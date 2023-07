﻿Wann ist die Nossener Brücke endlich wieder frei?

Bad Schandau/ Pirna

85-Jähriger fuhr in Schlangenlinien auf B172 – Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen ist ein Auto auf der B172 zwischen Bad Schandau und Pirna in Schlangenlinie gefahren. Dabei geriet der Pkw immer wieder in den Gegenverkehr, so dass mehrere Autos stoppen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.