchsfamilie an Dresdner Grundschule

Dresden. Kurz vor den Ferien geht es an der 35. Grundschule in Dresden noch einmal hoch her: Vor Wochen haben sich unter den Containern, die auf dem Gelände derzeit für den Unterricht genutzt werden, Füchse eingenistet. Es soll sich um das Muttertier und fünf Jungtiere handeln.

Nun sollen die Füchse offenbar eingefangen werden. Was dann mit ihnen geschieht, blieb zunächst offen. Auf DNN-Anfrage am späten Nachmittag konnte die Stadtverwaltung dazu keine Auskunft mehr geben. An der Schule besteht dem Vernehmen nach die Vermutung, dass die Tiere getötet werden sollen. „Wir hoffen, dass abwenden zu können“, hieß es im Umfeld der Schule. „Damit hätten viele Kinder sicher Probleme“, war ebenfalls zu vernehmen.

Falle zum Einfangen installiert

In der Stadt dürfen die Tiere nicht gejagt werden, deshalb sollen sie nun mit einer Lebendfalle eingefangen werden. Die Falle ist inzwischen installiert. Die Füchse gehören in der Gegend rund um die 35. Grundschule an der Bünaustraße in Löbtau inzwischen zum Alltag. Kinder werden angehalten, vorsichtig zu sein und den Tieren nicht zu nahe zu kommen, weil sie als Überträger der Tollwut gelten. Füchse in der Großstadt sind keine Seltenheit.

Von Infektionen ist jedoch nichts bekannt. „Sachsen ist derzeit frei von terrestrischer Tollwut“, heißt es auf der Internetseite der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen. Der bislang letzte Nachweis in Sachsen sei im Jahr 2001 erfolgt. Die Kinder der 35. Grundschule werden derzeit teilweise in Containern unterrichtet, weil das Hauptgebäude saniert wird.

