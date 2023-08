﻿Dresden: Vollsperrung der Kreuzung Stübelallee/Lipsiusstraße bis September

Dresden. An der Stübelallee müssen sich Autofahrer ab heute auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Das Straßen- und Tiefbauamt lässt Gehwege und Fahrbahn an der Kreuzung mit der Lipsiusstraße sanieren. Der Bereich wird dafür voll gesperrt. Wie die Stadt Dresden mitteilte, werden Fußgänger an der Baustelle vorbeigeführt, für den Autoverkehr wird eine Umleitung eingerichtet.

Mit den Arbeiten, die voraussichtlich bis Anfang September dauern werden, wurde die Firma BBG Baugeschäft GmbH aus Bannewitz beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf rund 60 000 Euro.

Stadtbezirksbeirat zog Finanzierungszusage zurück

Die Baukosten für die Sanierung der Kreuzung wollte ursprünglich der Stadtbezirksbeirat Dresden-Altstadt weitgehend übernehmen. Er hatte im November 2022 beschlossen, dafür 55 000 Euro aus seinem Budget zur Verfügung zu stellen. Unter dem Eindruck eines schweren Unfalls hatten die Beiräte im Februar 2023 jedoch ihre Zusage zurückgezogen. Die geplanten Baumaßnahmen trügen nicht zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei, hieß es zur Begründung.

Das Problem: An den sogenannten Querspangen, über die Fahrzeuge auf die durch einen Mittelstreifen getrennte Stübelallee auffahren oder von der einen Richtungsfahrbahn auf die andere wechseln können, kam es mehrmals zu Unfällen mit Schwerverletzten.

Der Stadtbezirksbeirat stimmte dennoch der Baumaßnahme zu, die die Stadt auch wegen des zugesagten Geldes mit hoher Priorität eingestuft hatte. An den Oberbürgermeister ging jedoch die Aufforderung, gleichzeitig mit der Sanierung der Kreuzung Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu prüfen. Das zuvor zugesagte Geld sollte für andere Sanierungsmaßnahmen im Straßennetz des Stadtbezirkes eingesetzt werden, der OB entsprechende Vorschläge machen.

Stadt widerspricht: Sanierung erhöht Verkehrssicherheit

Im Rathaus wollte man der Argumentation des Stadtbezirksbeirates nicht folgen. Der Ersatz des verschlissenen und teilweise fehlenden glatten Schlacke-Großpflasters durch Asphalt, die Befestigung der Gehwege, die barrierefreie Instandsetzung der Bordsteine, die Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen und die mögliche Ergänzung von Verkehrszeichen trügen zu einer wesentlichen Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit bei, hieß es in einer Antwort aus dem Geschäftsbereich von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) an die Beiräte.

Die Stadt werde die Baumaßnahme auch ohne die Finanzierung durch den Stadtbezirk weiter verfolgen, hieß es aus dem Rathaus weiter. Denn sofort nach dessen Zusage seien umfangreiche Vorbereitungen eingeleitet worden. Dazu zählen unter anderem die Vorüberprüfung der Straßenentwässerung mit Kamerabefahrung, die Anmeldung der notwendigen Straßensperrungen für 2023, Anfragen an SachsenEnergie, Stadtentwässerung Dresden und Telekom zu möglichem Mitwirkebedarf und die Einweisung und Begehung mit einer Baufirma, die über eine Rahmenvereinbarung gebunden ist.

Zur möglichen anderweitigen Verwendung des Geldes aus dem Stadtbezirk verwies die Stadt die Beiräte auf die Maßnahmeliste zur Priorisierung von örtlichen Straßenbaumaßnahmen für 2023, der diese zugestimmt hatten. Die Benennung anderer Bauvorhaben sei nicht zielführend, da die Vorbereitungszeit für eine Realisierung im laufenden Jahr nicht ausreiche.

Auf die Kritik des Beirates, die Querspangen seien für den Verkehr deshalb nicht sicher, weil es an diesen Kreuzungen wegen schnell fahrender Autos auf der zweispurigen Fahrbahn immer wieder zu heftigen Zusammenstößen komme, die auch zur Beeinträchtigung des Straßenbahnverkehrs führten, ging die Stadt nicht ein. Die Verkehrsplaner hatten jedoch bereits in der Beiratssitzung im Februar darauf hingewiesen, dass dies in der Vergangenheit nicht derart häufig vorgekommen sei, dass die Stübelallee als Unfallschwerpunkte gelte.

DNN