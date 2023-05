﻿Wächterrat für Erhalt von Dresdens historischen Raddampfern gegründet

Dresden. Ein Gremium von zwölf Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft wacht künftig ehrenamtlich über die einzigartige Dresdner Raddampferflotte. Der Wächterrat wurde im März gegründet und soll helfen, dass die neun teils mehr als 100 Jahre alten Schiffe auch im nächsten Jahrhundert noch fahren, sagte Präsident Robert Straubhaar am Freitag in Dresden.

Er ist Geschäftsführer der Schweizer United Rivers AG (Basel), die im Herbst 2021 die damals insolvente Sächsische Dampfschiffahrt GmbH (Eigenname) übernahm. Mit Blick auf die Zukunft wolle er Menschen für die Aufgabe gewinnen, „die hier verankert sind“.

Mit Kontakten und Ideen helfen

Seine Kindheit sei, wie die vieler Sachsen, mit den Dampfschiffen auf der Elbe verbunden, sagte Sachsens früherer Ministerpräsident Stanislaw Tillich, eines der fünf Gründungsmitglieder. Die auch nach über einem Jahrhundert funktionierenden Maschinen zeugten von „gelungener Ingenieurskunst“. Eine der wichtigsten Aufgaben: helfen, dass das Vorhandene und Besondere weiter genutzt und neue Anforderungen erfüllt werden könnten.

Die Wächter unterstützen die Kulturerbe Dampfschiffe Dresden GmbH als Eigentümerin der neun zwischen 1879 und 1929 gebauten Elbdampfer mit Kontakten und Ideen, wenn diese an ihre Grenzen stoße, sagte Nicole Scholze vom Freundeskreis Weiße Flotte Dresden. Der Wächterrat sei weder Verein noch Beirat, sondern ein „Kunstkonstrukt“ mit Satzung und zu wählendem Präsidium.

Wirtschaftlich zufrieden, trotz Pandemie

Für Straubhaar ist es eine Art Paten-Verhältnis für Kinder. „Wenn was Spezielles bezahlt werden muss, unterstützen sie, nicht nur monetärisch.“ Ihm geht es vor allem darum, dass die Flotte in ihrer Struktur erhalten bleibt und nicht Opfer „unschöner“ Politik wird.

Die United River AG hatte die Raddampfer in die separate Kulturerbe Dampfschiffe Dresden GmbH überführt und so aus dem operativen Geschäft herausgenommen. Die „alten Damen“ müssten kein Geld verdienen, ihr Unterhalt aber koste. Mit dem Mutterunternehmen Weiße Flotte GmbH ist Straubhaar zweieinhalb Jahre nach der Übernahme wirtschaftlich zufrieden, trotz Pandemie: „Wir haben niemanden entlassen und sind weiter am Erstellen des Programms.“