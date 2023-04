﻿Vintage wins – Lady Yule feiert 11. Geburtstag im Kunsthof Dresden

Ines Richter in ihrem knallbunten Laden, der authentisch reproduzierte Mode der 30er bis 60 Jahre anbietet. Viele Accessoires stellt sie in liebevoller Handarbeit selbst her.

Dresden. Nicht alles war früher besser, trotzdem ist er beliebter Gegenstand ständiger Suchen: Der Geist vergangener Tage. Finden kann man ihn, und das sogar in knallbuntem Gewand, bei Lady Yule an der Alaunstraße im Szeneviertel Neustadt. Der Vintage Spirit Store ist voll bis unters Dach mit auffällig bedruckten Kleidern, Taschen und Hüten, Accessoires, Schuhen, Schmuck und Haarbändern, wie sie in den 30er bis 60er Jahren angesagt waren. Es gibt Schrilles und Buntes, Pastell und Punkte - unter den authentisch reproduzierten Ausstattungsstücken findet sich aber auch viel Alltagstaugliches.

Lady Yule, das ist eigentlich Inhaberin Ines Richter. Der Name ihres Ladens ist ein Verweis auf das Julfest, der Wintersonnenwende – Richters Geburtstag. Die Geburtsstunde von Lady Yule hingegen war im April vor elf Jahren. Damals meldete die heute 50-Jährige ihr Gewerbe an. Zunächst zur Untermiete im gleichen Laden, wo sie als Verkäuferin angestellt arbeitete und der damals noch Terré hieß, bot sie verschiedene handgemachte Artikel wie Taschen, Häkeltiere, Schmuck und witzige Taschen und Hüte an. Als Terré drei Jahre später das Geschäft aufgab, wagte Richter mit ihrer Yule den Sprung in die Selbstständigkeit.

Ines Richter liebt die Abwechslung

„Eigentlich eine bekloppte Idee“, sagt sie heute und lacht. Dennoch gibt der Erfolg ihr Recht, ihr Laden ist in der Szene auch über die Grenzen Dresdens hinaus bekannt. Früh entdeckte sie ihre Begeisterung dafür, sich kreativ in der Gestaltung von Accessoires auszutoben: „Was ich wollte, gab es meistens nicht – oder in sehr schlechter Qualität. Also musste ich selber ran und hab einen riesigen Spaß daran entwickelt“. Auch im Freundeskreis fanden ihre Kreationen Anklang und noch heute stellt Richter einen nicht unerheblichen Teil ihres Angebots selbst her. Favoriten hat sie dabei nicht, stattdessen liebt sie die Abwechslung: „Ich könnte niemals immer nur eine Sache machen, das würde mich zu Tode langweilen“.

Die Geschäftsfrau selbst lebt den Vintage Vibe mit Haut und Haar. Sichtlich Freude macht es der gebürtigen Dresdnerin ein kleines El Dorado für all jene bereitzuhalten, denen das genau so geht und die in ihrem Laden nach außergewöhnlichen Stücken stöbern können. Und das sind einige, weshalb die Pandemie zwar auch Ines Richter und ihr Team vor große Herausforderungen stellte, aber Kapitulieren nichts ist, das in Richters Natur liegt. Weil die benachbarte Lederwerkstatt ausziehen wollte, hatte sie sich schon vor dem Lockdown die zusätzlichen Räumlichkeiten gesichert – und nutzte die aufgezwungen geschenkte Zeit, um getreu dem Motto „Jetzt erst recht“ noch eine Schippe draufzulegen. In Eigenregie renovierten sie und ihr Team – Richter hat inzwischen zwei Angestellte und zwei Aushilfen - den neuen Laden, bauten Regale, strichen, bauten um.

Corona sorgte für ein volles Lager

Glück im Unglück, denn so liefen die Aufhübschungsarbeiten mit genug Zeit und ohne Kundenverkehr. Im „Anbau“ ist seither die Herrenabteilung beheimatet, von Anzügen über Schuhe, knallbunte Hawaiihemden und, natürlich, Accessoires gibt es hier nichts, das es nicht gibt. Trotzdem platzt der kleine Laden trotz seiner nun gut 80 Quadratmeter aus allen Nähten, denn auch wenn Corona den Umbauplänen in die Karten spielte, wirkt die Pandemie dennoch bis heute nach. „Bei vielen Labels muss ich schon ein reichliches halbes Jahr vorher Ware bestellen. Wenn dann ein Lockdown kommt oder nur eingeschränkte Öffnungszeiten möglich sind, sammelt sich einiges an, weil ja alte Kollektionen immer von den aktuellen abgelöst werden“.

Und wieder hatte die flippige Vintage-Lady eine clevere Idee: Weil der Blumenladen im Kunsthof aktuell noch leer steht, startet dort am Sonnabend, 8. April, der große Lagerverkauf. Bis zum 15. April können Vintage-Fans am Samstag von elf bis 18 Uhr sowie Dienstag bis Freitag zwischen 14 und 19 Uhr nach Herzenslust shoppen und das eine oder andere Schnäppchen ergattern. Ein bisschen Farbe kann bei dem grauen Aprilwetter jedenfalls nicht schaden.

Internet http://www.ladyyule.de/