﻿Warum die Stasi in Dresden Untersuchungshäftlinge einsperrte

Dresden. Etwa 10 000 Menschen hat die Dresdner Staatssicherheit zwischen 1950 und 1989 inhaftiert. Seit 1954 wurden die Untersuchungshäftlinge in einem Neubau an der Bautzner Straße eingesperrt. In den 44 Zellen auf dem Gelände der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit waren die Menschen vornehmlich aus politischen Gründen inhaftiert.

Über acht Jahre erfasste und wertete der Historiker Klaus-Dieter Müller die im Stasi-Unterlagen-Archiv Dresden verwahrten Häftlingsbücher und -karteikarten der U-Haftanstalt Bautzner Straße in Dresden aus. Durch die nahezu lückenlose Überlieferung lassen sich nun konkrete Aussagen zu den zwischen 1950 und 1989 in der U-Haft untergebrachten Häftlingen treffen.

Was waren die Haftgründe und wie veränderten sie sich über die Zeit? Wie lang war die durchschnittliche Haftdauer? In wie vielen Fällen kam es zu Verurteilungen und welche Strafen wurden verhängt? Diese Fragen wird Klaus-Dieter Müller am 29. Juni in seinem Vortrag im Stasi-Unterlagenarchiv auf der Riesaer Straße 7 in Dresden beantworten und auf ein Beispiel genauer eingehen: die im Rahmen des 17. Juni 1953 Inhaftierten.

Besuchertag im Stasi-Unterlagen-Archiv in Dresden

Von 9 bis 18 Uhr lädt das Archiv, das zum Bundesarchiv gehört, zu einem Besuchertag ein. In einem geführten Archivrundgang um 16.30 Uhr wird ein Überblick über die besondere Geschichte des Archivs, die Bestände und deren Nutzung sowie die Arbeitsweise der Stasi gegeben.

Interessierte Bürger können sich während des Besuchertags zur Akteneinsicht informieren und beraten lassen. Der Antrag auf persönliche Einsichtnahme in Stasi-Unterlagen kann vor Ort gestellt werden. Dafür ist ein Personaldokument erforderlich. Weitere Fragen wie beispielsweise zur Schwärzung von Unterlagen oder zur Entschlüsselung von Decknamen beantworten die Archiv-Mitarbeiter.

Info: 29. Juni 2023, 9 bis 18 Uhr Besuchertag, 16.30 Uhr Archivführung, 18 Uhr Vortrag, Stasi-Unterlagen-Archiv Dresden, Riesaer Straße 7, 01129 Dresden

