﻿Warum der BUND eine Brücke oder Fähre ins Ostragehege Dresden ablehnt

Dresden. Man ist mitten in der Stadt und doch ein bisschen wie in einer anderen Welt. Schräg gegenüber vom Ballhaus Watzke, auf der anderen Elbseite, kann man – zum Beispiel auf einer Bank sitzend – in diesen Tagen über eine hohe blühende Wiese zur Elbe schauen. Bienen summen, Vögel zwitschern. Ein sachter Wind streicht über die Gräser und bringt leichte Bewegung in die Kronen der Bäume ringsum.

Naturidyll mitten in der Stadt

Ein paar Spaziergänger, die die Pieschener Allee zur Spitze der Ostra-Halbinsel gelaufen kommen, sind noch weit weg. Der Verkehrslärm der Großstadt ist da, klingt aber nur gedämpft über die Elbe herüber. Als wäre eine dicke Glasscheibe dazwischen. Ein kleines Idyll.

Um dieses fürchtet der Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND). Denn es wird über eine neue Elbquerung diskutiert, die Pieschen mit dem Ostragehege verbindet. Wo genau sie verläuft, ob sie nur für Fußgänger und Radfahrer ist oder auch für Bus und/oder Bahn, ja ob all das überhaupt Wirklichkeit wird, ist noch nicht klar.

Der BUND lehnt eine neue Elbquerung ab. Selbst die Wiederbelebung einer Fährverbindung, derzeit als temporäre Lösung ins Auge gefasst, ist für die Naturschützer keine Option. Auch wenn es verlockend klingt, dass sich so Wege verkürzen lassen, der eine oder andere Radfahrer nicht mehr im dicken Verkehr über die Marienbrücke strampeln muss und außerdem im Ostragehege im Grünen unterwegs wäre. Von der Anbindung des Sportparks, der Messe und so weiter ganz zu schweigen.

Kernstück eines stadtweiten Biotopverbundes

Jenny Förster, die die Arbeitsgruppe Naturschutz leitet, erklärt, warum der BUND dagegen ist. Nicht von ungefähr seien Freiflächen im Ostragehege in insgesamt fünf Schutzgebieten enthalten und Kernstück eines stadtweiten Biotopverbundes. „Das hier ist einer der letzten Bereiche in Dresden, wo die Elbwiesen noch ihren naturnahen Charakter haben“, sagt Jenny Förster. „Hier leben streng geschützte Arten.“

Kleine Wiesenraute und andere geschützte Arten

Sie weist wenige Meter weiter auf eine locker verzweigte zarte Pflanze mit vielen kleinen gelben Blütchen, die schon am Verblühen sind. „Das ist die Kleine Wiesenraute. Sie ist in Sachsen vom Aussterben bedroht. Hier gibt es sie noch.“ Auch der Neuntöter zum Beispiel – der zu den Sperlingsvögeln gehört – fühle sich hier wohl. „Er braucht Gehölze, um sich zu verstecken und offene Wiesenbereiche für die Jagd. All das hat er hier.“

Allein 26 geschützte und/oder gefährdete Pflanzenarten und 20 geschützte und/oder gefährdete Vogelarten seien im Ostragehege nachgewiesen worden, heißt es im Positionspapier des BUND zur Entwicklung des Ostrageheges.

Des Weiteren bietet das Ostragehege Lebensraum für eine große Vielfalt weiterer Insekten, wie etwa den Wollkraut-Widderbock und die Knautien-Sandbiene, die ihre Pollen fast ausschließlich an der Acker-Witwenblume sammelt. Unter den Kriechtierarten steche die gefährdete Zauneidechse hervor, heißt es im Positionspapier weiter.

Rebhuhn und Wachtelkönig verschwunden

„Mit Ausweisung des Naturschutzgebietes gab es hier noch Rebhühner und den Wachtelkönig“, weiß Jenny Förster. „Aber die sind inzwischen verschwunden.“ Aus ihrer Sicht habe das mit dem zunehmenden Nutzungs- und damit Besucherdruck auf der Ostra-Halbinsel zu tun.

Und genau das sei das Problem, das sich durch eine Brücke verstärken würde, so die Befürchtung. Eine neue Elbquerung würde mehr Menschen ins Ostragehege ziehen. Außerdem: „Selbst wenn nur eine Fährverbindung kommt, müsste ein Anleger gebaut werden. Und was ist bei einer Fahrradbrücke? Da müsste ja auch die Pieschener Allee asphaltiert werden.“

Nach Alternativen suchen

„Wir finden, dass erst einmal Alternativen geprüft werden müssten, bevor hier eine neue Verbindung ins Ostragehege geschaffen wird“, so Jenny Förster weiter. Sie nennt als Beispiel einen fahrradfreundlichen Ausbau der Leipziger Straße und der Marienbrücke.

Seine Bedenken und Warnungen hat der BUND auch in einer Petition zum Ausdruck gebracht. Doch halten die Dresdner und Dresdnerinnen diese tatsächlich für beachtens- und bedenkenswert? Gerade mal 766 Unterschriften hatte die Anfang Mai gestartete Petition (Stand 6. Juli 2023, 8 Uhr). Bis 31. Juli ist ein Mitzeichnen noch möglich.

