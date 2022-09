﻿Wann gibt es Radwege auf dem Blauen Wunder in Dresden?

Das Blaue Wunder ist in die Jahre gekommen und muss aufwendig saniert werden. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich jetzt an den horrenden Kosten. Und die Stadt will die Elbquerung mit Radwegen versehen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket