﻿Warum der Stadtbezirksbeirat Altstadt einer großen Asylunterkunft zustimmt

Asylcontainer am Sachsenplatz für 144 Menschen. Damit haben auch die Beiräte in der Altstadt Bauchschmerzen. Der Stadtrat in Dresden sieht die Obergrenze bei 65. Doch es gab ein Ja mit mehreren Abers.

Dresden. Taschenkontrollen und Leibesvisitationen am Eingang. Die Sitzung des Stadtbezirksbeirates Altstadt in der Osterwoche war in den Festsaal des Rathauses verlegt worden. Man war auf eine hitzige Debatte, mehr Publikum als sonst und auf Störungen vorbereitet, denn das Thema ist emotional aufgeladen. Am Sachsenplatz in Johannstadt zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer und Florian-Geyer-Straße sollen 36 Wohncontainer mit 144 Plätzen für asylsuchende Menschen errichtet werden. Das sind mehr als doppelt so viele wie die Obergrenze von 65, die der Stadtrat beschlossen hatte. Aber die Plätze in der Stadt reichen bei weitem nicht aus, und so plant diese an drei von insgesamt neun Standorten mit höherer Kapazität.